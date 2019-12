Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019

Scritto da Sarah Formica il

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per le puntate della soap in onda da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019 su Rai 1 alle 15.30:

Lunedì 9 dicembre 2019: A casa Cattaneo squilla il telefono: Federico, che ha già avvisato di non poter trascorrere il Natale in famiglia, vuole accertarsi che la madre stia bene, avendo percepito una certa ansia in lei. E infatti Silvia conferma al figlio di essere preoccupata per la presenza di Clelia a Milano. Marcello e Salvatore, intanto, hanno fatto 12 al Totocalcio: presi dall’entusiasmo, decidono di rilevare la caffetteria.

Martedì 10 dicembre 2019: A casa Cattaneo, Silvia apprende dal marito che la Calligaris si tratterrà ancora a Milano per sostituire la Molinari. Agnese esprime ad Armando le sue perplessità sul giovane Barbieri e lui le promette di prendere informazioni sul suo conto. Al Circolo, Ludovica mette in guardia Angela dopo aver notato una certa confidenza tra lei e Riccardo mentre Silvia, rosa dalla gelosia, si presenta al Paradiso dove chiede ad Agnese di controllare i movimenti di Clelia.

Mercoledì 11 dicembre 2019: A Casa Conti Marta accusa un fastidio al ventre e il marito la costringe a restare a casa. Salvatore, incoraggiato anche da Gabriella, va ad incontrare il Direttore di Banca presentatogli da Vittorio, per chiedere un prestito e poter acquistare la caffetteria e Marcello apprende che Armando ha scoperto il suo passato. A Villa Guarnieri Adelaide propone a Umberto di trascorrere le feste in Liguria insieme a Flavia, a Ludovica Brancia e a Riccardo.

Giovedì 12 dicembre 2019: Angela è in difficoltà di fronte alle amiche che la ospitano quando si parla del ruolo di Marcello nella trattativa per acquistare la caffetteria. Il giovane Barbieri, nel frattempo, vuole giocare ai cavalli i pochi soldi vinti al totocalcio per farli fruttare ulteriormente e Roberta è la prima a capire le sue intenzioni. Cosimo, per far colpo su Gabriella, si offre di finanziare Salvatore, ma la ragazza prende tempo.

Venerdì 13 dicembre 2019: Roberta si presenta, a sorpresa, in caffetteria da Marcello e lo aiuta con le scommesse sui cavalli. L’audace ragazzo, forte della complicità con la Venere e della vincita, confessa il suo passato a Salvatore. Umberto invita di nuovo Flavia ma questa volta Riccardo, che prima di partire per Cortina incrocia Angela al Circolo, non li interrompe. Silvia, intanto, pur sapendo che Luciano deve trattenersi in serata al Paradiso oltre l’orario di lavoro per dei conteggi, tormentata dalla gelosia, crede che il marito stia invece da Clelia.

