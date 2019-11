Report, le anticipazioni dell’appuntamento di stasera

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Scopriamo i temi della terza puntata della nuova stagione del programma d’inchiesta.

Una nuova puntata di Report va in onda stasera, lunedì 4 novembre, alle 21.20 su Rai3. La trasmissione, presentata da Sigfrido Ranucci, proporrà tre inchieste: la maggiore autonomia chiesta da alcune regioni del Nord Italia, la tutela e la sicurezza durante le manifestazioni e il commercio illegale dei datteri di mare.

Le inchieste della terza puntata di Report

Manuele Bonaccorsi e Giusy Arena analizzeranno i vantaggi e i difetti dell’autonomia differenziata. In Veneto, in Lombardia e in Emilia Romagna vive il 30% della popolazione italiana, ma si produce il 40% del Pil nazionale. Le tre regioni domandano una maggiore autonomia per gestire 16 miliardi di spesa pubblica in più. Alcuni pensano che ciò porterà a una maggiore efficienza, ma per altri è vista come una divisione tra ricchi e poveri, un ulteriore solco tra il settentrione e il meridione del Paese.

Emanuele Bellano ha invece fatto un viaggio per scoprire chi gestisce il traffico illegale dei datteri di mare. Considerati una vera e propria squisitezza, questi frutti di mare vengono serviti di nascosto da molti ristoranti di alto livello, sebbene da ormai trent’anni ne sia illegale il commercio, poiché estrarli dagli scogli causa danni importanti all’ambiente e alla fauna marina. Il più grande traffico di datteri di mare oggi è gestito da un’organizzazione criminale che ne raccoglie tonnellate dalle coste della Campania e del Lazio e rifornisce i ristoranti di tutta Italia.

Infine, Antonella Cignarale parlerà di sicurezza nelle manifestazioni e dei costi che comporta. Dopo i gravi episodi di Piazza San Carlo a Torino, sono state applicate direttive e procedure ad hoc per assicurare alti livelli di sicurezza ai partecipanti delle manifestazioni pubbliche in spazi aperti. Per gli organizzatori di concerti, sagre e feste popolari, i costi e le responsabilità sono aumentati a tal punto che c’è chi ha dovuto rinunciare a confermare un festival che si teneva da più di vent’anni.

Report va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3.