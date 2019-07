Stasera in Tv lunedì 1 luglio 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 1 luglio 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Pretty Woman (Film)

Prima dell’alba (Docureality)

Quarta Repubblica (Approfondimento)

Temptation Island (Reality Show)

Death Race (Film)

Il socio (Film)

Agente 007, dalla Russia con amore (Film)

Alien 3 (Film)

La pellegrina(Film)

The American (Film)

Pretty Woman (Commedia, sentimentale, 1990, durata: 117 Min) in onda alle 21,25 su Rai 1

Un film di Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts. In onda alle 21,25 su Rai 1.

Trama: L’affascinante Edward Lewis, un affarista senza scrupoli e di grande successo, accetta di far salire sulla sua automobile una simpatica prostituta, Vivian Ward. Edward, che è rimasto colpito dalla originale personalità e dalla bellezza della ragazza, la ingaggia per tutta la settimana che egli deve trascorrere a Hollywood, offrendole molto denaro. I due scoprono di star molto bene insieme, il loro rapporto si arricchisce e presto i due si amano.

Death Race (Azione, fantascienza, 2008, durata: 105 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Paul W.S. Anderson con Jason Statham e Joan Allen. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: n un futuro molto vicino, il mondo, affamato di sport estremi e di gare dei reality show, ha generato una TV sempre più violenta. Adesso si è giunti alla gara più estrema ed i partecipanti sono reclusi per omicidio. Le regole di Death Race sono semplici: vinci cinque gare e vieni liberato.

Il socio (Thriller, 1993, durata: 154 Min) in onda alle 21,15 su La 7

Un film di Syndey Pollack con Tom Cruise e Gene Hackman. In onda alle 21,15 su La 7.

Trama: Mitch McDeere, un laureato con lode di Harvard, rinuncia alle offerte di importanti studi legali di New York per entrare a far parte di uno studio legale di esperti in diritto commerciale in una piccola città del Tennesse. Lo studio gli procura una Mercedes, estingue i prestiti ottenuti per poter affrontare l’università e predispone un mutuo per la sua prima casa, una prestigiosa villa. Mitch non impiega molto a scoprire che lo studio legale in questione non è quello che sembra. Il giovane avvocato, allettato dalla ricchezza e dalle prospettive di potere, scopre presto che niente viene offerto gratis.

Agente 007, dalla Russia con amore (Thriller, 1963, durata: 115 Min) in onda alle 21,35 su Tv8

Un film di Terence Young con Sean Connery e Daniela Bianchi. In onda alle 21,35 su Tv8.

Trama: James Bond viene inviato ad Istanbul dal servizio inglese per sottrarre ai russi il ‘lector’, un decifratore universale che è ambito anche dalla Spectre, una setta che intende dominare il mondo. Contemporaneamente una segretaria dell’ambasciata russa, Tatiana, che inconsapevole fa parte della Spectre, viene invata sulle tracce di Bond. Questa però si innamora dell’agente e lo aiuta. L’agente 007, dopo tante peripezie e agguati, riesce a raggiungere il suo scopo portando in salvo sia il ‘lector’ che Tatiana.

Alien 3 (Fantascienza, 1992, durata: 114 Min) in onda alle 21,15 su Rai 4

Un film di David Fincher con Sigourney Weaver e Charles S. Dutton. In onda alle 21,15 su Rai 4.

Trama: Nel 2525 la Ellen Ripleyva a schiantarsi con la navetta spaziale ed alcuni compagni (che moriranno tutti) su Fiorina 161, uno sperduto pianeta che ospita, in espiazione, un gruppetto di assassini radiati dal mondo, riuniti in una strana confraternita di mistici. Ripley deve affrontare i galeotti, ma ha grinta e cinismo e se la cava. Però cova in se un timore: con lei è sbarcato un alieno ed il timore si fa certezza quando la donna si accorge che costui è entrato nel suo stesso corpo. Poiché il feto è ancora nel ventre di Ripley, l’alieno vivente la rispetta, ma in compenso comincia a straziare e a uccidere gli uomini. Nell’orrore della situazione, rinserrando la bestiaccia nel sottosuolo con la chiusura di alcune porte, la donna, aiutata dai superstiti compagni, riesce ad eliminare il mostro con una colata di piombo fuso accompagnata da cascate d’acqua.

