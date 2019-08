Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dell’8 agosto 2019: Nicoletta vuole annullare le nozze

Scritto da Sarah Formica il

Nicoletta vuole annullare il matrimonio per via del segreto di Riccardo mentre Agnese rifiuta il premio vinto alla lotteria del Paradiso.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 8 agosto 2019, Nicoletta è delusa e amareggiata per via del segreto di Riccardo e ora la Cattaneo sembra addirittura intenzionata a mandare a monte le nozze. Marta però le consiglierà di rimanere insieme al fidanzato. Intanto il rampollo di casa Guarnieri, roso dai sensi di colpa, cede nuovamente agli antidolorifici provocando gravi conseguenze… Nicoletta decide di perdonare Riccardo e si presenta a casa Guarnieri. Agnese vince alla lotteria del Paradiso ma la donna rifiuta il premio per paura delle conseguenze. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con le repliche della soap, come sempre su Rai 1 dalle 15.40.

Nicoletta vuole lasciare Riccardo nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell’8 agosto 2019

Nicoletta è delusa e amareggiata perché Riccardo le ha mentito ancora una volta. Il segreto del Guarnieri riguardava la sua dipendenza dagli antidolorifici, inizialmente prescritti per l’infortunio dovuto alla caduta da cavallo. La Cattaneo decide così di annullare le nozze poiché stanca a perdonare il giovane, ma Marta accorrerà per farle cambiare idea.

Agnese vince alla lotteria del Paradiso

Vittorio ha organizzato una lotteria per i clienti del Paradiso e il vincitore sta per essere annunciato. Si tratta di Agnese Amato, che però con sorpresa di tutti sembra non essere affatto entusiasta di ricevere il premio. La donna decide così di non accettare per paura delle conseguenze dovute a un fatto avvenuto in passato quando ancora si trovava in Sicilia. Nel frattempo Riccardo cede nuovamente alla tentazione degli antidolorifici, stavolta procuratigli da Ludovica. Purtroppo per il giovane, proprio in quel momento Nicoletta bussa alla porta di casa Guarnieri per dare al ragazzo un’altra possibilità…

