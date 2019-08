Stasera in Tv sabato 24 agosto 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 24 agosto 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Techetechetè (Show)

L’uomo che non avrei mai dovuto amare (Film)

Hurricane – Il grido dell’innocenza (Film)

Una vita (Soap)

Lucio! (Concerto)

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (Film)

Extortion (Film)

Aspettando il Re (Film)

Colossal (Film)

Knockout – resa dei conti (Film)

L’uomo che non avrei mai dovuto amare (Thriller, 2017, durata: 83 Min) in onda alle 21,05 su Rai 2.

Un film di Fred Olen Ray con Katrina Bowden, Jason-Shane Scott, Valynn Turkovich. In onda alle 21,05 su Rai 2.

Trama: Daniel e Jenny fanno un incidente stradale: l’uomo nell’altra macchina purtroppo muore. Daniel, temendo che il fatto gli impedisca di ottenere la promozione di lavoro, sposta Jenny, che è svenuta, sul sedile del guidatore. Quando la donna si sveglia in ospedale scopre di essere accusata di omicidio.

Hurricane – Il grido dell’innocenza (Drammatico, 1999, durata: 145 Min) in onda alle 20,30 su Rai 3

Un film di Norman Jewison con Denzel Washington, Vicellous Reon Shannon, Deborah Kara Unger. In onda alle 20, 30 su Rai 3.

Trama: Rubin “Hurricane” Carter è un pugile che viene accusato ingiustamente, insieme a un altro uomo, per l’omicidio di tre persone in un bar del New Jersey. Carter e John Artis vengono condannati a tre ergastoli. In prigione Carter decide di scrivere un libro, per raccontare al mondo dell’ingiustizia subita. Anni dopo, Lesra Martin, un giovane disadattato che vive in Canada, si appassiona alla storia di Carter, e inizia a scrivergli. Sicuro della sua innocenza, il ragazzo convince i suoi assistenti sociali a impegnarsi in una battaglia civile per liberare Carter.

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi (Commedia, Family, Fantasy, 2015, durata: 99 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Tobi Baumann con Anke Engelke, Milo Parker, Karoline Herfurth. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: Il piccolo Tom scopre nella sua cantina un fantasma verde e gelatinoso, che gli racconta di essere dovuto scappare dal castello dove abitava, a causa dell’arrivo di uno spirito cattivo. Tom decide di contattare la scorbutica Hetty, un’acchiappafantasmi appena licenziata dalla sua organizzazione segreta, con la quale riusciranno a contrastare il terribile nemico.

Extortion (Avventura, Drammatico, 2016, durata: 105 Min) in onda alle 21,30 su TV8

Un film di Phil Volken con Frank Grillo, Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Barkhad Abdi, Jorge Navarro. In onda alle 21,30 su TV8.

Trama: Un dottore va in vacanza con la sua famiglia nei Caraibi. Un pescatore opportunista, sfruttando la situazione, cercherà di ricattarlo. L’uomo, per potersi riunire con la famiglia, dovrà intraprendere un viaggio terribile e straziante.

Aspettando il Re (Drammatico, 2016, durata: 98 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Tom Tykwer con Tom Hanks, Tom Skerritt, Sarita Choudhury, Sidse Babett Knudsen, Alexander Black, Dhaffer L’Abidine, Michael Baral. In onda alle 21,10 su Rai Movie.

Trama: Il cinquantenne Alan Clay è un uomo d’affari in declino, che viene spedito, dalla società informatica per la quale lavora, a concludere un affare con il re dell’Arabia Saudita: un sistema di teleconferenze olografiche-tridimensionali per un’avveniristica città in costruzione nel deserto. Ma una volta atterrato scopre la verità: la città è ancora un cantiere, sepolto dalla sabbia e sorvegliato da svogliati operai, inoltre il re è assente da ormai molti mesi. Disorientato dalle usanze locali ed estenuato dai lunghi tempi di attesa, Clay impara a conoscere la città attraverso lo sguardo dell’autista Yousef e della bella dottoressa Zahra.

