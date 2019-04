Meraviglie – La penisola dei tesori: Anticipazioni Terza Puntata

Scritto da La redazione di TvDaily il

Nuovo appuntamento con il programma di Alberto Angela che questa sera ci parlerà dei tesori nascosti di Parma, Grotte di Frasassi e Val di Noto in Sicilia.

Nuovo appuntamento stasera alle 21.25 su Rai Uno con Meraviglie – La penisola dei tesori. Il programma, diviso in quattro puntate e condotto da Alberto Angela, ci porterà a scoprire 12 siti italiani tra i 53 riconosciuti DALL’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. In questo terzo appuntamento avremo modo di conoscere ulteriormente le bellezze di Parma, delle Grotte di Frasassi e della solare Sicilia a Val di Noto.

Le Anticipazioni della Terza Puntata

Parma: dove ammireremo la bravura pittorica del Correggio nella cupola del Duomo e nella reggia di Colorno. Conosceremo poi la duchessa rimasta nel cuore dei parmigiani nonostante i secoli trascorsi Maria Luigia di Asburgo Lorena. E potremo ascoltare le meravigliose opere di uno dei più grandi musicisti italiani Giuseppe Verdi, al Teatro Regio.

Grotte di Frasassi: un agglomerato di caverne e cunicoli che si estende per chilometri all’interno delle montagne dell’Appennino marchigiano. Esploreremo ambienti particolari e scenografici come l’Abisso Ancona o la rinomata Sala delle Candeline. A far da cornice a questi spettacolari paesaggi avremo l’attore Cesare Bocci e la voce della soprano armena, Maria Sardaryan.

Val di Noto: Luogo magnifico in cui abbiamo visto sbocciare l’ultima avanguardia dell’arte barocca. Un territorio che, nonostante il devastante terremoto del 1963, ha saputo risorgere, come una fenice dalle ceneri, creando chiese e palazzi che non hanno eguali al mondo. Uno dei testimoni della rinascita di questa zona sarà Pippo Baudo nato e cresciuto in questi splendidi scenari siciliani.

Non perdete la terza puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori questa sera alle 21.25 su Rai Uno.