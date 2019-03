Pomeriggio Cinque, oggi giovedì 7 marzo: ospiti e anticipazioni

Scritto da La redazione di TvDaily il

Gli ospiti dell’appuntamento di oggi con Barbara D’Urso.

Oggi, giovedì 7 marzo alle 17.10, su Canale 5 va in onda un altro appuntamento con Pomeriggio Cinque. A condurre l’amatissima Barbara D’Urso che, con i suoi ospiti, parlerà di gossip, attualità e temi scottanti.

Pomeriggio Cinque: Fariba e Alessia Prete tornano in studio

La prima parte della puntata è dedicata al gossip. Regina indiscussa dei rumors degli ultimi mesi è Meghan Markel. La D’Urso mostrerà ai suoi telespettatori l’ennesima falsa indiscrezione sulla reale inglese più chiacchierata al mondo. Questa volta, i giornalisti la accusano di aver già partorito in segreto e di essere poi tornata alla vita mondana, con il suo amato Harry.

Prima ospite della puntata è Fariba. La madre di Giulia Salemi ha rilasciato un’intervista in cui si dichiara serena grazie al riavvicinamento con la figlia, con la quale sembra aver fatto pace dopo le vicende del GF.

Altra ospite è Alessia Prete che, già presente nelle scorse puntate, continua a parlare dell’amore finito con l’ex gieffino Matteo Gentili. Negli ultimi giorni, tra i due ex fidanzati pare ci sia stato un acceso botta e risposta che la Prete vuole condividere nel salotto più famoso della TV.

Nuove svolte anche nel caso Titocchia – Catanzaro. Dopo le parole pesanti che sono volate tra i due ex fidanzati, Mariano replica su Novella 2000 e con un inaspettato video social.

Infine, per la rubrica gossip, continuano i rumors su Wanda Fish. Giovanni Ciacci, infatti, già protagonista di alcune insinuazioni nei confronti della donna, lancia una notizia bomba. La Fish, di cui anche Barbara ammette di non conoscere la vera età, avrebbe un fidanzato toy-boy di 21 anni.

Si passerà poi alla rubrica dedicata alla cronaca e alla riflessione. Prima il lato più dolce, con la D’Urso mostra la foto di una coppia, per la precisione Aldo e Giovanna, sposati da ben 60 anni. Infine i fatti di cronaca più scioccanti. Nello specifico si parlerà di una ragazza finita in coma a seguito di una liposuzione in un centro specializzato. In collegamento un’inviata della conduttrice darà ulteriori notizie.

