Stasera in tv 20 aprile 2019: i film e i programmi da vedere

Film e programmi in onda oggi in prima serata, 20 aprile 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Sapiens – Un solo pianeta (Approfondimento)

Ballando con le stelle (Show)

Amici (Talent Show)

The Rockie (Serie tv)

Banana Joe (Film)

Un’impresa da Dio (Film)

La passione di Cristo (Film)

Il bambino con il pigiama a righe (Film)

Son of a Gun (Film)

Lone Survivor (Film)

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

Banana Joe (Commedia, 1982, durata: 90 Min) in onda alle 21,27 su Rai 2

Un film di Steno con Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi e Gunther Philipp. In onda alle 21.27 su Rai 2.

Trama: L’azione si svolge ad Amantido in una non precisata Repubblica sud-americana, dove Banana Joe svolge il suo commercio di banane che scambia con altri prodotti per i suoi protetti, gli indigeni del villaggio. Un giorno arriva un boss della malavita che vorrebbe impiantare una industria – colonizzazione di Amantido.

Un’Impresa da Dio (Commedia, 2007, durata: 97 Min) in onda alle 21,20 su Italia 1

Un film di Tom Shadyac con Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham, Jimmy Bennett, Johnny Simmons, Jonah Hill, Wanda Sykes, John Goodman, Ed Helms e John Michael Higgins. In onda alle 21.20 su Italia 1.

Trama: Evan Baxter è il nuovo prescelto da Dio per compiere una missione sacra. Eletto da poco al Congresso, Evan si lascia Buffalo alle spalle e guida la sua famiglia nella provinciale Virgina del nord. Una volta lì, la sua vita viene stravolta quando Dio gli appare misteriosamente e gli chiede di costruire un’arca.

La passione di Cristo (Drammatico, 2004, durata: 126 Min) in onda alle 21,30 su TV8

Un film di Mel Gibson con James Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci, Mattia Sbragia, Hristo Shopov, Claudia Gerini, Luca Lionello, Hristo Jivkov, Rosalinda Celentano, Sabrina Impacciatore, Francesco De Vito, Toni Bertorelli, Fabio Sartor, Giacinto Ferro, Olek Mincer, Sergio Rubini, Adel Ben Ayed, Chokri Ben Zagdan, Roberto Bestazzoni, Luca De Dominicis, Pedro Sarubbi, Francesco Cabras, Giovanni Capalbio, Matt Patresi, Jarreth Merz, Andrea Ivan Refuto, Ornella Giusto, Gabriella Barbuti, Michelle Bonev, Abraam Fontana, Evelina Meghangi, Vincenzo Monti, Lucia Stara, Danilo Maria Valli, Arianna Vitolo, Nuot Arquint, Valerio Isidori, Romuald Klos, Giuseppe Loconsole, Abel Jafry, Roberto Santi, Maurizio di Carmine, Giovanni Vettorazzo, Federico Pacifici, Angelo Di Loreta, Ted Rusoff, Francesco Gabriele, Daniela Poti, Nicola Tagliarelli, Ivan Gaudiano, Antonello Iacovone, Omar Capalbo, Valerio Esposito, Paco Reconti, Tom Shaker, Andrea Coppola, Lucio Allocca, Adel Bakri, Sheila Mokhtari, Luciano Federico, Francesco De Rosa, Emanuele Gullotto, Lino Salemme, Franco Costanzo, Rossella Longo, Noemi Marotta, Davide Marotta, Luciano Dragone, Dario D’Ambrosi, Lello Giulivo, Roberto Visconti, Emilio De Marchi, Danilo Di Ruzza, Francis Dokyi Baffour e Paolo Dos Santos. In onda alle 21.30 su TV8.

Trama: Il film racconta le ultime dodici ore della vita di Cristo. Dalla la preghiera nell’orto dei Getsemani, dove Gesù si è diretto al termine dell’Ultima Cena fino al giorno della sua morte il cielo viene squarciato dai fulmini e si strappa la tenda del tempio di Gerusalemme.

Il bambino con il pigiama a righe (Drammatico, 2008, durata: 108 Min) in onda alle 21,25 su Nove

Un film di Mark Herman con Asa Butterfield, Zac Mattoon O’Brien, David Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend, Richard Johnson, Sheila Hancock e Jim Norton. In onda alle 21.25 su Nove.

Trama: Bruno è un tranquillo ragazzo di otto anni figlio di un ufficiale nazista, la cui promozione porta la famiglia a trasferirsi dalla loro comoda casa di Berlino in un’area desolata in cui questo ragazzino solitario non trova nulla da fare. Un giorno incontra Shmuel, un ragazzo della sua età che vive un’esistenza parallela e differente dall’altra parte del filo spinato.

Son of a Gun (Azione, 2014, durata: 108 Min) in onda alle 21,10 su Rai 4

Un film di Julius Avery con Ewan McGregor, Brenton Thwaites e Alicia Vikander. In onda alle 21.10 su Rai 4.

Trama: Finito in carcere all’età di 19 anni per un piccolo reato, il giovane JR impara presto la dura realtà della vita in prigione. Un mondo nel quale avere la giusta protezione è d’importanza vitale, nel senso letterale del termine. JR si ritrova così sotto l’occhio vigile del più noto criminale d’Australia, Brendan Lynch. Ma tutto ha un prezzo.

Lone Survivor (Azione, 2014, durata: 121 Min) in onda alle 21,00 su 20

Un film di Peter Berg con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Eric Bana, Ben Foster, Alexander Ludwig, Scott Elrod, Rohan Chand e Ali Suliman. In onda alle 21.00 su 20.

Trama: Il film racconta l’incredibile storia di quattro Navy SEAL in missione segreta per neutralizzare un nucleo operativo ad alto rischio di al-Qaeda, finiti in un’imboscata nemica sulle montagne Afghane. Affrontando insieme le più impensabili conseguenze sul loro destino, i quattro uomini trovano la forza e la resistenza necessaria per combattere fino alla fine.

Tutti i programmi Tv oggi in prima serata

Ballando con le stelle (Show) in onda alle 20,35 su Rai 1

Condotto da Milly Carlucci. In onda alle 20,35 su Rai 1.

Anticipazioni della puntata: I concorrenti si sono esercitati e sono pronti a stupire i giudici a ritmo di samba, salsa e baciata. Ospite speciale della puntata sarà Simona Ventura. Inoltre in una coreografia corale con i Maestri di Ballando con le stelle, si esibirà Carolyn Smith.

Rockie series (Serie tv) in onda alle 21.05 su Rai 2

Ideata da Alex Havley. In onda alle 21.05 su Rai 2.

Anticipazioni della puntata: La serie racconta la storia di John Nolan, un uomo di quarant’anni che dopo aver dimostrato un grande coraggio durante una rapina in banca nella sua piccola cittadina di provincia, decide di trasferirsi a Los Angeles per realizzare il sogno di diventare poliziotto.

Sapiens – Un solo pianeta (Approfondimento) in onda alle 21,40 su Rai 3

Condotto da Mario Tozzi. In onda alle 21,40 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire. Un viaggio in otto puntate attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali che collegano mondi diversi.

Amici (TalentShow) in onda alle 21,20 su Canale 5

Condotto da Maria De Filippi. In onda alle 21,20 su Canale 5.

Anticipazioni della puntata: Quarto appuntamento con lo speciale serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Le due squadre, Bianca e Blu, si affronteranno per salvarsi dall’eliminazione. Uno degli allievi lascerà definitivamente la scuola.