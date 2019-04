Stasera in tv sabato 6 aprile 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi in onda oggi in prima serata, 6 aprile 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Ballando con le stelle (Show)

Rookie (Serie tv)

Sapiens (Documentario)

Amici-serale (Show)

Altrimenti ci arrabbiamo (Film)

Rio 2 – missione amazzonia (Film)

Il coraggio della verità (Film)

La promessa dell’assassino (Film)

Il frutto dell’amore (Film)

Caos (Film)

Altrimenti ci arrabbiamo (Commedia, 1974, durata: 100 Min) in onda alle 21,27 su Rete 4

Un film di Marcello Fondato con Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas, Luis Barbero, Deogracias Huerta e Giancarlo Bastianoni. In onda alle 21.27 su Rete 4.

Trama: Un baffuto meccanico e un amico camionista, appassionati di autocross, vincono a pari merito una di queste corse, il cui primo premio è una fiammante vetturetta del tipo “dune buggy”. Anzichè dividersela, i due se la giocano in una gara di resistenza gastronomica.

Rio 2 – missione amazzonia (Animazione, 2014, durata: 101 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Carlos Saldanha con Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Jemaine Clement, Tracy Morgan, George Lopez, Leslie Mann, Rodrigo Santoro, Jake T. Austin, Jamie Foxx, Andy Garcia, Kristin Chenoweth, Rita Moreno, Amandla Stenberg e Natalie Morales. In onda alle 21.20 su Italia 1.

Trama: Blu, Jewel e i loro tre bambini vivono una fantastica vita domestica in quella magica città. Quando Jewel decide che i ragazzi devono imparare a vivere da veri uccelli, insiste affichè la famiglia si avventuri in Amazzonia.

Il coraggio della verità (Drammatico, 1996, durata: 116 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Edward Zwick con Denzel Washington, Meg Ryan, Lou Diamond Phillips, Michael Moriarty, Matt Damon, Bronson Peinchot, Seth Gilliam, Regina Taylor, Zeljko Ivanek, Scott Glenn, Tim Guinee e Sean Astin. In onda alle 21.10 su Rai Movie.

Trama: Nel gennaio 1991, durante la guerra del Golfo, in Iran, il colonnello Serling ordina per errore di aprire il fuoco contro uno dei suoi carri armati, uccidendo alcuni uomini. In seguito a quest’incidente, Serling viene rispedito a casa e assegnato a Washington all’ufficio preposto all’assegnazione di decorazioni e onorificenze militari.

La promessa dell’assassino (Drammatico, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21,00 su Iris

Un film di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Armin Mueller-Stahl, Sinéad Cusack, Donald Sumpter, Josef Altin, Raza Jaffrey, Sarah-Jeanne Labrosse, Aleksandar Mikic, Mina E. Mina, Michael Sarne, Jerzy Skolimowski, Mia Soteriou e Tereza Srbova. In onda alle 21.00 su Iris.

Trama: Il misterioso e ruvido Nikolai è legato ad una delle più note famiglie criminali di Londra. Nikolai gestisce la sua vita in maniera attenta e metodica; tutto questo viene però sconvolto quando sulla strada di Nikolai appare Anna, un’ostetrica che vuole indagare sulla mistero che circonda una sua paziente, una prostituta morta durante il parto.

Il frutto dell’amore (Sentimentale, 2017, durata: 84 Min) in onda alle 21,30 su TV8

Un film di Christie Will Wolf con Jen Lilley, Ryan Paevey, Brenden Sunderland, Chiara Zanni, Aaron Craven, Tom Pickett, Lini Evans e Barry W. Levy. In onda alle 21.30 su TV8.

Trama: è la storia di Luna Gilson, chirurgo di talento rimasta vedova da poco. Per tentare di superare la morte del marito, la giovane dottoressa di Seattle decide di buttarsi a capofitto nel lavoro, ma così facendo finisce per allontanarsi gradualmente da Andy, il suo figlioletto di nove anni.

Caos (Azione, 2005, durata: 106 Min) in onda alle 21,10 su Rai 4

Un film di Tony Giglio con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. In onda alle 21.10 su Rai 4.

Trama: A Seattle, cinque uomini con il volto coperto fanno irruzione in una banca e prendono in ostaggio clienti e impiegati. Accerchiato dalla polizia, il capo della banda, chiede di trattare con una sola persona: l’ispettore Quentin Conners.

Ballando con le stelle (Show) in onda alle 20.35 su Rai 1

Condotto da Milly Carlucci. In onda alle 20.35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: seconda puntata del dance show con protagonisti 13 vip che si scontreranno tra loro in emozionanti gare di ballo. In questo secondo appuntamento ballerino per una notte sarà Gabriel Batistuta.

Rockie series (Serie tv) in onda alle 21.05 su Rai 2

Ideata da Alex Havley. In onda alle 21.05 su Rai 2.

Anticipazioni della puntata: La serie racconta la storia di John Nolan, un uomo di quarant’anni che dopo aver dimostrato un grande coraggio durante una rapina in banca nella sua piccola cittadina di provincia, decide di trasferirsi a Los Angeles per realizzare il sogno di diventare poliziotto.

Sapiens (Documentario) in onda alle 21.40 su Rai 3

Condotto da Mario Tozzi. In onda alle 21.40 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Programma di divulgazione scientifica e ambientale. Tema della puntata sarà la scienza. Che cos’è la scienza? E’ vero che si basa su un metodo infallibile? Che cos’è il genio? Leonardo da Vinci lo era davvero? Gli ellenici hanno influito sulle sue ricerche e come?

Amici-Il serale (Show) in onda alle 21.20 su Canale 5

Condotto da Maria De Filippi. In onda alle 21.20 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Seconda puntata dello show che vede sfidarsi i ragazzi della squadra blue e bianca in gare di canto e ballo. In questa 18 edizione del programma, tantissime novità, tra cui i direttori artistici che capiteranno i due team Ricky Martin da un lato e Vittorio Grigolo dall’altro. Eliminato della prima puntata Mowgly ballerino di breakdance.