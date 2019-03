Stasera in tv Sabato 30 marzo 2019 i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi in onda oggi in prima serata, 30 marzo 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Ballando con le stelle (Show)

Rockie series (Serie tv)

Sapiens (Documentario)

Amici-serale (Show)

Nati con la camicia (Film)

Il viaggio di Arlo (Film)

Kill Bill vol. 1 (Film)

Rogue agent-La recluta (Film)

The Guardian (Film)

Free State of Jones (Film)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

Nati con la camicia (Commedia, 1983, durata: 100 Min) in onda alle 21,27 su Rete 4

Un film di Enzo Barboni con Bud Spencer, Terence Hill, Buffy Dee, David Huddleston, Riccardo Pizzuti, Faith Minton, Susan Teesdale, Dan Fitzgerald, Dan Rambo, Al Nestor, Woody Woodbury e Christina Troples. In onda alle 21.27 su Rete 4.

Trama: Doug è appena uscito di prigione, Rosco è un ventriloquo vagabondo che gira il mondo sui pattini. Per una serie di coincidenze, si ritrovano a dover scappare dalle mani della polizia, senonché vengono scambiati per due agenti segreti della CIA il cui direttore li incarica di una pericolosa missione.

Il viaggio di Arlo (Animazione, 2015, durata: 100 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Peter Sohn. In onda alle 21.20 su Italia 1.

Trama: Che cosa sarebbe successo se l’asteroide che ha cambiato per sempre la vita sulla Terra non avesse colpito il nostro pianeta e i dinosauri non si fossero mai estinti? Arlo ci racconta proprio questa esperienza.

Kill Bill vol. 1 (Azione, 2003, durata: 118 Min) in onda alle 21,25 su Nove

Un film di Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyama, Chia Hui Liu, Michael Jai White, Yoshiko Yamaguchi, Larry Bishop, Michael Bowen, Michael Parks, Jonathan Loughran, Kazuki Kitamura, Yôji Tanaka, Jun Kunimura, Shun Sugata, Sakichi Sato, Chris Nelson, Kenji Ohba, Stevo Polyi, Shu Lan Tuan, Julie Manase, Yuki Kazamatsuri, James Parks, Yoshiyuki Morishita, Tetsuro Shimaguchi, Issei Takahashi, Satoshi Yamanaka, Akaji Maro, Zhang Jin Zhan, Xiaohui Hu, Ambrosia Kelley, Sachiko Fujii e Ronnie Yoshiko Fujiyama. In onda alle 21.25 su Nove.

Trama: Beatrix Kiddo alias The Bride si risveglia da un coma di 4 anni. La donna intende vendicarsi nei confronti dei responsabili di un massacro, che ha visto sterminare marito, amici e figlia, che sono per altro vecchi compagni di una vita che si è lasciata alle spalle.

Rogue agent- La recluta (Drammatico, 2015, durata: 97 Min) in onda alle 21,15 su Rai4

Un film di Kai Barry con James Krishna Floyd, Noémie Merlant, Anthony LaPaglia, Dragan Micanovic, Jefferson Hall, Vanja Ejdus e Ljubomir Bandovic. In onda alle 21.15 su Rai 4.

Trama: Alex giovane recluta assegnata a una pericolosa missione di spionaggio in Serbia. Quando l’intera squadra cade vittima di un’imboscata, Alex, unico superstite, viene accusato di tradimento e finisce nel mirino del governo degli Stati Uniti.

The Guardian (Azione, 2006, durata: 90 Min) in onda alle 21,00 su Iris

Un film di Andrew Davis con Kevin Costner, Ashton Kutcher, Melissa Sagemiller, Bonnie Bramlett, Clancy Brown, Sela Ward, Neal McDonough, John Heard, Brian Geraghty, Shelby Fenner, Omari Hardwick, Alex Daniels, Adam Peña, Joe Arquette, Keith Sweitzer, Matt Laub, Tilky Jones, Scott Mueller, Damon Lipari, Bryce Cass, Shane Walker, Brian Wade, Travis Willingham, Peter Gail, Benny Ciaramello, Megan Melgaard. In onda alle 21.00 su Iris.

Trama: Ben Randall è l’unico superstite di un incidente mortale avvenuto durante una massiccia tempesta. In seguito all’incidente, viene spedito contro la sua volontà ad insegnare alla “A School”, la scuola élite che addestra, e trasforma giovani reclute arroganti nei migliori e più coraggiosi tra i Rescue Swimmers.

Free State of Jones (Drammatico, storico, 2016, durata: 136 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Gary Ross con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Brian Lee Franklin, Donald Watkins, Christopher Berry, Sean Bridgers, Bill Tangradi, Thomas Francis Murphy, Joe Chrest, Jacob Lofland, Jessica Collins e Gary Grubbs. In onda alle 21.10 su Rai Movie.

Trama: Protagonista della vicenda è Newt Knight, un coraggioso contadino del Mississipi, figura guida di un’improbabile banda di contadini bianchi poveri e schiavi fuggiaschi che danno vita a una storica rivolta armata contro la Confederazione nel periodo culmine della Guerra Civile.

Tutti i programmi Tv oggi in prima serata

Ballando con le stelle (Show) in onda alle 20.35 su Rai 1

Condotto da Milly Carlucci. In onda alle 20.35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: Torna il dance show con protagonisti 13 vip che si scontreranno tra loro in emozionanati gare di ballo. In questa prima puntata della 14 edizione del programma protagonista di Ballerino per una notte sarà Nicola Dutto, primo moticiclista paraplegico al mondo.

Rockie series (Serie tv) in onda alle 21.05 su Rai 2

Ideata da Alex Havley. In onda alle 21.05 su Rai 2.

Anticipazioni della puntata: La serie racconta la storia di John Nolan, un uomo di quarant’anni che dopo aver dimostrato un grande coraggio durante una rapina in banca nella sua piccola cittadina di provincia, decide di trasferirsi a Los Angeles per realizzare il sogno di diventare poliziotto.

Sapiens (Documentario) in onda alle 21.40 su Rai 3

Condotto da Mario Tozzi. In onda alle 21.40 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Programma di divulgazione scientifica e ambientale. Tema della puntata sarà la conquista della luna ci ha cambiati? Quanto è cambiato il nostro pianeta dall’allunaggio?

Amici-Il serale (Show) in onda alle 21.20 su Canale 5

Condotto da Maria De Filippi. In onda alle 21.20 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Torna lo show che vede sfidarsi i ragazzi della squadra blue e bianca in gare di canto e ballo. In questa 18 edizione del programma, tantissime novità, tra cui i direttori artistici che capiteranno i due team Ricky Martin da un lato e Vittorio Grigolo dall’altro.