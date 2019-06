Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 20 giugno 2019: Antonio riuscirà a riprendersi Elena?

Scritto da Sarah Formica il

Mentre Antonio sembra deciso a tornare in Sicilia per riprendersi Elena, Luciano è ancora preda del suo dubbio.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 20 giugno 2019, Antonio non si arrende alla rottura del fidanzamento con Elena ed è disposto a tutto pur di ottenere al più presto il denaro che gli permetterà di raggiungerla in Sicilia. Luciano è sempre più combattuto: non sa se assecondare le proprie aspirazioni lavorative o rispettare il senso di lealtà che inizia a provare verso Vittorio. Entrambi gli uomini si trovano a un bivio decisivo che potrebbe cambiare il loro futuro. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con le repliche della soap, come sempre su Rai 1 dalle 15.40.

Antonio vuole raggiungere Elena nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 10 ottobre 2018

Antonio non riesce proprio ad accettare la perdita della sua amata Elena, avvenuta a causa delle malelingue che circolano in paese sul padre del ragazzo. Il signor Amato è infatti accusato di essere un assassino e questa notizia ha spinto i genitori della Montemurro ad annullare il fidanzamento, già ostacolato dai suoceri poiché desiderosi di un compagno più facoltoso per la figlia invece di un umile operaio come Antonio. Il ragazzo dunque, non potendo fare nulla da Milano, è deciso a risparmiare per poter scendere in Sicilia e risolvere i problemi personalmente.

Luciano sempre più combattuto tra Umberto e Vittorio

Intanto Luciano è ancora alle prese con il suo dilemma. Vittorio e Umberto infatti, già da prima n conflitto, sono ora arrivati ai ferri corti per via dell’affiatamento tra Marta e il Conti. Il ragionier Cattaneo si trova così tra due fuochi: da una parte c’è la salda amicizia con il boss del Paradiso, suo collega sempre pronto a sostenerlo nel momento del bisogno; dall’altra il Guarnieri, senza il cui sostegno economico il grande magazzino avrebbe seri problemi di debito.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1