Colossal (Fantascienza, Azione, Thriller, 2016, durata: 110 Min) in onda alle 21,10 Paramount Channel

Un film di Nacho Vigalondo con Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Austin Stowell, Tim Blake Nelson, Agam Darshi. In onda alle 21,10 Paramount Channel.

Trama: Gloria, una donna disoccupata e single, decide di ricominciare una nuova vita e si trasferisce da New York al suo paese d’origine. Qui mentre lavora in un bar, scopre di essere collegata mentalmente con una lucertola gigante che nel frattempo sta devastando, a migliaia di chilometri di distanza, la città di Tokio.

Knockout – resa dei conti (Azione, Thriller, 2012, durata: 93 Min) in onda alle 21,00 su 20

Un film di Steven Soderbergh con Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Douglas, Michael Fassbender, Bill Paxton, Channing Tatum, Antonio Banderas, Mathieu Kassovitz, Michael Angarano, Eddie J. Fernandez, Julian Alcaraz. In onda alle 21,00 su 20.

Trama: La giovane Mallory Kane è un brillante agente segreto che lavora per conto di Kenneth, occupandosi di missioni speciali. Dopo aver salvato un ostaggio a Barcellona, Kenneth le assegna un’altra missione a Dublino, che però è un inganno. Mallory decide quindi di vendicarsi di chi l’ha tradita. Dovrà usare tutte le sue abilità per sfuggire dalla trappola che le hanno teso, tornare negli Stati Uniti e proteggere la sua famiglia.

Techetechetè (Show) in onda alle 20,35 su Rai 1

Ideato da Elisabetta Barduagni. In onda alle 20,35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: Il popolare programma che ripropone l’immenso repertorio delle Teche Rai, recuperando sketch, canzoni ed esibizioni artistiche, dedica una puntata al modenese Luciano Pavarotti, uno dei dieci tenori più grandi di sempre. Lo vedremo in molte sequenze celebri, in coppia con i più famosi cantanti del mondo.

Una vita (Soap) in onda alle 21,25 su Rete 4

Ideato da Aurora Guerra. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Silvia è contrariata nei confronti di Arturo, che ancora non rivela agli amici della sua malattia. Mentre il Valverde chiede all’amata del tempo, Flora si reca in prigione per fare visita a Pena. La giovane Barbosa dichiara il suo amore al garzone e gli promette che lo tirerà fuori di lì al più presto. Ursula va da Rosina e si fa prendere nuovamente dalla furia cieca, stavolta però minaccia di suicidarsi. Il piano dei fratelli Alday sta avendo i risultati sperati, ma in loro persiste il dubbio che quella della Dark Lady sia solo una messinscena per intenerire Blanca e rivelargli così la verità. La giovane, infatti, si reca dalla madre e non può fare a meno di confortarla. Ursula vuole smuovere il senso di pietà della figlia e così le racconta delle violenze subite in passato. Quando però la Dicenta senior fa il nome di Moises, Blanca l’accusa di non essere affatto cambiata. Intanto Silvia convince Arturo a rivelare della sua malattia agli amici mentre Trini ha il dubbio che Antonito stia fingendo di essere zoppo solo per avere più tempo per ultimare la sua invenzione. Flora e Inigo scoprono grazie a Felipe che Pena ha deciso di vendere La Deliciosa. Ursula, intanto, si scontra con Carmen e poi rivela a Fabiana che la domestica ha una storia con l’investigatore Riera. Successivamente la Dark Lady si mette alla disperata ricerca di Samuel e quando il giovane si reca da lei, Ursula lo minaccia di rivelare al commissario tutta la verità.

Lucio! (Concerto) in onda alle 21,15 su Canale 5

Condotto da Michelle Hunziker e Ron. In onda alle 21,15 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Il concerto, realizzato nella cornice del Teatro Romano di Verona, rende omaggio al grande Lucio Dalla. Tra gli ospiti: Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Serena Autieri, Alice, Annalisa, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Giovanni Caccamo, Gigi D’alessio, Giusy Ferreri, Noemi e Paola Turci. Una notte speciale per ricordare, attraverso un excursus musicale impreziosito da immagini inedite, il celebre cantautore di Bologna.