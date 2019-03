Stasera in TV Domenica 3 marzo i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi in onda oggi in prima serata, 3 Marzo 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Che Tempo che fa (Talk Show)

Amore criminale (Approfondimento)

Non mentire (Fiction)

Le Iene show Domenica (Show)

Non è l’Arena (Talk Show)

Sherlock Holmes (Film)

Fire with Fire (Film)

Stai lontana da me (Film)

Il cacciatore di donne (Film)

Un mondo perfetto (Film)

Tutti i film in tv oggi in prima serata

Sherlock Holmes (Giallo, 2009, durata: 134 Min) in onda alle 21.00 su 20

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick, William Houston, Terry Taplin. In onda alle 21.00 su 20.

Trama: Primo capitolo dell’adattamento cinematografico dei racconti di Arthur Conan Doyle, il film narra le vicende del donnaiolo ispettore Sherlock Holmes e del suo fidato assistente Watson. Ci troviamo in una Londra di fine 800, affascinante, ma allo stesso tempo pericolosa dove Holmes e Watson si imbattono in un nemico alquanto particolare Lord Blackwood, in grado apparentemente di resuscitare dal mondo dei morti.

Fire with Fire (Azione, drammatico, thriller, 2012, durata: 97 Min) in onda alle 21.27 su Rete 4.

Un film di David Barrett con Bruce Willis, Josh Duhamel, Rosario Dawson, Vincent D’Onofrio, 50 Cent, Julian McMahon, Vinnie Jones, Bonnie Somervillie, Arie Verveen, Richard Schiff, Eric Winter, James Lesure, Kevin Dunn. In onda alle 21.27 su Rete 4.

Trama: Dopo aver assistito ad un terribile duplice omicidio, Jeremy Coleman finisce nel programma di protezione testimoni. Insieme alla fidanzata e all’aiuto dell’agente federale Mike Cella, Jeremy tenta di ricostruirsi una nuova vita.Tuttavia, quando l’esecutore materiale dell’omicidio, un pericoloso boss di Long Beach, minaccia Jeremy e le persone a lui care, quest’ultimo è costretto a combattere per la proprio sopravvivenza e quella dei suoi familiari.

Stai lontana da me (Commedia, 2013, durata: 82 Min) in onda alle 21.10 su Rai movie.

Un film di Alessio Maria Federici con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna, Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi, Giorgia Cardaci, Fabrizia Sacchi in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Trama: Jacopo è uno dei migliori consulenti matrimoniali della città, ha un unico difetto porta una sfortuna incredibile a tutte le donne che si fidanzano con lui, come corse al pronto soccorso, incidenti stradali, perdite del lavoro. Jacopo non trovando soluzione a questo, adotta la tecnica della fuga, così alle prime avvisaglie della sua sfortuna, se ne va, lasciando illese le sue conquiste. Un giorno si innamora della bella architetta Sara, pronta a stare con lui nonostante la sfortuna nera di Jacopo. Il loro amore riuscirà ad averla vinta sulla sfortuna?

Il cacciatore di donne (Drammatico, thriller, 2013, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4.

Un film di Scott Walker con Nicolas Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens, Radha Mitchell, Katherine LaNasa, 50 Cent in onda alle 21.10 su Rai 4.

Trama: La vera storia di Robert C. Hansen, serie killer che terrorizzò l’america dal 1971 al 1983. Colpevole dell’uccisione di 24 donne, di cui solo 17 accertate. Alaska, Giugno 1983, il sergente Jack Halcombe indaga sull’uccisione di una donna, non ancora identificata, ritrovata lungo il Knick River. Contemporaneamente una prostituta di nome Cindy Pulson entra dentro il motel di Anchorange spiegando che un uomo ha tentato di ucciderla. Il principale sospettato sembra essere Robert C. Hansen, ma l’uomo ha un alibi perfetto.

Un mondo perfetto (Drammatico, 1993, durata: 138 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Un film di Clint Eastwood con Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern, T.J. Lowther, Mark Voges, Leo Burmester, Darryl Cox, Elizabeth Ruscio, Gary Moody, Jennifer Griffin, Keith Szarabajika, George Haynes in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Trama: È il 1963, Butch Haynes è un pericoloso criminale appena evaso dal carcere di Hunstville in Texas, dove stava scontando la pena di anni 40 per rapina armata. Durante la sua fuga prende un ostaggio un bambino di sette anni Philip Perry. Incaricato della cattura di Haynes è il ranger Red Garnett e la criminologa Sally Gerbert. Il panorama politico e nazionale è in fermento, mancano infatti solo due settimane all’arrivo del presidente americano John F. Kennedy a Dallas. Sarà possibile evitare un caso internazionale?

Tutti i programmi tv oggi in prima serata

Che tempo che fa (TalkShow) in onda alle 20.35 su Rai 1

Condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto. In onda alle 20.35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: Il talk di attualità con Fabio Fazio si concentrerà particolarmente sui temi più importanti del momento. Ospite principale del programma sarà John Turturro, attore e regista di fama internazionale, protagonista della serie evento “Il Nome della Rosa”, tratta dall’omonimo romanzo del 1980 di Umberto Eco, in onda Lunedì 4 Marzo 2019 su Rai 1.

Amore criminale (TalkShow) in onda alle 21.20 su Rai 3

Condotto da Veronica Pivetti. In onda alle 21.20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Torna in prima serata l’appuntamento con il programma Amore criminale, dove si raccontano le storie di donne vittime di violenza e femminicidio. La puntata si aprirà sul caso di Maria Archetta Mennella, trucidata nel suo appartamento di Musile di Piave, vicino Venezia dall’ex marito il 23 Luglio del 2017.

Non mentire (Fiction) in onda alle 21.21 su Canale 5.

Diretto da Gianluca Maria Tavarelli con Alessandro Preziosi, Greta Scarano, Fiorenza Pieri, Riccardo De Rinaldis Santorelli, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Matteo Martari, Simone Colombari. In onda alle 21.21 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Andrea cerca di iniziare una nuova vita, dopo le accuse cadute di stupro, tuttavia Laura è decisa a non lasciarlo in pace, battendosi perché Andrea venga riconosciuto colpevole. Scavando nel passato di Andrea, la donna scopre che la moglie dell’uomo è morta suicida in circostanze non chiare. Laura cerca di sapere se il chirurgo sia in qualche modo colpevole.

Le Iene Show Domenica (Show) in onda alle 21.20 su Italia 1.

Condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma. In onda alle 21.21 su Italia 1.

Anticipazioni puntata: Dopo la puntata infrasettimanale del Mercoledì, nel weekend l’appuntamento domenicale con lo show che tratta servizi di cronaca, temi di attualità, inchieste scottanti e interviste irriverenti.

Non è l’Arena (Show) in onda alle 20.35 su La 7.

Condotto da Massimo Giletti. In onda alle 20.35 su La7.

Anticipazioni puntata: Torniamo nuovamente a parlare dei ragazzi del boschetto di Rogoredo a Milano, con ospite Fabrizio Corona. Prosegue inoltre la storia di Laura e Tommaso, giovani tossicodipendenti ora in cura all’interno di una comunità.