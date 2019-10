Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 22 ottobre 2019: Rocco Amato vittima di una rapina al Paradiso

Scritto da Sarah Formica il

Il Paradiso delle Signore viene derubato e a farne le spese è il povero Rocco, aggredito durante la rapina.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 22 ottobre 2019, Rocco Amato viene aggredito durante una rapina al grande magazzino. Tutti sono molto preoccupati e, visto l’accaduto, Marta e Vittorio si vedono costretti ad annullare la loro luna di miele. Il Conti sembra però aver un piano per far fronte all’emergenza. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con la soap, come sempre su Rai 1 dalle 15.40.

Rocco viene aggredito durante una rapina al grande magazzino nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 ottobre 2019

Tutto sembrava fin troppo perfetto. A interrompere la tranquillità del Paradiso ci pensa infatti un’improvvisa rapina, di cui a farne le spese è soprattutto Rocco. Il giovane nipote di Agnese, giunto nella grande città dal piccolo paesino della Sicilia, viene infatti aggredito durante il furto al grande magazzino. Luciano, accorso non appena saputo della rapina, accompagna ragazzo spaventato prima da Agnese e poi a deporre dai carabinieri, che sospettano subito del capo magazziniere Ugo Tagliabue…

Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Marta annullano la luna di miele

Per Marta e Vittorio sembrava procedere tutto a gonfie vele, ma la rapina desta i due novelli sposi dal loro idillio d’amore. I due infatti, freschi freschi di matrimonio, pensavano già alla loro luna di miele, ma il furto al Paradiso delle Signore li costringe a stravolgere i piani: il Conti è costretto a rimandare il viaggio di nozze con la sua sposa per far fronte all’emergenza incombente. Le Veneri sono scioccante e spaventate, ma il boss del grande magazzino sembra già avere un piano per risolvere questo increscioso problema.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1