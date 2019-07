Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019

Scritto da Sarah Formica il

Tutte le anticipazioni delle repliche della soap di Rai 1 per gli episodi in onda la seconda settimana del mese di luglio.

Scopriamo cosa rivelano le trame delle puntate in replica de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019 su Rai 1 dalle 15.30:

Lunedì 8 luglio 2019: Vittorio è molto angosciato per la fuga di Andreina e cerca di rintracciarla, ignorando che anche l’investigatore privato Bonanni è sulle tracce della donna per conto di Umberto Guarnieri. Agnese intanto sembra decisa a rendere un vero inferno la vita di Elena, al punto da farle desiderare di non aver mai lasciato la Sicilia.

Martedì 9 luglio 2019: Vittorio e Marta ricevono un prestigioso riconoscimento per l’allestimento delle vetrine al Paradiso ma Vittorio, preoccupato per Andreina, non sembra condividere l’entusiasmo di Marta. Riccardo Guarnieri mortifica ancora una volta Nicoletta, la ragazza decide di non rivelargli di essere incinta e cade ancora di più nella disperazione.

Mercoledì 10 luglio 2019: Il riconoscimento ottenuto da Marta riempie di orgoglio Umberto ma allo stesso tempo complica il suo piano per distruggere il Paradiso: avrà il coraggio di proseguire con i suoi progetti, sapendo che distruggeranno i sogni e la carriera della figlia? Antonio Amato intanto decide di fare un regalo a Elena e incarica le veneri di aiutarla a scegliere.

Giovedì 11 luglio 2019: Umberto Guarnieri ottiene un’informazione che gli permetterebbe di conquistare finalmente il controllo del Paradiso. Silvia è convinta che Riccardo debba sposare Nicoletta, anche contro la sua volontà; Luciano, però, propone una soluzione alternativa che potrebbe risolvere definitivamente la questione.

Venerdì 12 luglio 2019: Riccardo rivela a Marta che Nicoletta Cattaneo è incinta, ma la reazione della sorella non è quella che si aspettava. Andreina contatta Vittorio e lo prega ancora una volta di lasciare Milano per partire con lei. Marta prova a dissuaderlo, ma stavolta l’uomo sembra deciso a raggiungere la fidanzata prima che sia troppo tardi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1