Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 20 dicembre 2019: un equivoco imbarazzante per Umberto

Scritto da Sarah Formica il

Umberto si trova coinvolto in un imbarazzante equivoco insieme alle sue due spasimanti, Adelaide e Flavia. Salvatore e Marcello stanno intanto per firmare il contratto d’acquisto della caffetteria.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 20 dicembre 2019, Umberto sarà protagonista di un imbarazzante equivoco che coinvolgerà Adelaide e Flavia, entrambe entusiaste di passare il Natale con lui. Intanto Silvia e Luciano fanno i bagagli per Bari, dove li aspetta Nicoletta, mentre Salvatore e Marcello sono pronti a firmare il contratto per l’acquisto della caffetteria. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell’appuntamento di domani con la soap, come sempre su Rai1 dalle 15.40.

Un triangolo amoroso per Umberto nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 20 dicembre 2019

Natale è alle porte e Umberto si trova incastrato in un equivoco che coinvolge Adelaide e Flavia, entrambe entusiaste di festeggiare insieme a lui la ricorrenza in Liguria, nella villa di Rapallo. Sembra infatti che il Guarnieri abbia fatto colpo sulla Brancia, avvicinata dal banchiere e la Contessa nella speranza di far mettere insieme Riccardo e Ludovica e mettere così le mani sul patrimonio delle Montalto. Folgorata dal corteggiamento di Umberto, Flavia ha cercato di tastare il terreno con Adelaide per scoprire se tra lei e il cognato ci fosse un qualche legame sentimentale. Umberto però, ignaro di quanto sta accadendo tra le due donne, si ritroverà suo malgrado incastrato in un imbarazzante equivoco.

Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Marcello pronti a firmare

A casa Cattaneo, intanto, Silvia è presa dai preparativi in vista della partenza per Bari dove lei e Luciano rivedranno Nicoletta e Margherita. La figlia ha infatti seguito il marito in Puglia e non vede l’ora di passare le feste con i genitori. E’ anche il giorno della tanto attesa firma per l’acquisto della caffetteria da parte di Salvatore e Marcello. L’Amato è infatti riuscito a convincere il suo socio in affari ad accettare l’aiuto economico di Riccardo, cogliendo – come si suol dire – due piccioni con una fava: ha ottenuto i soldi per l’acquisto della caffetteria e ha allontanato Cosimo da lui e Gabriella… o almeno per il momento.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.