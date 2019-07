Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 3 luglio 2019: guai al Paradiso!

Scritto da Sarah Formica il

Luciano e Clelia tentano di escogitare un piano per evitare la bancarotta mentre Antonio riflette sull’accettare o meno una pericolosa proposta di lavoro.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 3 luglio 2019, Luciano e Clelia cercano di impedire che il piano organizzato da Umberto mandi in bancarotta il Paradiso mentre Agnese, convinta che Elena non sia la ragazza giusta per Antonio, cerca una nuova fidanzata per il figlio. Intanto il giovane Amato riceve una pericolosa offerta di lavoro… Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con le repliche della soap, come sempre su Rai 1 dalle 15.40.

Il Paradiso è nei guai nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 luglio 2019

Luciano ha preso in mano le redini della sua vita e ha scelto di continuare la collaborazione con Vittorio e il Paradiso delle Signore. Il ragionier Cattaneo ha deciso di seguire il suo cuore, nonostante questo vada contro i desideri ambiziosi di sua moglie Silvia. Luciano ora dovrà dunque guardarsi la schiena da ben due minacce: sua moglie, disposta a tutto pur di ottenere il tenore di vita che brama. e Umberto, pronto a vendicarsi del suo rifiuto. Il Cattaneo però non è solo e trova infatti una valida alleata nella signorina Clelia, che decide di aiutarlo nell’escogitare un piano per impedire la bancarotta del grande magazzino. Nel frattempo Vittorio non può rendersi conto di quanto sta accadendo perché distratto dalle preoccupazioni causategli da Andreina, decisa a costituirsi.

Antonio riceve una pericolosa offerta di lavoro

Anche il giovane Antonio Amato non se la sta passando affatto bene. Il figlio di Agnese ha infatti perso l’amore della sua vita, Elena Montemurro, ancora in Sicilia e i cui genitori hanno annullato il fidanzamento con il giovane Amato. Il ragazzo desidera ora più di ogni altra cosa al mondo raggiungere la ragazza e cercare un chiarimento con i suoi cari, che preferirebbero per la figlia un partito più facoltoso dell’umile Antonio. Accecato dal pensiero di voler rivedere Elena, il ragazzo si ritroverà a pensare seriamente di accettare un’offerta di lavoro molto pericolosa…

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall’1 al 5 luglio 2019

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1