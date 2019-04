Stasera in tv 24 aprile 2019: i film e i programmi da vedere

Scritto da La redazione di TvDaily il

Film e programmi in onda oggi in prima serata, 24 aprile 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Chi l’ha visto? (Attualità)

Calcio – Coppa Italia: Milan-Lazio (Sport)

Il Molo Rosso (Telefilm)

Le Iene speciale: il caso Marco Vannini (Show)

Lo chiamavano Trinità (Film)

Dirty Dancing (Film)

Il Federale (Film)

Hulk (Film)

La sconosciuta (film)

Terremoto 10.0 (film)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

Lo chiamavano Trinità (Western, 1970, durata: 117 Min) in onda alle 21,27 su Rete 4

Un film di Enzo Barboni con Terence Hill, Bud Spencer, Farley Granger, Steffen Zacharias, Dan Sturkie, Gisela Hahn, Elena Pedemonte, Luciano Rossi, Ezio Marano, Michele Cimarosa, Remo Capitani, Ugo Sasso, Gigi Bonos, Fortunato Arena e Dominic Barto. In onda alle 21.27 su Rete 4.

Trama: Trinità, un pistolero pigro e indolente giunge in un villaggio dove ha la sorpresa di trovare suo fratello, nelle insolite vesti di sceriffo. In realtà costui, che è un ladro di bestiame, ha accettato l’incarico per poter mettere a segno impunemente un furto ai danni di un facoltoso proprietario di cavalli.

Dirty Dancing (Commedia, 1987, durata: 105 Min) in onda alle 21,25 su Canale 5

Un film di Emile Ardolino con Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Jane Brucker, Kelly Bishop, Lonny Price, Max Cantor, Wayne Knight, Neal Jones e Paula Trueman. In onda alle 21.25 su Canale 5.

Trama: Per una tranquilla vacanza la famiglia Houseman, composta da padre, madre e due ragazze si recano nei luoghi della East Coast. Qui la sedicenne Baby Houseman si annoia un po’ e, mentre i clienti dell’albergo si abbandonano alle danze scopre una sera, nella parte destinata al personale di servizio, i lori scatenati balli. Capo e animatore è un bel giovanotto, Johnny Castle.

Il Federale (Commedia, 1961, durata: 100 Min) in onda alle 21,20 su La7

Un film di Luciano Salce con Ugo Tognazzi, Georges Wilson, Gianrico Tedeschi, Elsa Vazzoler, Mireille Granelli, Stefania Sandrelli, Franco Giacobini, Renzo Palmer, Luciano Salce, Gianni Agus, Peppino De Martino, Gino Buzzanca, Leopoldo Valentini, Luciano Bonanni, Ester Carloni, Gianni Solaro, Gianni Dei, Jimmy il Fenomeno, Mimmo Poli, Leonardo Severini, Salvo Libassi, Nando Angelini e Edy Biagetti. In onda alle 21.20 su La7.

Trama: Durante l’occupazione tedesca di Roma, ad Arcovazzi, un graduato delle brigate nere, zelante ed ambizioso, viene affidato il compito di catturare il professor Bonafé, un eminente filosofo antifascista, per farne un forzato propagandista della pericolante repubblica sociale.

Hulk (Fantasy, 2003, durata: 138 Min) in onda alle 21.00 su 20

Un film di Ang Lee con Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte, Cara Buono, Celia Weston e Lou Ferrigno. In onda alle 21.00 su 20.

Trama: In California, il giovane scienziato Bruce Banner accusa qualche problema di controllo dell’ira. Dietro la sua vita di brillante e apprezzato ricercatore nel campo dell’ingegneria genetica si nasconde un passato doloroso e mai del tutto dimenticato.

La sconosciuta (Dramatico, 2006, durata: 108 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Giuseppe Tornatore con Kseniya Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Piera Degli Esposti, Alessandro Haber, Clara Dossena, Ángela Molina, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino, Elisa Morucci, Nicola Di Pinto, Gabriella Barbuti, Pino Calabrese, Giulia Di Quilio, Simona Nobili, Paolo Elmo e Gisella Marengo. In onda alle 21.00 su Iris.

Trama: Una città italiana, ai giorni nostri. La “sconosciuta” si chiama Irena, è arrivata anni prima dall’Ucraina, come tante ragazze dei Paesi dell’Est, diventando preda di uomini senza scrupoli, tra violenze e umiliazioni di ogni specie che la memoria non è riuscita a intrappolare e a risolvere.

Terremoto 10.0 (Azione, 2014, durata: 88 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di David Gidali con Heather Sossaman, Cameron Richardson, Henry Ian Cusick, Jeffrey Jones, Kristen Dalton e David Barrera. In onda alle 21.15 su Cielo.

Trama: Emily, una giovane sismologa, scopre che alcune attività di trivellazione stanno portando ad un terremoto senza precedenti a Los Angeles. Con una magnitudo del 10.0.

Tutti i programmi Tv oggi in prima serata

Calcio – Coppa Italia: Milan-Lazio. In onda alle 20.30 su Rai 1

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Lazio, dopo lo 0-0 della partita di andata di 2 mesi fa allo Stadio Olimpico. La partita sarà visibile in diretta e in chiaro sulle reti Rai. Il match sarà infatti trasmesso su Rai 1. con collegamento a partire dalle ore 20:30. Per chi non potesse accomodarsi davanti alla televisione, l’incontro sarà disponibile in diretta streaming grazie al servizio Rai Play.

Il Molo Rosso (Telefilm) in onda alle 21,20 su Rai 2

Creata da Alex Pina. In onda alle 21,20 su Rai 2.

Anticipazioni della puntata: Alejandra scopre che Oscar frequentava uno strip club, ma si occupava soltanto della contabilità. Insieme a Conrado giungono alla scoperta del movente del probabile omicidio di Oscar: riciclava una grande quantità di denaro.

Chi l’ha visto? (Attualità) in onda alle 21,20 su Rai 3

Condotto da Federica Sciarelli. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: in questa puntata si parlerà del caso Marco Vannini. E’ il 17 maggio 2015 quando Marco, a cena a casa della fidanzata, viene ferito da un colpo di pistola partito dall’arma di Antonio Ciontoli. La sentenza d’appello ha ridotto la pena da 14 a 5 anni. Federica Sciarelli, nel corso della puntata, ospita i genitori del ventenne ucciso.

Le Iene Show (Show) in onda alle 21,25 su Italia 1

Condotto da Giulio Golia. In onda alle 21.20 su Italia 1.

Anticipazioni della puntata: Andrà in onda uno speciale su Marco Vannini. Il giovane morto il 17 maggio 2015 a seguito di un colpo di pistola sparato dall’arma di Antonio Ciontoli, padre della fidanzata di Marco.