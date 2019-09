Matrimonio a Prima Vista: stasera il terzo appuntamento su Real Time

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Dopo aver parlato del proprio matrimonio, le tre coppie trascorreranno due giornate in un resort in Friuli.

Stasera, mercoledì 18 settembre, in prime time alle 21.10 su Real Time, terza puntata con Matrimonio a Prima Vista, l’esperimento sociale che, grazie all’aiuto di un’equipe di professionisti, unisce in matrimonio dei perfetti sconosciuti. Vediamo cosa è successo e cosa ci riserva l’episodio di oggi.

Matrimonio a Prima Vista: Le anticipazioni della puntata

Nella puntata precedente, le tre coppie unite in matrimonio prendono il volo per la luna di miele. Luca e Cecilia partono per il Messico, dove li aspetta una vacanza meravigliosa: tra di loro si crea da subito un’ottima intesa e il rapporto procede alla grande. Più burrascosa la villeggiatura di Fulvio e Federica a Zanzibar: qui la donna non riesce proprio ad essere meno gelida, provocando la frustrazione dello sposo. Sembra invece finita ancor prima di iniziare l’unione tra Marco e Ambra, che passano una difficile vacanza in Marocco: la giovane ragazza sembra molto delusa.

Tornati in Italia, gli sposi cominciano il periodo di convivenza, al termine del quale devono decidere se restare marito e moglie o separarsi. Il team di esperti – formato dalla sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini – li affianca in ogni momento per dare loro consigli e risolvere i vari problemi coniugali.

Nell’episodio di stasera, mogli e mariti si incontrano separatamente per parlare delle loro relazioni, segnate da alti e bassi. Tra consigli, sogni e aspettative ognuno analizza il proprio matrimonio. In seguito, dopo un mese dallo scambio delle fedi nuziali, le tre coppie si recano insieme in un resort in Friuli dove passeranno insieme due giornate molto speciali.

La terza puntata di Matrimonio a Prima Vista va in onda stasera alle 21.10 su Real Time.