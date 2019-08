Stasera in Tv sabato 10 agosto 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 10 agosto 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Techetechetè (Show)

Pallavolo Maschile, Torneo di Qualificazione Olimpica: Australia-Italia (Sport)

Via dalla pazza folla (Film)

Una vita (Soap)

Una moglie bellissima (Film)

Ritorno al futuro parte III (Film)

Le confessioni di Charles Manson (Documentario)

La caduta – gli ultimi giorni di Hitler (Film)

Wall Street: il denaro non dorme mai (Film)

Hell – Esplode la furia (Film)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

Via dalla pazza folla (Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 119 Min) in onda alle 20,30 su Rai 3

Un film di Thomas Vinterberg con Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, Juno Temple, Tom Sturridge, Hilton McRae, Bradley Hall, John Neville. In onda alle 20,30 su Rai 3.

Trama: La bella e giovane Bathsheba Everdene eredita la fattoria di suo zio. Acquisita l’indipendenza economica, una rarità per una donna nell’età Vittoriana, Bathsabea attira le attenzioni di tre corteggiatori, molto diversi tra loro: Gabriel Oak, un allevatore di ovini, affascinato dalla sua caparbietà; Frank Troy, attraente e spericolato sergente; e William Boldwood, un maturo e facoltoso scapolo.

Una moglie bellissima (Commedia, 2007, durata: 96 Min) in onda alle 21,20 su Canale 5

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gabriel Garko, Francesco Guccini, Tony Sperandeo. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Trama: La bellissima Miranda è felicemente sposata con Mariano da dieci anni. Il marito lavora come fruttivendolo ad Anghiari, un piccolo paese della Toscana. La vita di Mariano accanto alla moglie Miranda è proprio meravigliosa. Ma un giorno arriva Andrea: ricco, bello, il fotografo è di passaggio ad Anghiari perché deve fotografare una statua di Garibaldi. Mentre Andrea scatta la foto della statua, nota Miranda. All’uomo balena in testa un’idea: far fare il calendario della rivista per cui lavora proprio a quella donna.

Ritorno al futuro parte III (Avventura, Commedia, Fantascienza, 1985, durata: 116 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: Anno 1955. Doc e Marty McFly scoprono una tomba sulla cui lapide è ricordata l’uccisione di Emmett Brown avvenuta il 7 settembre del 1885 a Hill Valley. Per evitare la sua morte, Marty decide di viaggiare indietro nel tempo: scopre così che Emmett Brown si è attirato le ire di un fuorilegge e si è anche innamorato dell’affascinante maestra Clara Clayton. Assunto il nome di Clint Eastwood, un temibile pistolero, Marty affronta la banda di criminali.

La caduta – gli ultimi giorni di Hitler (Drammatico, Guerra, 2004, durata: 150 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch. In onda alle 21,10 su Rai Movie.

Trama: Traudl Junge, l’ultima stenografa per Adolf Hitler, racconta la parte finale della vita del dittatore nazista, passata all’interno del suo bunker nella città di Berlino, alla fine della seconda guerra mondiale.

Wall Street: il denaro non dorme mai (Drammatico, 2010, durata: 127 Min) in onda alle 21,10 su Paramount Channel

Un film di Oliver Stone con Shia LaBeouf, Michael Douglas, Carey Mulligan. In onda alle 21,10 su Paramount Channel.

Trama: Dopo 23 anni, lo squalo di Wall Street Gordon Gekko ha finito di scontare la sua pena detentiva. Ormai emarginato dalla comunità finanziaria, tenta comunque di avvisare tutti dell’arrivo di una grande crisi, ma sembra che nessuno gli creda. Gekko tenta allora di riallacciare i legami con sua figlia, la quale è fidanzata con Jacob Moore, giovane deciso a diventare uno dei grandi protagonisti di Wall Street.

Hell – Esplode la furia (Azione, thriller, 2003, durata: 96 Min) in onda alle 21,20 su Rai 4

Un film di Ringo Lam con Jean-Claude Van Damme, Lawrence Taylor, Lloyd Battista, Carlos Gómez, Michael Bailey Smith, Marnie Alton, Milos Milicevic. In onda alle 21,20 su Rai 4.

Trama: Kyle Le Blanc è un ingegnere petrolifero coinvolto in un caso di omicidio, mandato nel carcere di Marquezas in Messico. Qui i prigionieri sono costretti a lavorare in catene nelle paludi infestate da serpenti velenosi e alligatori. Uno dei guardiani del carcere, il Generale Hruschov, organizza combattimenti e all’ultimo sangue tra i carcerati. Nonostante i consigli del carcerato filosofo, anche Kyle resta coinvolto nella spirale di violenza e corruzione dei combattimenti.

Tutti i programmi in Tv oggi in prima serata

Techetechetè (Show) in onda alle 20,35 su Rai 1

Ideato da Elisabetta Barduagni. In onda alle 20,35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: La puntata è dedicata a Tony Renis, sia in qualità di cantante (è suo il successo mondiale di “Quando quando quando”), sia come attore, produttore ed autore dei più importanti artisti internazionali.

Pallavolo Maschile, Torneo di Qualificazione Olimpica: Australia-Italia (Sport) in onda alle 21,05 su Rai 2

In diretta dal PalaFlorio di Bari, Rai 2 trasmette le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra maschile dell’Italia affronterà quella dell’Australia.

Una vita (Soap) in onda alle 21,25 su Rete 4

Ideato da Aurora Guerra. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Paquito lascia il lavoro di vigilante notturno per fare ritorno a casa sua dove lo aspettano i figli e il fratello gravemente malato da accudire. Arriva ad Acacias una donna con un bambino, Eva, che dice di essere la moglie del Barbosa. Quando Leonor intuisce che il piccolo potrebbe essere di Ignacio, fugge via. Nel mentre Riera capisce le intenzioni di Diego e cede all’Alday una pistola per difendersi. Successivamente il giovane, seguendo alla lettera le indicazioni di Felipe per trovare il piccolo Moises, raggiunge il luogo indicatogli ma si trova davanti un cadavere! Esteban informa Silvia che presto lascerà Acacias per raggiungere la Groenlandia. Ma i due non si rendono conto di essere osservati da qualcuno. Durante la festa di Ursula, Samuel viene arrestato.

Le confessioni di Charles Manson (Documentario) in onda alle 21,15 su TV8

Ideato da Hugh Ballantyne. In onda alle 21,15 su TV8.

Anticipazioni della puntata: In occasione dei cinquant’anni dall’orribile strage di Cielo Drive, viene descritta la quotidianità della comunità di cui Manson era a capo, tra abuso di droghe, esperienze sessuali di gruppo e la completa adorazione per Charles Manson. Il documentario scava nel passato di questo oscuro personaggio raccontando la sua infanzia, la sua vera famiglia, le sue ambizioni come musicista e gli anni in carcere.