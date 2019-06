Stasera in Tv martedì 11 giugno 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 11 giugno 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

Alla ricerca di Jane (Commedia, sentimentale, 2013, durata: 97 Min) in onda alle 21,20 su Rai 2

Un film di Jerusha Hess con Keri Russell e JJ Feild. In onda alle 21,20 su Rai 2.

Trama: Jane è single, innammorata in maniera ossessiva di Darcy, il personaggio di “Orgoglio e Pregiudizio”, il libro della celebre Jane Austen. La sua vita sentimentale è un disastro, perché non riesce a trovare un uomo che somigli al suo ideale. Tutto cambia quando decide di andare in vacanza in un parco a tema sui racconti di Austen: sembra che finalmente il suo sogno possa diventare realtà.

La luce sugli Oceani (Drammatico, 2016, durata: 133 Min) in onda alle 21,20 su Canale 5

Un film di Derek Cianfrance con Michael Fassbender e Alicia Vikander. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Trama: Gli sposi Sherbourne non riescono ad avere un figlio, finché non trovano una neonata abbandonata in una barca. Decidono di crescerla come se fosse veramente loro, e ben presto cominciano a volerle molto bene. Purtroppo, vengono a conoscenza che la vera madre sta cercando la figlia disperatamente da anni. Il dilemma se dire la verità o tacere prenderà il sopravvento sulla coppia.

Una ragazza e il suo sogno (Family, sentimentale, 20o3, durata: 100 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Dennie Gordon con Kelly Preston, Amanda Bynes e Colin Firth. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: La giovane newyorkese Daphne si reca a Londra per conoscere suo padre, l’aristocratico Henry, che non sa di avere avuto una figlia con la donna di umili origini che aveva frequentato anni prima. L’arrivo della ragazza mette a soqquadro la vita del rampollo, che sta per sposarsi con l’altolocata Clarissa. Henry decide di far partecipare la ritrovata figlia al ballo delle debuttanti, ma Daphne si troverà molto a disagio.

In questo mondo di ladri (Commedia, 20o4, durata: 91 Min) in onda alle 21,35 su TV8

Un film di Carlo Vanzina con Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Biagio Izzo, Enzo Iacchetti, Max Pisu, Ricky Tognazzi, Leo Gullotta. In onda alle 21,35 su TV8.

Trama: Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello sono vittime di una truffa immobiliare. Denunciano il caso alla polizia, ma scoprono ben presto che non c’è molto da fare. Per vendicarsi del sistema che non gli ha reso giustizia, decidono di architettare insieme una truffa bancaria.

L’ultimo dei templari (Avventura, fantasy, 2011, durata: 95 Min) in onda alle 21,15 su Italia 2

Un film di Dominic Sena con Nicolas Cage e Ron Perlman. In onda alle 21,15 su Italia 2.

Trama: Nell’Europa del XIV secolo, un cavaliere ha il compito di portare presso un monastero una donna accusata di stregoneria. Lì la ragazza sarà processata e sottoposta all’esorcismo.

45 anni (Sentimentale, drammatico, 2015, durata: 95 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Andrew Haigh con Charlotte Rampling e Tom Courtenay. In onda alle 21,1o su Rai Movie.

Trama: Una settimana prima dell’anniversario dei 45 anni di matrimonio, una tranquilla coppia inglese vede la propria serena routine sconvolta da una notizia a dir poco incredibile. Il marito riceve una lettera, che lo informa che il cadavere del suo primo amore, morto cinquant’anni prima, è stato trovato intatto dentro un ghiacciaio in Svizzera.

Tutti i programmi in Tv oggi in prima serata

In diretta dallo Allianz Stadium di Torino, Rai 1 trasmette le qualifiazioni Europei 2020. In campo si sfideranno per la vittoria la Bosnia guidata da Robert Prosinečki, e l’Italia di Roberto Mancini.

#cartabianca(Approfondimento) in onda alle 21,20 su Rai 3

Condotto da Bianca Berlinguer. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: il programma di attualità, politica e cronaca approfondisce le tematiche dei dibattiti in Italia. Come in ogni puntata, ci saranno ospiti dal mondo della politica e dello spettacolo. In collegamento lo scrittore Mauro Corona.

Freedom – Oltre il confine (Documentario) in onda alle 21,25 su Rete 4

Condotto da Roberto Giacobbo. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Freedom ci porterà a visitare la Cappella degli Scrovegni a Padova, sulle orme della Stella di Betlemme, per poi passare a Rocca Calascio, lo splendido castello abruzzese. Si andrà poi in Toscana, per vedere alcuni ponti incredibili, tra cui il Ponte del Diavolo. Giacobbo andrà infine a Gravina in Puglia, l’affascinante città scavata nella roccia.

Speciale L’Aria che tira (Attualità) in onda alle 21,15 su La 7

Condotto da Myrta Merlino. In onda alle 21,15 su La 7.

Anticipazioni della puntata: Saranno tre le puntate speciali, in prima serata. Verrà approfondito il tema del lavoro, con collegamenti con i dipendenti di Mercatone Uno e Whirpool, e si cercherà di capire chi sono quelle persone che lavorano per pochi anni e hanno molti soldi.