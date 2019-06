Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 6 giugno 2019: Marta messa davanti una scelta difficile

Scritto da Sarah Formica il

Umberto vorrebbe che Marta prendesse le redini della Fondazione dedicata alla madre ma la giovane non sa cosa fare. Intanto Antonio vuole portare la sua Elena a Milano ad ogni costo.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 6 giugno 2019, Umberto è sicuro che Luca Spinelli sia preso da sua figlia e prega Marta di seguire la Fondazione dedicata alla memoria della madre. Intanto Adelaide scopre che in realtà non è Marta l’oggetto dell’interesse di Luca. La giovane Guarnieri coinvolge le Veneri in una nuova campagna promozionale per Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con le repliche della soap, come sempre su Rai 1 dalle 15.40.

Marta deve scegliere in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 settembre 2018

Umberto ha assunto un investigatore privato per indagare su Luca Spinelli, del quale sospetta qualcosa. Guarnieri ha chiesto a Marta di prendere le redini della Fondazione della madre Margherita di Sant’Erasmo, così da tenerla più vicina a sé. Per la giovane è un onore accettare il ruolo di direttrice della Fondazione ma questo lavoro la allontanerebbe dal Paradiso, dove sta avendo successo come pubblicitaria. Marta è dunque a un bivio e non sa che decisione prendere: lasciare Vittorio e tradire la sua fiducia sembra essere una scelta davvero difficile.

Antonio vuole portare Elena a Milano

La famiglia Amato si ritrova a dover affrontare un nuovo problema. Prima infatti la situazione era tesa a causa della decisione di Tina di diventare una Venere del Paradiso, cosa che aveva scatenato le ire della madre Agnese. Ora invece al centro dell’attenzione c’è Antonio, che si strugge per rivedere la fidanzata Elena rimasta in Sicilia. Il giovane allora, spinto dal desiderio di rincontrarla, prende un appartamento per viverci con l’amata. Il loro rapporto non è però visto di buon occhio da parte della famiglia di lei, che mira a mettergli i bastoni tra le ruote impedendo il coronarsi della loro storia. Riuscirà il giovane Amato a contrastare l’opposizione della famiglia di Elena, che vorrebbe per la giovane donna un compagno più benestante?

