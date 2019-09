Stasera in Tv mercoledì 18 settembre 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 18 settembre 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

A casa tutti bene (Film)

Pallavolo Maschile: Campionati Europei 2019: Francia vs Italia (Sport)

Chi l’ha visto? (Attualità)

Fuori dal coro (Rubrica)

Rosy Abate (Serie Tv)

I Fantastici 4 (Film)

Se solo fosse vero (Film)

The Oath – Il giuramento (Film)

Matrimonio a prima vista (Reality)

Sognando l’Africa (Film)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

A casa tutti bene (Commedia, Drammatico, 2018, durata: 105 Min) in onda alle 21,25 su Rai 1

Un film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi, Christian Marconcini, Elena Minichiello, Renato Raimondi, Elena Rapisarda, Elisa Visari. In onda alle 21,25 su Rai 1.

Trama: Una grande famiglia si riunisce per festeggiare le nozze d’oro dei nonni. Arrivati sull’isola dove si trovano a vivere gli anziani, tutti quanti si ritrovano bloccati a causa di un’improvvisa mareggiata. Il gruppo sarà costretto a vivere sotto lo stesso tetto, in compagnia di numerosi parenti invadenti. Il confronto inevitabile farà riemergere antiche questioni in sospeso, riaccenderà conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai sopite.

I Fantastici 4 (Avventura, 2005, durata: 106 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Tim Story con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: Un gruppo di astronauti acquista dei superpoteri in seguito all’esposizione a radiazioni cosmiche e si trovano ad usarli per combattere i piani del loro nemico, il Dottor Victor Von Doom.

Se solo fosse vero (Commedia, 2005, durata: 95 Min) in onda alle 21,30 su TV8

Un film di Mark Waters con Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue. In onda alle 21,30 su TV8.

Trama: Quando David ha affittato il suo caratteristico appartamento a San Francisco, l’ultima cosa che si aspettava era un coinquilino. Aveva appena cominciato a mettere tutto l’appartamento sottosopra quando compare una giovane donna, carina ma decisamente dominante, di nome Elizabeth insistendo che l’appartamento è suo.

The Oath – Il giuramento (Giallo, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 103 Min) in onda alle 21,15 su Rai 4

Un film di Baltasar Kormákur con Baltasar Kormákur, Hera Hilmar, Gísli Örn Garðarsson, Margrét Bjarnadóttir, Auður Aradóttir, Ingvar E. Sigurðsson, Þorsteinn Bachmann. In onda alle 21,15 su Rai 4.

Trama: Finnur, chirurgo e padre di famiglia, vive una vita tranquilla a Reykjavík, in Islanda. Tuttavia, quando sua figlia Anna inizia una relazione con Óttar, il suo equilibrio si spezza. Finnur sa che il ragazzo è un pericoloso spacciatore di droga che rischia di trascinare Anna in un vortice di criminalità, malavita e tossicodipendenza dal quale potrebbe non riuscire più a uscire fuori. Finnar finirà per diventare uno spietato giustiziere, pronto a ricorrere a metodi drastici e brutali pur di allontanare quell’uomo dall’esistenza di Anna.

Sognando l’Africa (Drammatico, 2000, durata: 112 Min) in onda alle 21,30 su La 7D

Un film di David Farr con Clémence Poésy, David Morrissey, Stephen Campbell Moore. In onda alle 21,30 su La 7D.

Trama: La giovane Kuki è divorziata ed ha un figlio piccolo, Emanuele, con cui vive a Venezia. Conosce Paolo Gallmann, uomo vitale e dinamico. Si innamorano, si sposano e insieme decidono di andare in Africa, un viaggio che era da tempo nei sogni di entrambi. Nella pianura di Laipikia, in Kenia, la coppia comincia a gestire un ranch di notevoli dimensioni. Le difficoltà non mancano. Si tratta di cambiare mentalità nei confronti della vita quotidiana : i tempi, i ritmi, il clima, il carattere degli indigeni. Kuki poi deve badare al figlio piccolo, mentre Paolo spesso si allontana con gli amici per alcune battute di caccia che lo tengono lontano per lunghi periodi senza che lui riesca ad avvertire.

Tutti i programmi in Tv oggi in prima serata

Pallavolo Maschile: Campionati Europei 2019: Francia vs Italia (Sport) in onda alle 21,20 su Rai 2

In diretta dallo stadio di Montpellier, Rai 2 trasmette il match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. In campo scenderanno l’Italia di Blengini e la Francia di Tillie.

Chi l’ha visto? (Attualità) in onda alle 21,20 su Rai 3

Condotto da Federica Sciarelli. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni: Prosegue l’inchiesta su Bibbiano, con nuovi documenti e altre testimonianze su come riuscivano a portare via i bambini dalle loro famiglie. Si parlerà anche del giallo della morte di Annamaria, ex miss Campania, volata giù dal terzo piano della casa in Calabria dove era in vacanza col marito e altre coppie di amici. I genitori della giovane mamma sordomuta non credono al suicidio.

Fuori dal coro (Rubrica) in onda alle 21,30 su Rete 4

Condotto da Mario Giordano. In onda alle 21,30 su Rete 4.

Anticipazioni: Si inizierà parlando dell’addio di Matteo Renzi al Pd e della nuova legge finanziaria. L’ex ministro dell’economia Giovanni Tria esprimerà la propria opinione riguardo la Tassa patrimoniale e l’aumento dell’Iva. Si proseguirà con un’inchiesta sulle bollette. Si tornerà sullo scandalo di Bibbiano, per poi proseguire parlando dell’omicidio del vigilantes, ucciso a sprangate a Napoli, il 13 marzo scorso.

Rosy Abate (Serie Tv) in onda alle 21,20 su Canale 5

Diretto da Giacomo Martelli. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Dopo aver ritrovato suo figlio, Rosy Abate ha passato gli ultimi sei anni in carcere. Ma adesso che finalmente è libera e può riabbracciarlo, la donna si trova davanti un Leonardo inquieto e tormentato che sembra sentire dentro di sé il richiamo alla criminalità. La nuova sfida di Rosy sarà quella di salvare suo figlio da un destino criminale che potrebbe costargli la vita. Per farlo, la Regina di Palermo dovrà rimettersi in gioco e affrontare il nemico più insidioso che abbia incontrato finora: Antonio Costello, boss della camorra più invisibile e aristocratica, che Leonardo vede come il padre che non ha mai avuto.

Matrimonio a prima vista (Reality) in onda alle 21,10 su Real Time

Condotto da Francesco Cavuoto. In onda alle 21,10 su Real Time.

Anticipazioni: Tornati dal viaggio di nozze, uomini e donne si incontrano separatamente per confrontarsi sulle loro relazioni. Tra consigli, sogni e aspettative ogni sposo analizza il proprio matrimonio. Le vite di coppia proseguono tra alti e bassi. Dopo un mese dal matrimonio, le tre coppie si incontrano in un resort in Friuli dove passeranno insieme due intense giornate.