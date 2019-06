La Vacanza Perfetta: stasera su Nove con Francesco Facchinetti

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Francesco Facchinetti aiuta un coppia di turisti a trovare la location perfetta per la propria vacanza.

Dopo un anno di lavoro e stress, finalmente è arrivato il tanto atteso momento delle vacanze! Per non sbagliare, entra in gioco Francesco Facchinetti, che aiuterà dei futuri vacanzieri a trovare La Vacanza Perfetta. Stasera, martedì 18 giugno, alle 21.25 su Nove, debutta quindi il nuovo spettacolo presentato da ‘Dj Francesco’. In ogni puntata gareggeranno tre proprietari di strutture d’accoglienza: hotel, case vacanza, ostelli e Bed&Breakfast. Questi proveranno a persuadere i potenziali clienti a sceglierli come location ideale dove trascorrere l’estate.

Come si svolge la sfida

Dopo aver spiegato le proprie esigenze, i turisti visitano le tre location concorrenti e attribuiscono un punteggio in base a stile, pulizia e comfort. Un altro voto è invece per le attività annesse, come ristoranti, musei, spiagge e locali. Prima di scegliere la meta del loro soggiorno, i futuri vacanzieri ricevono delle proposte last-minute da tutte e tre le strutture. Ma solo una di queste offerte, quella che riceverà il punteggio più alto, potrà vincere la sfida de La Vacanza Perfetta!

La Vacanza Perfetta tra le bellezze italiane

Il programma permette ai telespettatori di visitare alcuni tra i luoghi più favolosi d’Italia, offrendo idee interessanti per le prossime vacanze, che siano al mare, in montagna o in campagna. Le regioni visitate nei quattro episodi di questa prima stagione saranno: Sicilia, in particolare la zona Sud-Orientale; Puglia, con le magnifiche location del Salento; il Cilento tra Basilicata e Campania; le bellissime zone verdi della Maremma Toscana .

La Vacanza Perfetta va in onda stasera alle 21.25 su Nove.