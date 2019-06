Stasera in Tv venerdì 21 giugno 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 21 giugno 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

La Traviata (Teatro)

Calcio, Europei Under 21 – Prima fase, 2a giornata: Francia-Croazia (Sport)

La Grande Storia (Documentario)

Changeling (Film)

La sai l’ultima (Show)

Battleship (Film)

La notte dei record (Show)

Showgirls (Film)

All is Lost – Tutto è perduto (Film)

Walking on Sunshine (Film)

Changeling (Thriller, 2008, durata: 140 Min) in onda alle 21,30 su Rete 4

Un film di Clint Eastwood con Angelina Jolie e John Malkovich. In onda alle 21,20 su Rete 4.

Trama: Los Angeles, marzo 1928: Christine Collins saluta il figlioletto Walter di nove anni e si incammina verso la società telefonica dove lavora come centralinista. Rientrata a casa, si trova davanti al peggior incubo di qualunque genitore: la scomparsa del figlio. Le lunghe ed estenuanti ricerche non portano a nulla, finché, cinque mesi dopo, un bambino, che afferma di essere Walter, viene riconsegnato a Christine che, tuttavia, si rende conto che quel bambino non è suo figlio. Tacciata di paranoia e infermità mentale, trova un alleato nel reverendo Gustav Briegleb, in un’epoca dove le donne dovevano allinearsi alla volontà dell’uomo.

Battleship (Azione, fantascienza, avventura, 2012, durata: 130 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Peter Berg con Liam Neeson e Taylor Kitsch. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: La popolazione mondiale deve difendersi da un attacco alieno. A difendere il mondo, le flotte internazionali della marina militare, riunite nel pacifico per la consueta esercitazione annuale. Sarà la squadra di marines guidata dal testardo e difficile comandante Alex Hopper a bordo della nave da guerra John Paul Jones a tentare l’impossibile per distruggere gli indesiderati ospiti, dotati di armi e tecnologia mai viste prima.

Showgilrs (Drammatico, 1995, durata: 121 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Paul Verhoeven con Elizabeth Berkley e Robert Davi. In onda alle 21,10 su Rai Movie.

Trama: La giovane ma decisa Nomi Malone con l’autostop giunge a Las Vegas dove viene derubata della valigia. Trova alloggio da un’ospitale ragazza di colore, Molly, costumista allo Stardust, un night-club di lusso, la quale le presenta Cristal, la star dello spettacolo, che sembra snobbarla, ma poi sembra interessarsi, anche morbosamente, a lei fino a farla esibire a pagamento in una “lap-dance” per il suo amante Zaek, nel locale di spogliarelli dove Nomi lavora. James, un ballerino di colore, colpito dal suo talento, le paga la cauzione quando va in prigione per una rissa da lei provocata e le propone di esibirsi con lui in uno spettacolo, ma poiché questi la tradisce con un’altra ballerina Nomi lo abbandona. Superato un provino allo Stardust (procuratole da Cristal) e successivamente assunta, Nomi diviene amante di Zack, il direttore artistico dello Stardust.

All is Lost – Tutto è perduro (Azione, thriller, 2013, durata: 106 Min) in onda alle 21,00 su Iris

Un film di J.C. Chandor con Robert Redford. In onda alle 21,00 su Iris.

Trama: Durante un viaggio nell’Oceano Indiano, un uomo si trova da solo in balia del mare e degli elementi, dopo che il suo yacht ha subito una collisione con un container abbandonato. Con l’equipaggiamento di navigazione e la radio fuori uso, l’uomo per sopravvivere deve far affidamento solo su un sestante, delle mappe nautiche, e il suo intuito.

Walking on Sunshine (Commedia, sentimentale, musicale, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21,10 su La 5

Un film di Max Giwa, Dania Pasquini con Annabel Scholey e Hannah Arterton. In onda alle 21,10 su La 5.

Trama: Dopo un brevissimo fidanzamento, Maddie, appena uscita da una storia importante con Doug, che le spezzato il cuore, si sta per sposare con Rafe ha invitato sua sorella Taylor al matrimonio in Puglia. Maddie non sa, però, che Raf ha avuto una storia estiva con Taylor e che lei ne è ancora innamorata. E questo è solo uno degli ostacoli sulla strada verso la felicità.

La Traviata (Teatro) in onda alle 21,15 su Rai 1

Condotto da Antonella Clerici. In onda alle 21,15 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: La nuova produzione dell’opera di Giuseppe Verdi porta la firma di Franco Zeffirelli per regia e scene. In ricordo del maestro fiorentino, a pochi giorni dalla scomparsa, la Rai renderà disponibile il segnale free a tutte le emittenti del mondo. Sarà un vero e proprio kolossal, il più grande allestimento realizzato dall’Arena di Verona negli ultimi 40 anni. Saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio.

In diretta dal San Marino Stadium, Rai 2 trasmette la partita degli Europei Unedr 21. In campo la Francia e la Croazia: Chi vincerà la sfida tattica tra Sylvain Ripoll e Nenad Gracan?

La Grande Storia (Documentario) in onda alle 21,20 su Rai 3

Condotto da Paolo Mieli. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: La storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

La sai l’ultima (Show) in onda alle 21,20 su Canale 5

Condotto da Ezio Gregio. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Torna il celebre varietà in cui i comici si sfidano a colpi di barzellette. Sul palco Nino Formicola, del duo comico Zuzzurro e Gaspare, Maurizio Battista, Gianluca Fubelli in arte Scintilla e Biagio Izzo affiancano Ezio Greggio nell’ultima edizione del programma, in passato condotto da Gerry Scotti con Sabina Stilo, Paola Barale e Natalia Estrada, da Pippo Franco con Pamela Prati, da Gigi Sabani e Claudio Lippi con Natalia Estrada, da Massimo Boldi con Lorella Cuccarini.

La notte dei record (Show) in onda alle 21,30 su Tv8

Condotto da Enrico Papi. In onda alle 21,30 su Tv8.

Anticipazioni della puntata: In studio i due giudici, Sofia Greenacre e David Ferrini avranno il compito di verificare che tutto si svolga nel rispetto del regolamento del record. A loro ogni volta spetta l’ultima parola: decretare se la prova rappresenta un nuovo Guinness World Record. Molti Guinness World Records hanno dietro dei grandi personaggi. Sarà proprio Enrico Papi a farci conoscere da vicino i più sorprendenti: uomini, donne, bambini e anche animali, detentori di un proprio record o candidati a battere record esistenti.