La pellegrina (Drammatico, 2014, durata: 175 Min) in onda alle 21,10 su La 5

Un film di Philipp Kadelbach con Josefine Preuß, Volker Bruch, Jacob Matschenz, Stipe Erceg, Friedrich von Thun, Dietmar Bär. In onda alle 21,10 su La 5.

Trama: Svezia, 1368. Tilla è figlia di un falcotoso mercante di Tremmlingen. Quando il padre si ammala gravemente e muore, Tillia nonostante l’ostilità del fratello è determinata a rispettare le ultime volontà del padre: l’uomo voleva che il suo cuore fosse seppellito a Santiago di Compostela. Si unisce ad un gruppo di pellegrini fingendosi un uomo e affrontando un viaggio coraggioso e difficile.

The American (Drammatico, thriller, 2010, durata: 103 Min) in onda alle 21,00 su Iris

Un film di Anton Corbijn con George Clooney e Bruce Altman. In onda alle 21,00 su Iris.

Trama: Quando un lavoro in Svezia si conclude piuttosto male, Jack avverte il suo contatto Larry che il suo prossimo incarico sarà il suo ultimo e decide di ritirarsi nella campagna italiana. Lì Jack viene contattato da una donna belga, Mathilde, che lo incarica di costruire un’arma misteriosa e, a quanto pare, super letale. Assaporando la tranquillità e la pace trovata tra le montagne dell’Abruzzo, Jack accetta l’amicizia di un prete del posto, Padre Benedetto ed inizia una torrida relazione con una bella donna locale.

Prima dell’alba (Docureality) in onda alle 21,20 su Rai 3

Condotto da Salvo Sottile. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: In apertura, un approfondimento sul revenge porn, termine inglese che indica la diffusione e lo scambio di immagini intime e private senza il consenso della persona coinvolta, per lo più da parte di ex fidanzati o partner sessuali interessati a vendicarsi o semplicemente a vantarsi. Sottile torna a Napoli per un approfondimento sulla gioventù criminale, in particolare quella della Paranza dei Bambini, un vero e proprio clan camorrista composto da ragazzi a cavallo dei 18 anni che combattono per conquistare le piazze di spaccio del centro. Sottile ospita Francesco De Falco, il magistrato antimafia che si è occupato dell’indagine e il rapper e dj Lucariello autore della sigla di coda di “Gomorra”, da anni impegnato in un progetto nei penitenziari minorili. Il focus sulla gioventù criminale di Napoli si arricchisce anche della testimonianza del giornalista Sandro Ruotolo sulla morte di sua cugina Silvia nel 1997, una delle tante vittime innocenti delle mafie.

Quarta Repubblica (Approfondimento) in onda alle 21,25 su Rete 4

Condotto da Nicola Porro. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Al centro della puntata, gli ultimi sviluppi sul caso della nave Sea Watch 3 e l’arresto del capitano Carola Rackete, che ora rischia una pena dai tre ai dieci anni, il braccio di ferro tra l’Italia e l’Europa sia sull’immigrazione che sui conti pubblici e un focus sulla flat tax. Nel corso della trasmissione, un’intervista esclusiva all’ex presidente del Consiglio Romano Prodi sulla situazione del nostro Paese e le dichiarazioni inedite di Alessandro Di Battista sugli equilibri interni al Movimento 5 stelle. Infine, con servizi e testimonianze, si parlerà dello scandalo degli affidi pilotati a Reggio Emilia: nel mirino degli investigatori sono finiti politici locali e assistenti sociali. In studio interverrà il ministro della Famiglia Luciano Fontana (Lega). Sul tema dell’immigrazione, invece, un reportage mostrerà i metodi coercitivi usati dalla Germania per rimandare in Italia i migranti.

Temptation Island (Reality Show) in onda alle 21,20 su Canale 5

Condotto da Filippo Bisciglia. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: La puntata di oggi si aprirà con il falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo. Stanca degli atteggiamenti del suo fidanzato, la ragazza ha deciso di chiarire una volta per tutte e decidere se lasciare con lui o da sola la trasmissione. Intanto continuano ad arrivare video a Vittorio e Andrea, mentre Nicola vedrà la sua fidanzata Sabrina recarsi nella casa dei single. Cosa sarà successo lontano dalle telecamere?