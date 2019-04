Stasera in Tv sabato 13 aprile: i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 13 aprile 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Robison Crusoe (Film)

Self Less (Film)

Sapiens – Un solo pianeta (Approfondimento)

Ballando con le stelle (Show)

Le Belve (Film)

The Crew – Missione Impossibile (Film)

Tre Donne al verde (Film)

Amici (Talent Show)

Nel cuore della tempesta (Film)

Io sto con gli ippopotami (Film)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

Robison Crusoe (Animazione, Commedia, Avventura, Family, 2016, durata: 90 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Vincent Kesteloot e Ben Stassen. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: Il pappagallo Martedì vive su un’esotica isola insieme ai suoi amici animali. Un giorno, improvvisamente, una nave naufraga davanti a loro. Impauriti gli animali scappano via e solo il piccolo pappagallo corre in aiuto dell’unico superstite. La vera storia di Robinson Crusoe raccontata dal pappagallo Martedì che sull’isola è diventato il suo migliore amico.

Self Less (Drammatico, Thriller, Fantascienza, 2015, durata: 117 Min) in onda alle 21,00 su 20

Un film di Tarsem Singh con Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Matthew Goode, Michelle Dockery, Natalie Martinez, Victor Garber, Derek Luke, Sandra Ellis Lafferty, Teri Wyble, Jaynee-Lynne Kinchen, Melora Hardin, Sam Page, Brendan McCarthy, Thomas Francis Murphy, Emily Tremaine, Griff Furst. In onda alle 21,00 su 20.

Trama: L’industriale ultra milionario Damian Hale, allontanato dalla figlia Claire, convinta attivista, ha come unica persona che lo tiene ancora connesso al mondo reale è Martin O’Neil, suo amico di sempre e suo braccio destro. Di fronte alla diagnosi di un tumore, però, Damian decide di sottoporsi a una terapia medica radicale di eliminazione del virus, lo “shedding” che porterà indietro le lancette della sua vita. La sua coscienza si trasferisce nel corpo di un uomo in piena salute. Adattatosi al nuovo corpo e alla nuova vita a New Orleans, Damian diventa a tutti gli effetti “Edward”.

The Crew – Missione Impossibile (Azione, Avventura, Drammatico, 2016, durata: 138 Min) in onda alle 21,20 su Rai Movie

Un film di Nikolai Lebedev con Vladimir Mashkov, Sergei Romanovich, Agne Grudyte, Sergei Shakurov, Sergei Gazarov, Yang Ge. In onda alle 21,20 su Rai Movie.

Trama: Leo è un giovane pilota che, dopo essere stato licenziato dall’Aeronautica militare del suo paese per disobbedienza, ottiene un lavoro come co-pilota di una compagnia aerea civile. Con Il suo carattere molto schietto, però, non attira di certo la simpatia dei suoi nuovi colleghi. Durante un volo per l’Asia, lui e il suo equipaggio ricevono un avvertimento riguardo un ‘eruzione vulcanica su un’isola e decidono insieme di tentare una missione di soccorso.

Tre Donne al verde (Avventura, Commedia, 2008, durata: 98 Min) in onda alle 21,10 su Paramount

Un film di Callie Khouri con Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson, Roger R. Cross, Adam Rothenberg, Stephen Root, Christopher McDonald, J.C. MacKenzie, Meagen Fay, Marc Macaulay, Morgana Shaw. In onda alle 21,10 su Paramount.

Trama: Bridget Cardigan, Nina Brewster e Jackie Truman, tre impiegate della Federal Reserve Bank a corto di soldi, decidono di appropriarsi di una elevata somma di denaro destinata all’incenerimento.

Nel cuore della tempesta (Azione, Avventura, Drammatico, 2009, durata: 92 Min) in onda alle 21,15 su Tv 8

Un film di Edzard Onneken con Valerie Niehaus, Xaver Hutter, Max Tidof, Erwin Steinhauer, Manuel Witting, Arthur Klemt, Hertha Schell, Jan Sosniok, Gotz Burger, Alexander Duda. In onda alle 21,15 su Tv8.

Trama: Andrea Schubert è un’esperta pilota di linea. Durante un volo di routine, la donna si imbatte improvvisamente in un inspiegabile e violento fenomeno atmosferico, che la costringe ad effettuare un atterraggio di emergenza. Nonostante abbia salvato la vita dell’equipaggio e dei passeggeri, la compagnia sospende Andrea con l’accusa di imperizia. Punita per aver seguito il suo istinto piuttosto che gli ordini del centro di controllo, la donna decide di farsi giustizia da sé e si reca sulle Alpi per studiare da vicino il fenomeno atmosferico. Qui incontra due fratelli che la condurranno nel cuore del pericolo.

Io sto con gli ippopotami (Avventura, 1979, durata:109 Min) in onda alle 21,27 su Rete 4

Un film di Italo Zingarelli con Joe Bugner, May Dlamini, Terence Hill, Dawn Jurgens, Hugh Rouse, Nike Schutte, Kosie Smith, Bud Spencer, Joseph Szucs, Nick Van Rensburg, Les Marcowitz, Johan Maude’, Sandy Ngkomo, Ben Masinga. In onda alle 21,27 su Rete 4.

Trama: Due amici organizzano un safari in Africa. Giunti sul luogo decidono di contrastare il piano di un disonesto commerciante africano che cattura animali per poi spedirli allo zoo canadese.

Le Belve (Drammatico, Thriller, 2012, durata: 131 minuti) in onda alle 21,00 su Iris

Un film di Oliver Stone con John Travolta, Salma Hayek, Benicio Del Toro, Blake Lively, Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Shea Whigham, Demian Bichir, Mia Maestro, Jake McLaughlin. In onda alle 21,00 su Iris.

Trama: Due imprenditori di Laguna Beach, Ben e Chon, conducono una lucrativa attività, producendo la migliore marijuana in commercio. Condividono inoltre un amore unico nel suo genere per la bellissima Ophelia. La vita è idilliaca nella loro cittadina nel sud della California, almeno fino a quando il cartello dei trafficanti della Mexican Baja decide di irrompere nei loro piani imponendosi come socio.

Tutti i programmi Tv oggi in prima serata

Ballando con le stelle (Show) in onda alle 20,35 su Rai 1

Condotto da Milly Carlucci. In onda alle 20,35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: I concorrenti si sono esercitati e sono pronti a stupire i giudici a ritmo di samba, salsa e baciata. Ospiti speciali della puntata saranno Mara Venier e Joe Bastianich che saranno ‘ballerini per una notte’.

Sapiens – Un solo pianeta (Approfondimento) in onda alle 21,40 su Rai 3

Condotto da Mario Tozzi. In onda alle 21,40 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire. Un viaggio in otto puntate attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali che collegano mondi diversi.

Amici (TalentShow) in onda alle 21,20 su Canale 5

Condotto da Maria De Filippi. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Terzo appuntamento con lo speciale serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Le due squadre, Bianca e Blu, si affronteranno per salvarsi dall’eliminazione. Uno degli allievi lascerà definitivamente la scuola. Ornella Vanoni e Il Volo duetteranno con i ragazzi, in studio Loredana Bertè e Pio e Amedeo.