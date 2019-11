Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: le trame da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019

Scritto da Sarah Formica il

Scopriamo le anticipazioni delle puntata della soap di Rai 1 in onda la terza settimana del mese di novembre.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019 su Rai 1 alle 15.30:

Lunedì 18 novembre 2019: Adelaide è in pena per Riccardo che non è rientrato a dormire, ma Cosimo la avverte che il nipote è al Circolo, ubriaco, e che sta sbraitando contro Angela che si rifiuta di versargli l’ennesimo bicchiere. Luciano, intanto, cerca di sollevare l’umore di Silvia mostrandole una lettera di Federico, che promette di tornare in licenza per Natale. Nel frattempo, al Paradiso, sono iniziate le selezioni per la nuova Venere, che dovrà prendere il posto di Nicoletta.

Martedì 19 novembre 2019: Agnese cerca di spronare Rocco ad avere più ampie vedute in merito alle donne che lavorano e Armando lo convince a studiare per migliorarsi. Al Paradiso la sfida è aperta tra l’aspirante Venere Maria e la sua rivale Patrizia Vega, molto preparata. Riccardo, intanto, cerca di reagire al dolore per la separazione da Nicoletta e accetta l’invito a pranzo di Cosimo al Circolo.

Mercoledì 20 novembre 2019: Rimasti soli, Luciano e Silvia cercano un nuovo equilibrio nella loro vita coniugale mentre Riccardo, dopo l’addio di Nicoletta, ha deciso di trascorrere qualche giorno da solo in Liguria. Nel frattempo i Guarnieri continuano a tessere la tela per accaparrarsi il patrimonio delle Brancia mentre Ludovica, informata da Cosimo della partenza di Nicoletta, vorrebbe invece conquistare il cuore di Riccardo. Marta e Vittorio, dopo aver annunciato a Umberto e Adelaide che aspettano un bambino, danno la bella notizia anche al Paradiso.

Giovedì 21 novembre 2019: Felice risveglio di Marta e Vittorio. A casa Amato, Agnese racconta a Rocco e Salvatore che alla cena dai Cattaneo la sera prima, c’era anche Armando e i due, che sono gelosi, la tempestano di domande; l’argomento viene ripreso anche in Caffetteria alla presenza di Marcello, divertito dal siparietto che offrono i tre. Al Circolo, Angela trova una lettera disperata che Riccardo, in un momento di totale sconforto, ha scritto la notte della mancata fuga con Nicoletta. Nel frattempo Vittorio annuncia di voler proiettare al Paradiso il carosello per la promozione della nuova collezione di abiti disegnati da Gabriella…

Venerdì 22 novembre 2019: Angela è indecisa se consegnare o meno la lettera che ha trovato al giovane Guarnieri. Vittorio scopre che la nuova Venere ha qualcosa da nascondere e prende una decisione inaspettata. In caffetteria, Marcello intercetta una telefonata di Federico per Roberta e scambia qualche parola con il suo ”rivale”. Al Paradiso, viene sistemato lo schermo per la proiezione del carosello: sono tutti molto eccitati. Chi non sembra particolarmente entusiasta è Riccardo che, tornato al lavoro dopo la pausa ligure, rivede Nicoletta ripresa a casa Cattaneo con Cesare e Margherita: dolore e rabbia lo spingono a un gesto in cui rimane inesorabilmente coinvolta anche Angela…

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.30.