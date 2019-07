Stasera in Tv martedì 23 luglio 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 23 luglio 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

The Resident (Serie Tv)

La corte (Film)

Quelli della luna (Sport)

Rosy Abate (Serie Tv)

Chicago Fire (Serie Tv)

Il pesce innamorato (Film)

In the Name of the King (Film)

Cambia con me (Docureality)

Mine vaganti (Film)

La gang del bosco (Film)

La corte (Drammatico, 2015, durata: 98 Min) in onda alle 21,20 su Rai 3

Un film di Christian Vincent con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Trama: Xavier Racine è un giudice molto severo, presidente di corte d’assise. È soprannominato “il giudice a due cifre”, perché infligge pene di almeno dieci anni. Tutto cambia radicalmente quando l’uomo rivede Birgit Lorensen-Coteret, chiamata come giudice popolare per un caso di omicidio. Birgit, di cui si era innamorato sei anni prima in segreto, è forse l’unica persona che abbia mai amato.

Il pesce innamorato (Commedia, 1999, durata: 93 Min) in onda alle 21,35 su TV8

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Paolo Hendel. In onda alle 21,35 su TV8.

Trama: Arturo ha trent’anni, fa il falegname e coltiva la scrittura, la sua passione da sempre. L’incontro con la signorina Benincasa cambierà la sua vita: la donna, infatti, decide di pubblicargli “Il pesce innamorato” un racconto che ha scritto quando aveva dieci anni. La pubblicazione è un successo straordinario: il successo e i soldi travolgono Arturo ed i suoi genitori che si abituano da subito alla nuova vita. Anche l’amico Primo beneficia di quel successo subentrando nella conduzione della bottega di Arturo. In un hotel di lusso, durante una delle sue promozioni, Arturo incontra Matilde.

In the Name of the King (Avventura, Azione, Fantasy, 2007, durata: 127 Min) in onda alle 21,25 su Nove

Un film di Uwe Boll con Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies. In onda alle 21,25 su Nove.

Trama: I Krug, una banda di brutali assassini guidati da un malvagio stregone, arrivano nel villaggio di Stonebridge: saccheggiano, uccidono alcuni abitanti, tra cui anche il figlio del contadino Farmer, e rapiscono sua moglie Solana. Farmer decide di vendicarsi e, assieme al suo mentore Norick e suo cognato Bastian, insegue l’esercito Krug. Intanto Merick, il mago del Re Konrad, scopre la fonte della forza dell’esercito dei Krug: un vecchio rivale di nome Gallian, un potente mago. Gallian vuole spodestare Re Konrad a favore del duca Fallow. Mentre l’esercito del re combatte i Krug, Farmer e i suoi compagni riescono a suerare il pericoloso passo di Ehb. L’incursione notturna nell’accampamento dei Krug finisce male: Norick e Bastian vengono presi e Farmer si salva per un soffio. Farmer decide quindi di unirsi all’esercito reale. Sia Gallian che Merick sono colpiti dall’eroismo di Farmer, che avrà un ruolo decisivo nella battaglia finale.

Mine vaganti (Drammatico, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Elena Sofia Ricci, Carolina Crescentini, Ilaria Occhini, Daniele Pecci, Massimiliano Gallo, Bianca Nappi, Paola Minaccioni, Matteo Taranto, Carmine Recano, Gea Martire, Crescenza Guarnieri. In onda alle 21,10 su Rai Movie.

Trama: Tommaso rientra a casa da Roma, deciso ad affermare le proprie scelte di vita. Quella di Tommaso, il figlio minore dei Cantone, proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e bizzarra. In casa c’è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel ricordo di un amore impossibile, la mamma Stefania, amorevole ma piena di pregiudizi borghesi, il padre Vincenzo deluso dai figli, la eccentrica zia Luciana, la sorella Elena che nega un destino da casalinga, il fratello Antonio da affiancare nella nuova gestione del pastificio di famiglia. Insieme a loro Alba, la cui strada incrocia professionalmente quella dei Cantone. Non mancano però sorprendenti rivelazioni e colpi di scena. Ed anche per questo il soggiorno di Tommaso dovrà protrarsi ben più a lungo del previsto.

La gang del bosco (Animazione, 2006, durata: 83 Min) in onda alle 21,10 su Paramount Channel

Un film di Karey Kirkpatrick, Tim Johnson. In onda alle 21,10 su Paramount Channel.

Trama: Un gruppo di animaletti decide di trasferirsi in un parco di città. La comitiva è molto felice, perché pensa che lì sarà molto facile trovare da mangiare.

The Resident (Serie tv) in onda alle 21,25 su Rai 1

Ideato da Amy Holden Jones, Hayley Schore, Roshan Sethi. In onda alle 21,25 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: Nell’episodio Corri dottore corri Nic chiede un favore alla sua ex collega, che lavora per la dottoressa Hunt, per ottenere la cartella clinica di Lily. In Eclissi del cuore Conrad e Devon cercano delle prove per incastrare la dottoressa Lane. Li aiuta Olivia, una paziente ipocondriaca alla quale è stato diagnosticato un falso tumore.Nel frattempo Mina si vede con Micah, il docente con problemi al cuore, sottoposto a un trapianto qualche settimana prima.

Quelli della luna (Documentario) in onda alle 21,25 su Rete 4

Condotto da Gianpiero Mughini. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: La seconda puntata del programma che racconta i grandi dello sport. Ci sarà un’intervista a Roberto Palpacelli, ex astro nascente del tennis italiano. E ancora, i ritratti di Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, Marco Pantani, Mario Balotelli, Christian Vieri, Andre Agassi, Alberto Tomba e Mike Tyson.

Rosy Abate (Serie Tv) in onda alle 21,25 su Canale 5

Ideato da Pietro Valsecchi. In onda alle 21,25 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Ultimo episodio della prima stagione. Le indagini di Luca e Rosy hanno costretto Nuzzo Santagata a scappare in Sicilia assieme a Regina e Leonardo, costringendoli a una vita da latitanti. Rosy li va a cercare, riuscendo ad avvicinarsi a Leo. La donna è determinata a scoprire una finalmente cosa è successo cinque anni prima su quella spiaggia di Catania, quando credeva di averlo perso per sempre.

Chicago Fire (Serie Tv) in onda alle 21,25 su Italia 1

Ideato da Michael Brandt e Derek Haas. In onda alle 21,25 su Italia 1.

Anticipazioni della puntata: Dawson scopre che suo padre è stato ferito con un pugnale. Lo trasporta d`urgenza al Chicago Med e riesce a salvarlo. Intanto Otis, Kidd e Hermann si preparano per l’apertura del North di Molly. Boden riceve una chiamata in cui la vittima è un noto cantante blues, mentre Brett ripensa alla sua relazione con qualcuno molto vicino alla famiglia della Caserma 51.

Cambia con me (Docureality) in onda alle 21,10 su Real Time

Condotto da Carla Gozzi. In onda alle 21,10 su Real Time.

Anticipazioni della puntata: Nuovo appuntamento con Carla Gozzi, che apre le porte della sua Academy di Reggio Emilia. Protagoniste dello show sono donne che vogliono ritrovare la propria femminilità. In ognuna delle puntate il total makeover sarà effettuato da uno staff di esperti di beauty e styling e da un’equipe medica. Attraverso un percorso su misura, ogni donna ritroverà i propri punti di forza e l’amore per se stessa. Stasera è la volta di Chiara: negli anni si è rifugiata in un mondo virtuale, ma ora vuole riprendere in mano la sua vita, partendo da un percorso di dimagrimento.