Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: le Trame delle puntate del 28 aprile 2020, sulla Rai

Scritto da Sarah Formica il

Mentre nelle repliche della soap di Rai1 assistiamo al ritorno a Milano di Gabriella, in Un Posto al Sole Gabriella decide di lasciare Gianluca.

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate in replica della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.40, e in quelle delle repliche della sedicesima stagione di Un Posto al Sole, la longeva soap opera partenopea trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.45. Vediamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli appuntamenti in onda oggi, martedì 28 aprile 2020, con le due soap Rai.

Il Paradiso delle Signore: le Anticipazioni della puntata in replica in onda martedì 28 aprile 2020 su Rai1

Come la collega soap di Rai3, anche Il Paradiso delle Signore è stato costretto ha mettere in pausa la produzione della nuova stagione del formato daily a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo che ieri, lunedì 27 aprile 2020, è andata in onda l’ultima puntata della soap, ripartono da oggi le repliche della quarta stagione. Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 28 aprile 2020, al “Paradiso delle Signore” fa ritorno Gabriella, arrivata da Parigi dove ha lavorato presso una grande maison di moda per affinare le sue tecniche di stilista. La ragazza viene accolta da Vittorio, dalle sue colleghe, da una nuova capo-commessa e da una nuova Venere. Subito dopo, l’elegante signorina riabbraccia il suo fidanzato Salvatore e Agnese, che è in grossa apprensione per l’arrivo a Milano di suo nipote Rocco, partito dalla Sicilia per raggiungere i suoi parenti.

Un Posto al Sole: le Trame della puntata in replica in onda martedì 28 aprile 2020 su Rai3

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda martedì 28 aprile 2020, quando Serena sembrerà decisa a offrire una chance a Tommaso, il destino la porterà a imbattersi nuovamente nell’uomo dei sogni. Nel frattempo Vintariello, convinto che tutto ormai sia risolto, si appresta a lasciare Napoli. L’ex boss è infatti convinto di aver organizzato la sua uscita di scena con il clan rivale per proteggere Giulia e tutti gli altri a cui si è affezionato. Purtroppo però il suo passato è in agguato, pronto a colpirlo dove meno si aspetta. Rossella invece, determinata a volere tutto o niente, decide di lasciare Gianluca…

