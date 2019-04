Stasera in Tv lunedì 22 aprile 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 22 aprile 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Il Commissario Montalbano (Telefilm)

Made in Sud (Show)

In arte Mina (Musica)

Looper – In fuga dal passato (Film)

La peggior settimana della mia vita (Film)

Star Wars: una nuova speranza (Film)

Il Segreto (Soap)

La gang del bosco (Film)

Rocky IV (Film)

Little Big Italy (Talent Show)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

La peggior settimana della mia vita (Commedia, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21,20 su Canale 5

Un film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Alessandro Siani, Antonio Catania, Nadir Caselli, Chiara Francini, Arisa, Andrea Mingardi, Gisella Sofio, Alessandro Genovesi . In onda alle 21,20 su Canale 5.

Trama: Paolo ha quarant’anni, vive a Milano, ha un lavoro che gli piace e un amico di nome Ivano che gli farà anche da testimone. Margherita invece di anni ne ha trenta, fa il veterinario e si porta in dote una famiglia eccentricamente borghese che vive in un’austera villa sul lago di Como. Forse a causa della soggezione che ha nei confronti dei genitori di Margherita, fin dall’inizio della settimana Paolo entra in un vortice di tragicomici eventi.

Looper – In fuga dal passato (Azione, Fantascienza, Thriller, 2012, durata: 119 Min) in onda alle 21,20 su Rai 4

Un film di Rian Johnson con Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Piper Perabo, Paul Dano, Jeff Daniels, Noah Segan, Xu Qing, Frank Brennan, Tracie Thoms, Garret Dillahunt, Nick Gomez, Marcus Hester. In onda alle 21,10 su Rai 4.

Trama: Il film è ambientato in un futuro ipotetico dove tornare nel proprio passato è possibile, ma al tempo stesso illegale. Joe è un killer su commissione che diverrà protagonista di uno straordinario viaggio nel tempo che lo porterà a scontrarsi con una verità davvero molto amara quando scopre che il suo prossimo bersaglio è proprio se stesso, nella sua incarnazione futura.

Star Wars: una nuova speranza (Avventura, Azione, Fantascienza, Fantasy, 1977, durata: 121 Min) in onda alle 21,25 su Italia 1

Un film di George Lucas con Harrison Ford, Alec Guinness, Mark Hamill, Carrie Fisher, David Prowse, Peter Cushing, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, Phil Brown, Shelagh Fraser, Jack Purvis, Jeremy Sinden, Richard Leparmentier, Jack Klaff, Graham Ashley, Alex McCrindle, Garrick Hanson, Lelsie Schofield, Eddie Byrne, William Hootkins, Don Henderson, Drewe Henley, Denis Lawson, Angus MacInnes. In onda alle 21,25 su Italia 1.

Trama: In una lontana Galassia è in atto una rivolta contro i suoi dispotici capi, tra i quali il più cattivo è Dart Fener. Prima di cadere nelle sue mani, la principessa Leila Organa, rappresentante dei ribelli, riesce ad affidare a due robot i piani della “Morte Nera” – la potentissima base spaziale di Dart Fener, capace di disintegrare un intero pianeta – e un appello al vecchio generale Obi Wan Kenobi, che abita sul pianeta Tatooine, perché accorra in aiuto dei rivoltosi. Il messaggio viene raccolto dal giovane Luke Skywalker che, rintracciato Obi Wan Kenobi, parte con lui in soccorso della principessa a bordo di un’astronave guidata dal mercenario Ian Solo e dal suo secondo Chewbecca.

La gang del bosco (Animazione, 2006, durata: 83 Min) in onda alle 21,10 su Paramount

Un film di Karey Kirkpatrick, Tim Johnson. In onda alle 21,10 su Paramount.

Trama: Un gruppo di bestioline, si stabilisce in un parco cittadino. L’eccitazione della comitiva e’ al massimo perché’ pensano che per loro sara’ molto facile procurarsi da mangiare.

Rocky IV (Drammatico, 1985, durata: 91 Min) in onda alle 21,30 su Tv 8

Un film di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen, Michael Pataki, Dolph Lundgren, R.J. Adams, Al Bandiero, Dominic Barto, James Brown, Tony Burton. In onda alle 21,20 su Tv 8.

Trama: Ivan Drago, campione sovietico dei pesi massimi categoria dilettanti, arriva negli Stati Uniti per una esibizione fra lui e Rocky Balboa, che ormai ritiratosi dal ring rinuncia. Drago è un gigante, ma Apollo Creed, l’antico avversario di Rocky già campione del mondo, che da cinque anni non sale però sul “ring”, decide di sfidarlo. Malgrado il suo fido amico Rocky Balboa tenti di dissuaderlo dall’impresa azzardatissima, Apollo vuol tentare. Invece perderà la vita sotto i durissimi colpi dell’avversario, la cui forza ed addestramento sono incredibili. Rocky allora accetta di andare a Mosca per Natale, allo scopo di affrontare a sua volta Drago.

Tutti i programmi Tv oggi in prima serata

Il Commissario Montalbano (Telefilm) in onda alle 21,25 su Rai 1

Diretto da Alberto Sironi. In onda alle 21,25 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: Livia sembra aver superato il lutto per la morte di François. Il commissario la raggiunge in Liguria ma riceve una chiamata inaspettata: c’è stato un omicidio e deve tornare a Vigata. Augello ha già intrapreso le indagini preliminari ma sta seguendo una pista errata e Montalbano deve intervenire per scoprire chi ha ucciso Maria Castellino, una prostituta strangolata con una cintura da uomo, nell’appartamento in cui lavorava.

Made in Sud (Show) in onda alle 21,20 su Rai 2

Condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. In onda alle 21,20 su Rai 2.

Anticipazioni della puntata: In diretta dall’Auditorium del Centro di Produzione TV di Napoli, con la regia di Sergio Colabona. Sul palco si alterneranno comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in TV, provenienti non solo dalle aree del Sud Italia. Il cast è arricchito da un corpo di ballo di otto elementi, diretto dal coreografo Fabrizio Mainini. In studio anche Elisabetta Gregoraci e di Biagio Izzo.

In arte Mina ( Musica) in onda alle 21,20 su Rai 3

Condotto da Pino Straboli. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Sono passati più di 40 anni dal suo ultimo concerto alla Bussola di Marina di Pietrasanta (Lucca), ma il suo mito non è stato scalfito dal tempo. E a lei, la più grande voce della canzone italiana, Rai 3 dedica lo speciale “In arte Mina”.

Il Segreto (Soap) in onda alle 21,25 su Rete 4

Ideata da Aurora Guerra. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Don Anselmo e Don Berengario hanno paura che il ritorno di Elsa possa far scoppiare il matrimonio di Isaac e Antolina. Effettivamente Isaac non tollera più le sfuriate della moglie contro la Laguna e reagisce in malo modo mettendola a tacere. L’atteggiamento violento del giovane, rappresenterà un’utile arma per la cinica Antolina, che inizierà a lamentarsi del compagno dicendo addirittura di temere che coniuge possa alzare le mani su di lei.

Little Big Italy (Talent Show) in onda alle 21,25 su Nove

Condotto da Francesco Panella. In onda alle 21,25 su Nove.

Anticipazioni della puntata: Francesco Panella, noto ristoratore romano, ambasciatore di sapori mediterranei, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?