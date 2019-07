Stasera in Tv martedì 2 luglio 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 2 luglio 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

The Resident (Serie Tv)

Storie Maledette (Inchiesta)

Freedom – Oltre il confine (Documentario)

Transformers 3 (Film)

In onda (Attualità)

The Covenant (Film)

Poli opposti (Film)

Italiano medio (Film)

Fantozzi in Paradiso (Film)

Calcio Femminile, Coppa del Mondo 2019, Semifinali: Inghilterra-Usa (Sport)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

Transformers 3 (Avventura, azione, fantascienza, 2011, durata: 157 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Michael Bay con Shia LaBeouf e Rosie Huntington-Whiteley. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: Optimus Prime e i suoi fedeli Autobot sono di nuovo in azione per combattere i pericolosi Decepticon, intenzionati a conquistare lo spazio tra Stati Uniti e Russia per vendicare l’ultima sconfitta subita. Ancora una volta, toccherà all’umano Sam Witwicky andare in aiuto dei suoi amici robot. Questi dovranno vedersela con un nuovo, temibile nemico: Shockwawe, tiranno di Cybertron.

The Covenant (Thriller, horror, 2006, durata: 98 Min) in onda alle 21,15 su Rai 4

Un film di Renny Harlin con Steven Strait e Laura Ramsey. In onda alle 21,15 su Rai 4.

Trama: I figli di Ipswich, quattro giovani studenti legati dalla loro nobile origine. Discendenti delle prime famiglie stabilitesi nella colonia di Ipswich all’inizio del Seicento, i ragazzi sono tutti dotati di poteri speciali fin dalla nascita. Quando un quinto discendente si trasferisce all’improvviso in città, iniziano a svelarsi segreti che minacciano di rompere il patto di silenzio che ha protetto le loro famiglie per secoli.

Poli opposti (Commedia, sentimentale, 2015, durata: 85 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Max Croci con Luca Argentero e Sarah Felberbaum. In onda alle 21,10 su Rai Movie.

Trama: Stefano Parisi e Claudia Torrini fanno due lavori che, apparentemente, non potrebbero essere più distanti. Terapista di coppia lui, avvocato divorzista lei. Il Dottor Parisi ripara matrimoni in crisi, ma ha appena lasciato la moglie, e consumato il distacco anche dall’ingombrante suocero. Claudia, mamma single del piccolo Luca è il peggiore degli incubi per i mariti delle sue clienti.

Fantozzi in Paradiso (Comico, 1993, durata: 108 Min) in onda alle 21,35 su Tv8

Un film di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Milena Vukotic.. In onda alle 21,35 su Tv8.

Trama: Ad uno ad uno tutti i colleghi di Ugo Fantozzi se ne vanno verso l’ultima dimora. Restano il nostro eroe e Filini. Durante l’ennesimo funerale di un collega, Fantozzi e un sacerdote restano coinvolti in un incidente. Portati in ospedale Fantozzi scoprirà dalle sue lastre di essere gravissimo e di avere una settimana di vita. Tiene nascosta la notizia alla moglie Pina che però lo scopre e, con infinito amore, all’insaputa del marito, si mette d’accordo con la Signorina Silvani per far trascorrere l’ultima settimana di vita del suo Ugo felicemente. Così Pina organizza un lungo weekend d’amore sulla neve con la signorina Silvani. I due partono e finalmente, dopo varie peripezie, riescono a consumare una sconvolgente notte d’amore. Fantozzi scrive una lettera alla moglie comunicandole tutto il suo disprezzo ed il suo amore per la Signorina Silvani. Ha appena spedito la lettera quando scopre l’accordo fatto per amore tra la Pina e la Signorina Silvani, allora pentito si precipita dalla moglie sperando non abbia letto la durissima lettera. Mentre Fantozzi tenta di espiare i suoi peccati alla presenza del prete, arriva Pina che gli dice che c’è stato un errore, uno scambio di lastre, lui è sanissimo.

Italiano medio (Commedia, comico, 2015, durata: 90 Min) in onda alle 21,00 su 20

Un film di Maccio Capatonda con Maccio Capatonda e Herbert Ballerina. In onda alle 21,00 su 20.

Trama: Giulio Verme è un ambientalista convinto in crisi depressiva, che alla soglia dei 40 anni si ritrova a fare la “differenziata” in un centro di smistamento rifiuti alla periferia di Milano. Avvilito, furioso, depresso è ormai totalmente incapace di interagire con chiunque: con i colleghi di lavoro, con i vicini, con la famiglia e con Franca, la compagna di una vita. L’incontro con l’agguerrita anche se poco credibile associazione ambientalista dei “Mobbasta” lo convince a combattere fervidamente contro lo smantellamento di un parco cittadino, ma per Giulio è l’ennesimo fallimento. Non ci sono più speranze per il nostro protagonista fino a quando incontra Alfonzo, un suo vecchio e odiato amico di scuola che ha però un rimedio per tutti i suoi mali: una pillola miracolosa che gli farà usare solo il 2% del proprio cervello anziché il 20%, come si dice comunemente. Ed è proprio così che Giulio supera la depressione.

Tutti i programmi in Tv oggi in prima serata

The Resident (Serie Tv) in onda alle 21,25 su Rai 1

Ideata da Amy Holden Jones, Hayley Schore, Roshan Sethi. In onda alle 21,25 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: A causa dei forti tagli al budget, l’accettazione del Pronto Soccorso finisce nelle mani di un’infermiera inesperta, che si dimostra subito incapace di gestire le emergenze. Con l’arrivo in ospedale di molte vittime di un grave incidente stradale, la ragazza, al suo primo giorno di lavoro, si rende suo malgrado colpevole della morte di un ragazzo e di uno scambio di persona.

Storie Maledette (Inchiesta) in onda alle 21,10 su Rai 3

Condotto da Franca Leosini. In onda alle 21,10 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli, condannato a cinque anni per la morte del fidanzato della figlia, Marco Vannini, ucciso con un colpo di pistola proprio mentre era a casa della ragazza, Martina, a Ladispoli (Roma) il 17 maggio 2015.

Calcio Femminile, Coppa del Mondo 2019, Semifinali: Inghilterra-Usa (Sport) in onda alle 20,45 su Rai 2

In diretta dallo stadio Parc Ol, Rai 2 trasmette le semifinali della Coppa del Mondo del Calcio Femminile. In campo l’Inghilterra di Phile Neville e Gli Stati Uniti di Jillian Ellis.

Freedom – Oltre il confine (Documentario) in onda alle 21,25 su Rete 4

Condotto da Roberto Giacobbo. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: La squadra di Freedom andrà a visitare uno dei luoghi più visitati dell’Egitto: il tempio funerario di Deir-el-Bahari dedicato della regina Hatshepsut, sovrana della diciottesima dinastia della storia egiziana e seconda donna faraone d’Egitto dopo la regina Nebrosofuk della dodicesima dinastia. Hatshepsut salì al potere più di 3500 anni fa quando il nipote Thuthmosis III divenne faraone anche se non aveva l’età per governare il regno. La regina Hatshepsut venne proclamata sovrana reggente d’Egitto in vece del nipote fino a che quest’ultimo non avesse raggiunto la maggiore età. In realtà la donna non permise mai al nipote di governare, regnando sull’Egitto per più di 20 anni.

In onda (Attualità) in onda alle 20,35 su La7

Condotto da David Parenzo e Luca Telese. In onda alle 20,35 su La 7.

Anticipazioni della puntata:Torna l’appuntamento con il talk-show di attualità e politica. Nella puntata di oggi tanti nuovi ospiti che discuteranno dei problemi nazionali ed internazionali.