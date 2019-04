Masterchef Italia 2019: stasera la finale su Sky Uno

Scritto da La redazione di TvDaily il

Siamo arrivati all’epilogo finale di Masterchef Italia 2019. Questa sera scopriremo il vincitore dell’ottava edizione dello show culinario in onda su Sky Uno.

Ultimo appuntamento questa sera alle 21.15 su Sky Uno, di Masterchef Italia. L’attesa finale del cooking show più amato del piccolo schermo, è arrivata. A combattere per il titolo dell’ottavo Masterchef italiano abbiamo: Alessandro, Valeria, Gloria e Gilberto. Quattro persone con l’amore per il mondo della cucina, quattro percorsi di vita diversi, quattro cammini differenti all’interno della Masterclass. Un solo obbiettivo, vincere l’ottava edizione del talent culinario più amato della tv, 100.000 euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del primo libro di ricette, edito da Baldini&Castoldi.

Le tre sfide della finale di stasera

Da apri pista ci sarà Mistery Box el’Invention Test che i concorrenti dovranno affrontare sotto la supervisione di un ospite d’eccezione, lo chef tedesco Heinz Beck, proprietario del ristorante La Pergola di Roma con ben 3 stelle Michelin.

Arriviamo all’epilogo finale dell’ottava edizione di masterchef Italia Il Menù degustazione. Gli aspiranti chef avranno il compito di preparare un menù completo, che vada dall’entrée, all’antipasto, dal primo, al secondo, sino al dessert. Tra i fornelli i concorrenti dovranno dimostrare la propria crescita rispetto all’ingresso nella Masterclass, creando dei piatti che parlino del loro presente e del loro passato e soprattutto capaci di conquistare il palato dei quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Chi vincerà l’ottava edizione del talent culinario? Per scoprirlo non perdete la finale di Masterchef Italia 2019, alle 21.15 su Sky Uno.