Stasera in Tv domenica 10 marzo i film e i programmi da vedere

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 10 marzo 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Sin City – Una donna per cui uccidere (Azione, fantasy, poliziesco, thriller, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.00 su 20

Un film di Robert Rodriguez con Rosario Dawson, Mickey Rourke, Bruce Willis, Eva Green, Jessica Alba, Jaime King, Josh Brolin, Michael Madsen, Clive Owen, Jamie Chung, Joseph Gordon-Levitt, Julia Garner, Juno Temple, Ray Liotta, Jeremy Piven, Christopher Meloni, Dennis Haysbert, Crystal McCahill. In onda alle 21.00 su 20.

Trama: Adattamento cinematografico del graphic novel Sin City. Dwight McCarthy cerca di mantenere il controllo sulla sua vita. Un giorno, il suo primo amore, Ava Lord, gli chiede aiuto per sfuggire alle grinfie del suo violento marito, il milionario Damien Lord e della sua enorme guardia del corpo Manute. Tuttavia, Dwight scoprirà presto che le vere intenzioni di Ava sono più sinistre di quanto sembrino.

A Lonely place to die (Avventura. thriller, 2011, durata:99 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Julian Gilbey con Alec Newman, Ed Speleers, Melissa George, Kate Magowan, Garry Sweeney. In onda alle 21.10 su Rai 4.

Trama: Un gruppo di cinque alpinisti, impegnati in escursioni e scalate nelle Highlands, si imbattono in una ragazzina, letteralmente sepolta viva, nel profondo della foresta. Liberata dal suo luogo di prigionia la terrorizzata ragazzina, la portano in salvo con loro, diventando così inevitabile preda degli spietati rapitori, disposti a uccidere senza alcuna esitazione per recuperarla e poter ottenere i milioni di euro del riscatto.

Viaggio in Paradiso (Azione, thriller, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21.27 su Rete 4

Un film di Adrian Grunberg con Mel Gibson, Peter Stormare, Scott Cohen, Bob Gunton, Dean Norris, Patrick Bauchau, Stephanie Lemelin, Gustavo Sánchez Parra, Sofía Sisniega. In onda alle 21.27 su Rete 4.

Trama: Driver sta cercando di passare il confine messicano a bordo di un’auto piena di soldi sporchi quando viene arrestato dalla polizia. Arrestato, viene condannato a rimanere in un carcere da incubo, dove imparerà a sopravvivere anche grazie all’inaspettato aiuto di un bambino di nove anni che nasconde un terrificante segreto.

Black Book (Drammatico, thriller, 2006, durata: 135 Min) in onda alle 21,15 su Cielo

Un film di Paul Verhoeven con Carice van Houten, Thom Hoffman, Halina Reijn, Sebastian Koch, Christian Berkel, Waldemar Kobus, Michiel Huisman, Derek de Lint, Peter Blok, Ronald Armbrust, Jeroen Uijttenhout, Dolf de Vries, Diana Dobbelman, Matthias Schoenaerts, Xander Straat, Frank Lammers, Dirk Zeelenberg, Michiel de Jong, Pieter Tiddens, Gijs Naber, Jobst Schnibbe, Boris Saran, Rixt Leddy, Lidewij Mahler, Jack Vecht, Jacqueline Blom, Seth Kamphuijs, Herman Boerman, Reinier Bulder, Marisa Van Eyle, Bas van der Horst, Heleen Mineur, Marcel Musters, Ronald de Bruin, Menno Van Beekum, Hugo Metsers, Carsten Sasse, Maiko Kemper, Janni Goslinga, Theo Maassen, Tjebbo Gerritsma, Susan Visser, Willem de Wolf, Rian Gerritsen, Wimie Wilhelm. In onda alle 21.15 su Cielo.

Trama: Rachel Steinn, ebrea, fugge dalla Germania nazista per rifugiarsi in Olanda. Grazie all’aiuto di esponenti della resistenza, Rachel riesce tra mille peripezie a sfuggire a un eccidio che coinvolge la sua famiglia, massacrata dai soldati nazisti del comandante Franken. Per vendicarsi di chi, tradendo, ha favorito la carneficina, Rachel assume una nuova identità che le consente di infiltrarsi tra gli alti ufficiali tedeschi.

Nati Stanchi (Commedia, 2001, durata: 92 Min) in onda alle 21. 10 su Rai Movie

Un film di Dominick Tambasco con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano, Massimo Olcese, Gino Carista, Costantino Carrozza, Dario D’Ambrosi, Gilberto Idonea, Ornella Giusto, Aurora Quattrocchi, Marcello Perracchio, Marcello Mordino, Paola Abruzzo, Leandro Parlavecchio. In onda alle 21.10 su Rai Movie.

Trama: Salvo e Valentino sono due giovani siciliani che tentano in tutti i modi di ritardare l’ingresso nel mondo del lavoro. Il loro perfetto meccanismo si inceppa, però, quando entrambi ricevono una forte raccomandazione per un concorso a Milano. Dopo l’arrivo delle lettere di assunzione, l’unico modo per ritardare l’inevitabile è quello di bruciare gli archivi anagrafici del comune.

Che tempo che fa (Talkshow) in onda alle 20.35 su Rai 1

Condotto da Fabio Fazio. In onda alle 20.35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback

Il silenzio dell’acqua (Miniserie) in onda alle 21.25 su Canale 5

Diretta da Pier Belloni con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. In onda alle 21.25 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Matteo, il figlio di Andrea ,nega di essere coinvolto nella sparizione di Laura, ma Luisa vuole che sia lui che Max facciano il test del Dna da comparare con i reperti in possesso della polizia. Intanto cosa nascondono Nico e Franco sulla barca di quest’ultimo, e perché Don Carlo è in possesso di un video-messaggio girato dalla ragazza e chiaramente indirizzato a lui?

Le Iene Show Domenica (Show) in onda alle 21.10 su Italia 1

Condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. In onda alle 21.10 su Italia 1.

Anticipazioni della puntata: Torna l’appuntamento domenicale con “Le Iene Show”. Al centro della puntata i servizi di cronaca, attualità, inchieste e dissacranti interviste.

Amore Ciminale (Attualità) in onda alle 21.20 su Rai 3

Condotto da Veronica Pivetti. In onda alle 21.20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: A seconda puntata di Amore Criminale, in onda domenica 10 marzo, è dedicata alla storia di Federica Mangiapelo, uccisa a 16 anni vicino Roma. Federica è stata annegata nel lago di Bracciano. Il suo ragazzo, Marco Di Muro, è stato condannato per omicidio ma ancora oggi si dichiara innocente. Nell’anteprima della puntata Veronica Pivetti reciterà un testo scritto dallo scrittore Francesco Abate, scritto per l’omicidio di Federica Mangiapelo.

Moto GP – GP Qatar – Gara (Sport) in onda alle 21.15 su TV8

Sale l’attesa per la prima gara del motomondiale che si disputerà sulla pista del Qatar, in onda su TV 8. Il Visit Qatar Grand Prix regalerà i primi punti della stagione 2019 anche ai protagonisti delle due categorie inferiori. Quest’anno il format delle qualifiche di Moto2 e Moto3 si allinea a quello della classe regina. In sostanza, dal 2019 sono previsti due turni di qualifiche per tutte le categorie.