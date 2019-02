Stasera in TV martedì 26 febbraio i film e i programmi da vedere

Scritto da Erika Micheli il

Film e programmi in onda oggi in prima serata, 26 febbraio 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Non è un paese per vecchi (Film)

Calcio – Coppa Italia – Lazio Vs Milan (Sport)

Viva l’Italia (Film)

Il Collegio 3 (Docureality)

Matrimonio al sud (Film)

#Cartabianca (Approfondimento)

Segreti e delitti (Inchieste)

Miss FBI infiltrata speciale (Film)

Le Iene Show Domenica (Show)

Tutti i film in tv oggi in prima serata

Non è un paese per vecchi (Drammatico, thriller, 2007, durata: 122 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Ethan Coen e Joel Coen con Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Kelly Macdonald, Kit Gwin, Rodger Boyce, Barry Corbin, Garret Dillahunt, Zach Hopkins. In onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Trama: Il film è ispirato al romanzo di Cormac McCarthy ed è la storia di Llewelyn Moss, che, dopo essere entrato in possesso di un’assurda cifra di denaro nel Texas occidentale, scatena una reazione a catena. Omicidi, partite di droga e 2.4 milioni di dollari in contanti che causeranno a Moss non pochi problemi. L’uomo dovrà riuscire a sopravvivere, mentre è sulle sue tracce un violento inseguitore che rivuole indietro i suoi soldi.

Viva l’Italia (Commedia, 2012, durata: 111 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Massimiliano Bruno con Raoul Bova, Michele Placido, Rocco Papaleo, Ambra Angiolini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, Sarah Felberbaum, Isa Barzizza, Rolando Ravello, Imma Piro, Camilla Filippi, Guglielmo Poggi, Barbara Folchitto, Nicola Pistoia, Valerio Aprea, Ninni Bruschetta, Stefano Fresi, Sergio Fiorentini, Remo Remotti. In onda alle 21.10 su Rai Movie.

Trama: Il film è la storia di Michele Spagnolo, un politico che nel corso della sua vita ha anteposto i suoi affari personali a quelli della collettività, riuscendo a cavarsela sempre nonostante gli scandali che hanno smosso il Paese. Un giorno, però, gli capita la cosa peggiore che potrebbe capitare a un uomo della sua portata: dire la verità senza alcun freno inibitorio.

Matrimonio al sud (Commedia, 2015, durata: 100 Min) in onda alle 21.00 su 20

Un film di Paolo Costella con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Barbara Tabita, Gabriele Cirilli, Enzo Salvi, Debora Villa, Fatima Trotta, Luca Peracino, Ugo Conti, Loredana De Nardis, Carolina Marconi, Maria Del Monte, Salvatore Misticone. In onda alle 21.00 su 20.

Trama: Il film racconta la faida amichevole che intercorre tra Nord e Sud in Italia. Quando il figlio di un industriale polentone e la figlia di un pizzaiolo terrone decidono di sposarsi le mentalità delle due famiglie finiscono per scontrarsi. Tra i due padri è subito guerra aperta, ma a farne le spese sono i due giovani che vedono a rischio la storia d’amore proprio a causa della rivalità dei loro genitori.

Miss FBI infiltrata speciale (Commedia, thriller, 2005, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su La 5

Un film di John Pasquin con Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, Diedrich Bader, Heather Burns, William Shatner, Nick Offerman, Abraham Benrubi, Treat Williams, Elisabeth Rohm, Ernie Hudson, Lusia Strus, Leslie Grossman, William O’Leary, John DiResta, Susan Chuang, Nate Bynum, Vic Chao, Brian Shortall. In onda alle 21.15 su La 5.

Trama: dopo aver sventato l’attacco terroristico a Miss Stati Uniti d’America nel primo film, la vita di Gracie Hart, ormai personaggio mediatico, è cambiata totalmente. Impegnata più nei talk show che con l’FBI e di nuovo single, l’agente è più interessata a mostrarsi come un fenomeno popolare che a indagare. Quando, però, i suoi amici vengono rapiti, Gracie riprende in mano il distintivo…peccato che non tutti sono d’accordo sul suo ritorno in gareggiata.

Tutti i programmi tv oggi in prima serata

Calcio – Coppa Italia – Lazio Vs Milan (Sport) in onda alle 20.30 su Rai 1

Stasera andrà in onda su Rai 1, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, la semifinale di andata della Coppa Italia con la partita di andata Lazio-Milan, che vede gareggiare le due squadre per due obiettivi comuni: la Coppa Italia, come già detto, e la Seria A. Prima della Champions, i due team si daranno battaglia questa sera per la coppa nazionale.

Il Collegio 3 (Docureality) in onda alle 21.20 su Rai 2

Narrato da Giancarlo Magalli con Paolo Bosisio, Andrea Maggi, Maria Rosa Petolicchio, Luca Raina, Dario Cipani, David Wayne Callahan, Diana Cavagnaro, Alessandro Carnevale, Lucia Gravante, Piero Maggiò. In onda alle 21.20 su Rai 2.

Anticipazioni della puntata: Il terzo appuntamento con il docu-reality ambientato nel ’68 vede Gabriele, Evan, Matias e Michael sottoposti ai provvedimenti disciplinari del preside a causa di un taglio di capelli non autorizzato. In generale, tutti gli studenti iniziano a mostrare atteggiamenti contrari alla ferrea disciplina imposta dall’istituto. Inoltre gli attriti tra gli studenti più zelanti e quelli più svogliati aumentano.

#Cartabianca (Approfondimento) in onda alle 21.20 su Rai 3

Condotto da Bianca Berlinguer con Mauro Corona. In onda alle 21.20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Questa sera la Berlinguer insieme ai suoi ospiti tratterà, come di consueto, temi di cronaca, politica, economia e ambiente. In particolare in questa puntata si parlerà dei risultati elettorali in Sardegna, che ha visto la vittoria del centrodestra e una disfatta del Movimento 5Stelle. Si affronterà anche del possibile voto anticipato per il nostro Paese all’elezioni europee.

Segreti e delitti (Inchieste) in onda alle su 21.21 Canale 5

Condotto da Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici con Alessandra Viero, Barbara De Rossi e Alessandro Preziosi. In onda alle 21.21 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Uno speciale del programma per indagare sui casi irrisolti più eclatanti della cronaca nera degli ultimi anni. Grazie alle docu-fiction che ricostruiscono i dati in possesso dell’0pione pubblica sugli omicidi che hanno appassionato e diviso il popolo italiano. Tra i delitti affrontati ci saranno quello di Marco Vannini, Stefania Crotti e Loris Stival.

Le Iene Show Domenica (Show) in onda alle 21.25 su Italia 1

Condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. In onda alle 21.25 su Italia 1.

Anticipazioni della puntata: Tra i servizi di stasera ci sono il caso di Collection #1, il più grande furto di dati sensibili della storia e il crescente business dei siti di incontri online. Infine, Le Iene hanno organizzato uno dei loro perfidi scherzi al direttore di RadioDeejay, Linus.