Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dell’11 dicembre 2019: Salvatore chiede un prestito per la caffetteria

Salvatore decide di chiedere un prestito per rilevare la caffetteria, mentre Marta accusa dei dolori al ventre. Che la sua gravidanza sia a rischio?

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 11 dicembre 2019, Marta accusa dei dolori al ventre e Vittorio la obbliga a mettersi a riposo. Intanto, mentre Marcello capisce che Armando ha scoperto il suo passato, Salvatore prende coraggio e si reca in banca per chiedere il prestito. Adelaide invece propone a Umberto di passare le vacanze di Natale in Liguria insieme a Riccardo e alle Brancia. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con la soap, come sempre su Rai1 dalle 15.40.

Marta accusa dolori al ventre nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell’11 dicembre 2019

A Casa Conti, Marta accusa un fastidio al ventre e il marito la costringe a restare a casa. La Guarnieri ha infatti scoperto di essere in dolce attesa e il suo malore mette in allarme Vittorio, che pensa subito a dei problemi con la gravidanza. Che sia solo un dolore passeggero? Nel frattempo a Villa Guarnieri, Adelaide propone a Umberto di trascorrere le feste in Liguria insieme a Flavia, Ludovica e a Riccardo. L’obiettivo della contessa è quello di spingere il nipote tra le braccia della Brancia di Montalto, così da entrare in possesso della grande eredità della giovane. Qualcuno di impensabile potrebbe però ostacolarla: è Angela, che sembra nutrire un certo interesse per Riccardo, motivo per cui Ludovica ha pensato bene di mettere dei paletti…

Il Paradiso delle Signore: Salvatore chiede un prestito per la caffetteria

Salvatore sembra sempre più interessato all’idea di Marcello di rilevare la caffetteria. L’Amato, rimasto impressionato dalle belle parole del mentore di Gabriella, ha deciso di lanciarsi in questa avventura imprenditoriale e vincere al Totocalcio insieme al Barbieri non ha potuto che essere un incentivo per i due. Ora il figlio di Agnese, incoraggiato anche dalla Rossi, va ad incontrare il Direttore di Banca presentatogli da Vittorio, per chiedere un prestito e poter acquistare la caffetteria. Nel frattempo però, sembrano esserci guai in vista per Marcello: viene infatti a sapere che Armando ha scoperto del suo passato…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.