Stasera in Tv martedì 5 marzo i film e i programmi da vedere

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 5 marzo 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Conversazione su Tiresia (Docufilm)

Il Collegio (Docureality)

Tutto quello che vuoi (Film)

The Counselor-Il procuratore (Film)

Cartabianca (Approfondimento)

Le Iene Show (Show)

Sole a Catinelle (Film)

Il Segreto (Soap)

Full Metal Jacket (Film)

Britannia (Serie Tv)

Tutti i film in tv oggi in prima serata

Conversazione su Tiresia (Docufilm) in onda alle 21,25 su Rai1

Scritto ed interpretato da Andrea Camilleri. In onda alle 21,25 su Rai1.

Trama: Dopo la proiezione in sala nel mese di novembre, va in onda l’atteso spettacolo teatrale, scritto e diretto da Andrea Camilleri e prodotto da Carlo degli Esposti . Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018 di fronte a 4mila spettatori nell’ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Un racconto mitico basato sulla storia dell’indovino cieco Tiresia, le cui vicende attraverso i secoli si intrecciano a quelle dello scrittore Camilleri che apre il suo monologo, annunciando ‘Chiamatemi Tiresia!’.

Sole a catinelle (Commedia, 2013, durata: 90 Min) in onda alle 21.21 su Canale 5

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Ruben Aprea, Matilde Caterina, Stefano Sabelli, Daniela Piperno, Lydia Biondi, Augusto Zucchi, Marco Paolini. In onda alle 21.21 su Canale 5.

Trama: Checco prometto al figlio Nicolò che se sarà promosso con tutti dieci, lo porterà in vacanza. Tuttavia Checco in completa crisi economica e matrimoniale non può permettersi nessuna vacanza. Ma quando Nicolò porta a casa la pagella perfetta, la promessa deve essere mantenuta. I due partono alla volta del Molise, dove Checco spera di riuscire a vendere qualche aspirapolvere.Nonostante lo sconforto e la tristezza iniziale i due conoscono Zoe, una ricchissima ragazza che ha un figlio proprio dell’età di Nicolò. Nasce un’amicizia tra i due bambini e tutti insieme partono alla volta di una vacanza indimenticabile pena di inviti a party esclusivi, bagni in piscine fantastiche, yacht, cavalli, campi da golf e serate a Portofino.

The Counselor-Il procuratore (Thriller, 2013, durata: 117 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Ridley Scott con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz, Penélope Cruz, Javier Bardem, Dean Norris, Natalie Dormer, Rosie Perez, Goran Visnjic, Sam Spruell, Rubén Blades e Bruno Ganzcon. In onda alle 21.25 su Nove.

Trama: Protagonista è un avvocato di successo che vede la sua vita sgretolarsi pian piano. Tutti i suoi progetti vanno in fumo, i soldi cominciano a scarseggiare, tutto sembra andare progressivamente in pezzi. Sommerso dai debiti e con un matrimonio immente; crede di poter risalire dal baratro in cui è affondato e tornare finalmente alla sua vecchia e lussuosa vita. Entra, quindi nel mondo della droga ed accetta la proposta di un potente malavitoso di portare 20 milioni di dollari di cocaina dal Messico negli Stati Uniti.

Tutto quello che vuoi (Drammatico, 2017, durata: 106 Min) in onda alle 21.10 su Rai movie

Un film di Francesco Bruni con Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano, Donatella Finocchiaro, Emanuele Propizio, Antonio Gerardi, Raffaella Lebboroni, Arturo Bruni, Andrea Lehotska e Carolina Pavone. In onda alle 21.10 su Rai Movie.

Trama: Alessandro è un ragazzo di ventidue anni violento e arrabbiato con la vita, Giorgio invece è un poeta caduto nel dimenticatoio di ottantacinque anni. I due non si sono mai incontrati nonostanti abitino nello stesso quartiere. Un giorno Alessandro decide di accettare malvolentieri un lavoro di accompagnatore proprio del poeta dimenticato. Tra i due inizierà una profonda amicizia che culminerà in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta, e di quella celata nel suo stesso cuore.

