Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: la trama del 12 marzo 2019

Scritto da Sarah Formica il

Salvatore spinge Antonio ad impedire che Elena parta mentre la proposta di Federico al Paradiso permette a Marta e Vittorio di riavvicinarsi.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 12 marzo 2019, Salvatore spinge Antonio ad impedire che Elena torni in Sicilia con la madre. Nel frattempo Federico fa un’interessante proposta per il Paradiso che fa mettere da parte a Marta e Vittorio i loro dissapori. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell’appuntamento di domani con la soap, come sempre su Rai 1 dalle 15.30.

Elena vuole lasciare Milano visto che ormai non c’è più nulla che la trattenga lì. Qualcuno vuole però impedire la sua partenza ad ogni costo…

Salvatore cerca di fermare Elena in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 marzo 2019

Saputo della decisione di Elena, Salvatore tenta di agire in ogni modo per impedire che la ragazza ritorni in Sicilia. L’Amato si è innamorato della Montemurro ma la giovane è salita a Milano per stare vicina al suo fidanzato Antonio. I sentimenti del giovane figlio di Agnese sono stati la motivazione che ha portato Elena ed Antonio a lasciarsi e che ha causato la rovinosa lite tra i fratelli Amato. Salvatore, messo da parte il suo struggente amore, prova a spingere il fratello ad impedire che la ragazza lasci Milano. Antonio ha però iniziato un flirt con Ludovica e questo potrebbe rivelarsi un ostacolo. La Brancia di Montalto da qualche tempo ha sviluppato un certo interesse nei confronti del bell’Amato fino ad arrivare a provocarlo pubblicamente al Circolo, purtroppo proprio sotto gli occhi di Elena. Cosa succederà?

Federico ha un’idea per il Paradiso

Marta e Vittorio sono rimasti piacevolmente colpiti dall’idea di Federico per il Paradiso e i due, entusiasti, mettono da parte gli attriti che ultimamente ostacolano la serenità del loro rapporto. La vita del Conti è stata infatti stravolta dall’arrivo di Lisa, che Marta non ha mai visto di buon occhio, mentre la Guarnieri ha dovuto fare i conti sia con l’avvicinamento di Andreina al padre Umberto sia con i problemi di suo fratello. Lavorare insieme al nuovo progetto potrà rendere il loro legame più forte?

