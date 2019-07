Stasera in Tv giovedì 18 luglio 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 18 luglio 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Don Matteo (Serie tv)

Improvviserai (Show)

The Circle (Film)

Fuori dal coro (Rubrica)

Il principe e il pirata (Film)

Chicago P.D. (Serie tv)

Spider-Man 2 (Film)

Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino (Film)

The Protector (Film)

Tutta la verità (Inchieste)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

The Circle (Thriller, 2017, durata: 110 Min) in onda alle 21,20 su Rai 3

Un film di James Ponsoldt con Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Trama: In un futuro non così lontano, la privacy è punita dalla legge. Appena entra nella più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae è incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di vedere.

Il principe e il pirata (Commedia, 2001, durata: 94 Min) in onda alle 21,20 su Canale 5

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Trama: Leopoldo è addolorato per la perdita del padre, Pierino, noto giocatore d’azzardo. Ma nella camera ardente allestita prima del suo funerale, Pierino si ridesta dalla sua bara e svela al figlio che in realtà la sua morte è stata tutta una messinscena per sfuggire ai miliardi di debiti accumulati. Gli rivela di avergli lasciato in eredità un dipinto del valore di 250 milioni, avvertendolo però che tale somma dovrà dividerla con un’altra persona: Lella, la bidella della sua scuola. Leopoldo cerca Lella, la quale gli svela che in gioventù lei e Pierino hanno avuto un figlio: Melchiorre. Leopoldo scopre così di avere un fratellastro che si trova in prigione.

Spider-Man 2 (Avventura, Azione, Fantasy, 2004, durata: 128 Min) in onda alle 21,35 su TV8

Un film di Sam Raimi con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Rosemary Harris, J.K. Simmons, Donna Murphy, Vanessa Ferlito, Ted Raimi,. In onda alle 21,35 su TV8.

Trama: Due anni sono passati da quando Peter Parker ha deciso di allontanarsi dalla sua amata per diventare Spider-man. Peter ama Mary Jane alla follia e vorrebbe abbandonare la sua vita segreta e dichiararle il suo amore. Nel frattempo lei ha un nuovo ragazzo. L’amicizia di Peter con Harry Osborn si rovina a causa del desiderio di Harry di vendicarsi dell’Uomo Ragno, responsabile della morte del padre. Peter dovrà anche combattere il malvagio Doctor Otto Octavius.

Bangkok Dangerous – Il codice dell’assassino (Thriller, Azione, 20o8, durata: 100 Min) in onda alle 21,00 su Iris

Un film di Danny Pang, Oxide Pang con Nicolas Cage, James With, Charlie Yeung, . In onda alle 21,00 su Iris.

Trama: Joe è un killer spietato, si trova a Bangkok per uccidere quattro nemici di Surat, un boss criminale. Assolda Kong, un piccolo delinquente di strada, che dovrà fare delle commissioni per lui. A dispetto della sua natura solitaria, Joe si ritrova a fare da mentore al giovane Kong e si innamora di una ragazza. Joe cade preda della bellezza di Bangkok e inizia a mettere in discussione il suo modo di vivere.

The Protector (Azione, 2005, durata: 94 Min) in onda alle 21,15 su Italia 2

Un film di Prachya Pinkaew con Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao, Bongkoj Khongmalai. In onda alle 21,15 su Italia 2.

Trama: Un giovane campione di arti marziali, Kham, deve andare in Australia per recuperare un elefante con cui ha trascorso l’infanzia e che gli è stato rubato. Con l’aiuto di un detective locale di origini thailandesi, Kham supera ogni sorta di avversità a colpi di Muay Thai.

Tutti i programmi in Tv oggi in prima serata

Don Matteo (Serie Tv) in onda alle 21,25 su Rai 1

Diretto da Jan Maria Michelini. In onda alle 21,25 su Rai 1.

Trama: Le repliche della undicesima stagione. In Ancora bambina, la tredicenne Francesca è già una ballerina prodigio, è disposta veramente a tutto pur di realizzare il suo sogno. Intanto il PM e Cecchini consegnano per sbaglio il ciondolo della Capitana ad una signora, che li confonde per il marito defunto e il cameriere. In Scegli me! una giovane viene trovata in fin di vita sul set di un reality show: la Capitana, per indagare il caso, si fingerà una concorrente del programma, mostrando tutta la sua femminilità per risultare credibile. A tutto questo fascino non resta insensibile il PM.

Improvviserai (Show) in onda alle 21,20 su Rai 2

Condotto da Ale e Franz. In onda alle 21,20 su Rai 2.

Anticipazioni della puntata: Uno spettacolo dal vivo che mescola teatro, show televisivo e sitcom. Ale & Franz saranno affiancati da Gigi e Ross, Maria Di Biase e Sandro (Alessandro Betti), l’amico di sempre. Tanti i personaggi che ci saranno nel corso delle puntate e che si metteranno in gioco: tra questi Matilde Gioli, Nina Zilli, Gianmarco Tognazzi, Elisabetta Gregoraci, Adriano Panatta, J-Ax, Stefania Rocca, Gabriele Corsi… e qualche sorpresa. Senza copione, dovranno improvvisare il seguito di una storia di cui conoscono solo l’inizio mentre lo sviluppo è affidato ad un suggeritore.

Fuori dal coro (Rubrica) in onda alle 21,25 su Rete 4

Condotto da Mario Giordano. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Ultimo appuntamento. Di nuovo si accendono i riflettori sul tema dell’immigrazione. Di questi e altri temi si parlerà in studio con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. E ancora, l’Italia e l’emergenza spazzatura. Non solo la Capitale, ma anche la Lombardia, hanno problemi con gli smaltimenti illegali e gli incendi. Infine, continua l’inchiesta sui mezzi pubblici italiani.

Chicago P.D. (Serie tv) in onda alle 21,20 su Italia 1

Ideato da Dick Wolf. In onda alle 21,20 su Italia 1.

Trama: I nuovi episodi della quinta stagione. In Nel mirino, Voight e il suo team devono occuparsi del rapimento di un bambino. Halstead propone di agire in prima persona sotto copertura. Nell’episodio Politica l’Intelligenceinvestiga sull’assassinio di una prostituta trovata morta nella stanza d’hotel di un deputato, amico di Voight. Ne Il mostro Julianne, la figlia di un giudice di Chicago muore di overdose. La squadra avvia le indagini e scopre un giro di pusher.

Tutta la verità (Inchieste) in onda alle 21,25 su Nove

Ideato da Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli. In onda alle 21,25 su Nove.

Anticipazioni della puntata: Tutte le zone d’ombra, i punti interrogativi e le domande inespresse legate ad alcuni dei casi giudiziari più terribili e discussi degli ultimi anni: stasera L’Enigma del Mostro di Firenze, dedicato alle vicende del Mostro di Firenze dal 1968 sino agli ultimi sviluppi d’indagine.