Full Metal Jacket (Drammatico, guerra, 1987, durata: 116 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Stanley Kubrick con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio, R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Arliss Howard, John Terry e Kevyn Major Howard. In onda alle 21.00 su Iris.

Trama:Un gruppo di Marines americani, capitanati dal perfido Sergent Hartman, scende in campo nella Guerra del Vietnam, durante l’offensiva del Tet, che ha per teatro la città vietnamita di Hue. Dopo un micidiale e duro addestramento il gruppo si troverà davanti agli occhi gli orrori della guerra distruttiva per entrambi gli schieramenti che li cambierà totalmente portandoli ad essere non più uomini, ma terribili e spietate macchine da guerra.

Tutti i programmi Tv oggi in prima serata

Le Iene Show (Show) in onda alle 21,25 su Italia1

Condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. In onda alle 21,25 su Italia1.

Anticipazioni della puntata: Nel corso di questo appuntamento infrasettimanale, Antonino Monteleone torna sul caso dell’omicidio di Willy Branchi, ucciso a Goro il 30 settembre del 1988. Non trovando il colpevole, il caso venne archiviato e le indagini furono riaperte solo nel 2014, a seguito di diverse testimonianze anonime su una presunta relazione tra il diciottenne e un uomo del paese sposato con figli. Nel tentativo di far luce sul caso, la Iena mostrerà un documento inedito: un’intercettazione ambientale, mai diffusa fino ad ora, che ritrae alcune persone chiave di quella che è una vicenda ancora avvolta da un fitto alone di mistero.

Il Collegio (Docureality) in onda alle 21,20 su Rai2

Ideato da Rai in collaborazione con Magnolia. In onda alle 21,20 su Rai2.

Anticipazioni della puntata: I ragazzi tra i 13 e i 17 anni sono catapultati in una scuola del 1968. Dopo le due espulsioni della scorsa puntata, gli animi non sembrano essersi placati. La settimana comincia con una gita fuori porta, prima della quale il preside ha consigliato agli studenti di mantenere un comportamento decoroso per non incorrere in nuove sanzioni; ma il consiglio non è stato ascoltato da molti e durante le lezioni ci sono ancora tensioni, soprattutto contro l’insegnante di Matematica.

Cartabianca (Approfondimento) in onda alle 21,20 su Rai3

Condotto da Bianca Berlinguer. In onda alle 21,20 su Rai3.

Anticipazioni della puntata: Torna l’appuntamento con la trasmissione Rai che approfondisce gli avvenimenti di politica, economia e costume di maggior rilievo della settimana. Oltre alla presenza in studio di ospiti di rilievo, ci sarà in collegamento Mauro Corona per il commento dei fatti della settimana.

Il Segreto (Soap) in onda alle 21,25 su Rete4

In onda alle 21,25 su Rete4.

Anticipazioni della puntata: Elsa scopre che, dietro ai terribili fatti accaduti al suo matrimonio, c’è proprio Antolina. La ex domestica, infatti, si rivela essere una perfida bugiarda, complottando contro la Laguna insieme a Jesus, fratello di Elsa.

Britannia (Serie Tv) in onda alle 21,10 su Rai4

Creata da Jez Butterworth, Tom Butterworth, James Richardson con Eleanor Worthington-Cox, David Morrissey, Kelly Reilly. In onda alle 21,10 su Rai4.

Anticipazioni della puntata: La serie è ambientata nel 43 d.C. L’esercito romano torna in Britannia, intenzionato a conquistarne il cuore celtico del paese che non si è mai arreso all’occupazione latina. Le legioni sbarcano sull’isola ed attaccano un villaggio durante il solstizio (un rito di passaggio verso l’età adulta)Ma si tratta di una terra ostile e misteriosa, governata da donne guerriere e druidi che possono contrastare le potenti forze dell’Impero.