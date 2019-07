Stasera in Tv sabato 27 luglio 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 27 luglio 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Techetechetè (Show)

La doppia immagine dei miei desideri (Film)

Cinderella man – Una ragione per lottare (Film)

Una vita (Soap)

Ritorno al futuro (Film)

Amanda Knox: La Storia senza fine (Film)

Derailed – Punto d’impatto (Film)

Un piano perfetto (Film)

Closer (Film)

Inga Lindstrom: L’aquilone (Film)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

La doppia immagine dei miei desideri (Thriller, 2018, durata: 122 Min) in onda alle 21,05 su Rai 2

Un film di Jeff Hare con Vanessa Marcil, Alex Frnka, Charles Hittinger. In onda alle 21,05 su Rai 2.

Trama: Karen desidera con tutto il cuore che sua figlia Emily si diplomi e vada al college. Per aiutarla, decide di assumere Devin, un insegnante privato che le farà delle ripetizioni. Devin però sviluppa nei confronti della giovane una insana un’ossessione: la ragazza, infatti, assomiglia moltissimo alla sua ex, caduta da una scogliera.

Cinderella man – Una ragione per lottare (Drammatico, 2005, durata: 144 Min) in onda alle 20,30 su Rai 3

Un film di Ron Howard con Russell Crowe, Renée Zellweger, Connor Price. In onda alle 20,30 su Rai 3.

Trama: Jim Braddock è un ex pugile, campione del mondo dei pesi massimi. Decide di rimettersi i guantoni e di salire nuovamente sul ring, per cercare di guadagnare quanto necessario per sostenere la sua famiglia, durante la Grande Depressione degli anni Trenta.

Ritorno al futuro (Avventura, Commedia, Fantascienza, 1985, durata: 116 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Wendie Jo Sperber, James Tolkan, Billy Zane, Claudia Wells, Frances Lee McCain, Marc McClure, George Di Cenzo. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: Marty McFly è un simpatico adolescente. Una sera incontra lo spiritato dottor Brown, che è riuscito a trasformare un’auto DeLorean in una macchina del tempo. La macchina è alimentata da plutonio, che lo scienziato ha rubato a dei terroristi libici. Questi riescono a sparare al dottore, poco dopo che Brown ha spiegato a Marty come funziona l’invenzione. Così il ragazzo, per salvarsi, parte con la DeLorean e si ritrova nella sua stessa cittadina, ma trent’anni prima, nel 1955.

Amanda Knox: La Storia senza fine (Drammatico, 2011, durata: 87 Min) in onda alle 21,30 su TV8

Un film di Robert Dornhelm con Heather Cave, Djibril Kébé, Timothy Martin,. In onda alle 21,30 su TV8.

Trama: Un film dedicato al delitto di Perugia, avvenuto nel 2007. La studentessa Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guede vengono accusati dell’omicidio della giovane Meredith Kercher. La pellicola racconta tutta la vicenda dall’inizio alla fine, cercando di capire se Amanda è veramente un’assassina o una vittima delle contingenze.

Derailed – Punto d’impatto (Azione, Thriller, 2002, durata: 89 Min) in onda alle 21,15 su Rai 4

Un film di Bob Misiorowski con Jean-Claude Van Damme, Tomas Arana, Laura Harring. In onda alle 21,15 su Rai 4.

Trama: L’agente Jacques Kristoff deve scortare Galina Kostantin fino a Monaco. Ma in realtà ciò a cui deve prestare attenzione è la valigetta che la donna porta con sé: essa contiene il più potente virus batteriologico mai sintetizzato. Una banda di terroristi farà di tutto per appropriarsi di quella micidiale arma chimica.

Un piano perfetto (Azione, Avventura, Commedia, 2012, durata: 104 Min) in onda alle 21,00 su Iris

Un film di Pascal Chaumeil con Dany Boon, Diane Kruger, Robert Plagnol. In onda alle 21,00 si Iris.

Trama: Per combattere una volta per tutte la maledizione della propria famiglia, Isabelle escogita un piano. Prima di sposare l’uomo che ama deve qualcuno che la sposi, per poi divorziare subito dopo. Un piano geniale, se non fosse per il tremendo Jean-Yves Berthier, scrittore di guide turistiche, che Isabelle insegue per il mondo per convincerlo a sposarla.

Closer (Drammatico, Commedia, Sentimentale, 2004, durata: 100 Min) in onda alle 21,10 su Paramount Channel

Un film di Mike Nichols con Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, Julia Roberts, Nick Hobbs, Colin Stinton, Steve Benham, Jaclynn Tiffany Brown, Peter Rnic. In onda alle 21,10 su Paramount Channel.

Trama: Londra, giorni nostri. Il film analizza la vita di quattro persone, due donne e due uomini: le effimere relazioni di coppia, i loro incontri casuali, attrazioni istantanee, tradimenti distratti, sesso e bugie.

Inga Lindstrom: L’aquilone (Drammatico, 2004, durata: 83 Min) in onda alle 21,10 su La 5

Un film di Michael Steinke con Valerie Niehaus, Dirk Mierau, Alexander Lutz, Diana Körner, Rolf Becker. In onda alle 21,10 su La 5.

Trama: Hanna ed Erik sono una coppia che decide di prendersi un anno sabbatico per girare il mondo in barca. A causa di un guasto al motore dell’imbarcazione, devono fermarsi su un’isola della Svezia. Lì Hanna incontra Niclas, un dottore single che vive con il figlio. Tra i due scocca la scintilla.

Tutti i programmi in Tv oggi in prima serata

Techetechetè (Show) in onda alle 20,35 su Rai 1

Ideato da Elisabetta Barduagni. In onda alle 20,35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: La puntata è dedicata a due delle donne più importanti della televisione italiana, Mina e Raffaella Carrà. Delle due star si rivedranno le immagini e le apparizioni televisive più sorprendenti, se ne riascolteranno le canzoni più memorabili, il tutto realizzato come se fosse un videoclip, in cui le immagini del passato rivivono col ritmo moderno.

Una vita (Soap) in onda alle 21,25 su Rete 4

Ideato da Aurora Guerra. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Samuel mente a Ursula per nasconderle di essere andato a trovare Diego insieme a Blanca. Quando la Dark Lady trova un coltello tra le cose della figlia, Blanca le dice che stava meditando il suicidio, in realtà voleva ucciderla. Silvia pensa di raggiungere l’Italia con Esteban per incontrare un armatore e trattare con lui il rimpatrio dei prigionieri spagnoli. Pena organizza una serata romantica per lui e Flora, mentre Inigo trova nella camera del ragazzo la lettera indirizzata a Naraka Singk e la carta d’identità del vero Inigo Cervera. Dopo il bacio dato a Pena per evitare che il ragazzo sorprendesse il fratello, Flora inizia ad avere ripensamenti positivi sull’ex ladruncolo. Intanto Ursula trova un foglio con l’emblema dei Koval, nascosto da Carmen in un tovagliolo alla pasticceria. Preoccupata, la Dark Lady decide di velocizzare il ricovero di Blanca.