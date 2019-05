Stasera in Tv venerdì 17 maggio 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 17 maggio 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

La Corrida (Show)

Non – Stop (Film)

L’Aquila, grandi speranze (Fiction)

Ciao Darwin – Terre desolate (Show)

Mad Max: Fury Road (Film)

Quarto Grado (Inchieste)

Propaganda Live (Approfondimento)

21 (Film)

The Imitation Game (Film)

Inception (Film)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

Non – Stop (Azione, Thriller, 2014, durata: 106 Min) in onda alle 21,20 su Rai 2

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally, Anson Mount. In onda alle 21,20 su Rai 2.

Trama: Bill Marks, un agente di sicurezza di un aereo, durante un volo da New York a Londra, si trova costretto ad affrontare un grosso imprevisto. Inizia a ricevere sul suo cellulare misteriosi sms in cui uno sconosciuto gli intima di chiedere al Governo di trasferire di 150 milioni di dollari o, altrimenti, ogni venti minuti un passeggero morirà.

Mad Max: Fury Road (Avventura, Azione, Fantasy, 2015, durata: 120 Min) in onda alle 21,30 su Italia 1

Un film di George Miller con Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz, Nicholas Hoult, Riley Keough, Rosie Huntington-Whiteley, Nathan Jones, Megan Gale, Hugh Keays-Byrne, Josh Helman, Abbey Lee, Courtney Eaton. In onda alle 21,30 su Italia 1.

Trama: Il film racconta una storia apocalittica ambientata ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico e desolato dove l’umanità è distrutta, e tutti lottano furiosamente per sopravvivere. Max, un uomo d’azione e di poche parole, cerca pace dopo la perdita della moglie e del figlio all’indomani dello scoppio della guerra. Furiosa, una donna d’azione che crede di poter sopravvivere solo se completerà il suo viaggio a ritroso attraverso il deserto, verso i luoghi della sua infanzia.

21 (Drammatico, 2008, durata: 125 Min) in onda alle 21,10 su Rai 4

Un film di Robert Luketic con Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira, Josh Gad, Spencer Garrett, Jack McGee, Sam Golzari. In onda alle 21,10 su Rai 4.

Trama: Ben Campbell è un timido e brillante studente di matematica che, avendo bisogno di pagarsi gli studi, trova nel gioco d’azzardo la soluzione ai suoi problemi finanziari. Grazie alle sue doti, viene reclutato in un team formato dagli studenti più dotati del college. Ogni weekend il gruppo muove alla volta di Las Vegas dove, utilizzando un sistema di calcolo ideato dal loro professore di matematica Micky Rosa, riesce a sbancare i casinò applicando la scienza al Black Jack.

The Imitation Game (Biografico, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 114 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Morten Tyldum con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles Dance, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, Tuppence Middleton, Allen Leech, Steven Waddington, Tom Goodman-Hill, Matthew Beard, James Northcote. In onda alle 21,10 su Rai Movie.

Trama: Durante l’inverno del 1952, le autorità britanniche entrarono nella casa del matematico, cripto-analista ed eroe di guerra Alan Turing per indagare su una segnalazione di furto con scasso. Finirono invece per arrestare lo stesso Turing con l’accusa di “atti osceni”, incriminazione che lo avrebbe portato alla devastante condanna per il reato di omosessualità. Le autorità non sapevano che stavano arrestando il pioniere della moderna informatica. Noto leader di un gruppo eterogeneo di studiosi, linguisti, campioni di scacchi e agenti dei servizi segreti, ha avuto il merito di aver decifrato i codici indecifrabili della macchina tedesca Enigma durante la II Guerra Mondiale.

Inception (Thriller, Fantascienza, 2010, durata: 148 Min) in onda alle 21,00 su Iris

Un film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas, Tohoru Masamune, Claire Geare, Johnathan Geare, Carl Gilliard, Daniel Girondeaud, Mobin Khan, Yuji Okumoto, Nicole Pulliam, Dileep Rao, Talulah Riley. In onda alle 21,00 su Iris.

Trama: Dom Cobb è un ladro tra i più qualificati nella pericolosa arte dell’estrazione: la sua specialità consiste, appunto, nell’appropriarsi dei segreti più preziosi di un individuo, sepolti nel più profondo del suo subcosciente nel momento in cui è più vulnerabile, ovvero quando dorme e sogna. Ma l’uomo è anche un fuggitivo che ha perso tutto quello che aveva di più caro e che si trova ora braccato in tutto il mondo. Un’ultima missione potrebbe permettergli di ritrovare la sua vita di un tempo, a condizione che possa compiere l’impossibile: invece di estrarre un sogno, Cobb e la sua squadra devono fare l’inverso, impiantare un’idea nella mente della loro vittima.

Tutti i programmi Tv oggi in prima serata

La Corrida (Show) in onda alle 21,25 su Rai 1

Condotto da Carlo Conti. In onda alle 21,25 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: Nella puntata di domani, sul palco 5 degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, si alterneranno dunque nuovi concorrenti “non professionisti” decisi a dare il meglio di se stessi tra balli, poesie, canti, magie e imitazioni, sempre nel segno dell’inventiva e della goliardia. Obiettivo, conquistare gli applausi delle persone in studio, che però saranno anche pronte a mostrare il proprio disappunto con fischietti, pentole e campanacci, non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Alla fine, i più acclamati saranno di nuovo “giudicati” in studio per l’elezione del vincitore finale, che si porterà a casa una targa ricordo.

L’Aquila, grandi speranze (Fiction) in onda alle 21,25 su Rai 3

Diretta da Marco Risi. In onda alle 21,25 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Riccardo riuscirà finalmente a presentare il suo progetto per la nuova città. A quanto pare, però, per raggiungere questo obiettivo è dovuto passare alle maniere molto forti per avere il terreno di Maria. Gianni ne è assolutamente convinto e vuole cercare di fermare De Angelis. Questa tensione tra i due creerà dei problemi a Simone, che sembra essere molto preso da Margherita. Silvia sembra invece essere determinata a non fermarsi nelle sue ricerche di Costanza. È pronta a fare di tutto per scoprire se sua figlia è ancora viva. Resta da capire se il rapporto tra i due coniugi Basile vacillerà, visto che potrebbero nascondersi vicendevolmente qualcosa.

Ciao Darwin – Terre desolate (Show) in onda alle 21,20 su Canale 5

Condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: La sfida di questa settimana sarà Web vs Tv. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego. Tra i cinquanta membri della squadra della Tv troveremo la conduttrice Giusy Randazzo, che ha partecipato a Uomini e Donne ed ad alcuni film tra i quali “Vite perdute” e “Grimaldi”. La spumeggiante siciliana conduce la trasmissione sportiva Contro Campo assieme a Sebastiano Anello e Cristian Alaimo, altri componenti della squadra dei personaggi della Tv.

Quarto Grado (Inchieste) in onda alle 21,25 su Rete 4

Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Torna l’appuntamento con la rubrica di approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata, con immagini, interviste e documenti inediti. Con un linguaggio semplice e immediato, propone al telespettatore un elemento in più di riflessione, che gli permetta di arrivare ad un nuovo grado di giudizio.

Propaganda Live (Approfondimento) in onda alle 21,15 su La 7

Condotto da Diego Bianchi. In onda alle 21,15 su La 7.

Anticipazioni della puntata: Tra le novità di questa puntata, sarà presentato il corto di Gero Arnone: ‘Il fascista sbarazzino’.