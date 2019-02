Segreti e Delitti: lo speciale di stasera condotto da Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici

Scritto da Erika Micheli il

Lo speciale di questa sera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Cesara Buonamici, affronterà i casi di cronaca irrisolti, soffermandosi su tre omicidi in particolare.

Dopo quattro anni dall’ultima messa in onda, torna questa sera Segreti e Delitti con uno speciale su Canale 5 dedicato ai casi irrisolti degli ultimi anni. Curato da Siria Magri, il programma verrà condotto, come sempre, da Gianluigi Nuzzi, accompagnato da Cesare Buonamici. Gli indizi, le testimonianze e le nuove piste dei delitti che maggiormente hanno sconvolto e diviso l’opinione pubblica verranno analizzati per cercare di far luce su quanto accaduto.

Per provare a capire in fondo queste sanguinose vicende, il programma, grazie l’impiego di immagini e documenti, ricostruirà i fatti attraverso docu-fiction. Il tutto sarà accompagnato dal parere di esperti, come criminologi, giornalisti, scienziati e tecnici specializzati. In collegamento direttamente dalle diverse scene del crimine, invece, ci saranno anche gli inviati di Segreti e Delitti, che interverranno per mostrarci i sinistri luoghi in cui sono avvenuti i misfatti o dove sono stati rinvenuti i corpi delle vittime.

Segreti e Delitti: I casi di Marco Vannini, Stefania Crotti e Loris Stival protagonisti della serata

Durante la serata verranno approfonditi tre casi di cronaca, su cui si è concentrata maggiormente l’attenzione mediatica negli ultimi anni. La prima inchiesta è quella su Marco Vannini, il giovane bagnino di Ladispoli ucciso nel 2015 dal padre della fidanzata, Antonio Ciontoli; l’uomo circa un mese fa si è visto ridurre la pena da 14 a 5 anni di reclusione. Stessa sorte per il resto della famiglia, che, accusata come lui di omicidio colposo, è stata condannata a soli 3 anni. Nella puntata di stasera si cercherà di capire quale sia stato il motivo scatenante del litigio tra Marco e la sua fidanzata che ha portato poi la famiglia Ciontoli a uccidere il ragazzo.

Il secondo approfondimento della serata è quello su Stefania Crotti, la donna di Gorlago uccisa da Chiara Alessandri, ex amante del marito. Un tradimento che ha generato l’ossessione e la gelosia della Alessandri, che spinta dalla vendetta ha deciso di fuori la Crotti, simbolo di ostacolo al suo amore.

Il terzo caso trattato è l’omicidio di Loris Stival, il bambino di otto anni morto nel 2014. La madre, Veronica Panarello, è stata individuata dagli inquirenti come l’omicida. Nonostante si sia dichiarata innocente, la donna è stata condannata a 30 anni per omicidio e occultamento del corpo.

Durante la serata interverranno anche gli ospiti presenti in studio: la giornalista Alessandra Viero; Alessandro Preziosi, in TV con la fiction “Non Mentire”; infine, Barbara De Rossi, in questi giorni a teatro con “Il diario di Adamo ed Eva”.

Non perdere l’appuntamento con lo speciale di Segreti e Delitti, in onda stasera alle 21.21 su Canale 5.