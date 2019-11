Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 novembre 2019: Vittorio e Marta presto genitori!

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Riccardo è intenzionato a lasciare Milano. Marta e Vittorio, invece, hanno una bella notizia da condividere con tutti.

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 20 novembre 2019 vedremo Riccardo deciso a trasferirsi in Liguria, mentre Ludovica prova nuovamente a far breccia nel suo cuore. Nel frattempo, Vittorio e Marta annunciano in famiglia e al Paradiso che stanno per diventare genitori. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Rai 1 alle 15.40.

Riccardo pensa di trasferirsi nell’episodio de Il Paradiso delle Signore del 20 novembre 2019

Nicoletta e Margherita sono partite, lasciando un grande vuoto in casa. Luciano e Silvia ormai sono da soli, e devono cercare di abituarsi alla loro nuova vita. In realtà, per loro sarà piuttosto difficile, anche a causa della Callegaris. Tuttavia, non manca molto al Natale, il cui clima potrebbe essere d’aiuto… così come il ritorno di Federico! D’altra parte, Riccardo è disperato: il giovane uomo non riesce a sopportare di vivere separato dall’amore della sua vita. Così, il Guarnieri decide di lasciare Milano e di stabilirsi per qualche giorno in Liguria, nella speranza di trovare un po’ di pace stando da solo nella villa di famiglia.

Vittorio e Marta hanno un importante annuncio da fare ne Il Paradiso delle Signore

Marta non si sbagliava: aspetta un bambino! Lei e Vittorio sono entusiasti all’idea di poter presto formare una famiglia insieme. Pertanto, impazienti di condividere la bella notizia con tutti, si recano a Villa Guarnieri per rivelare ad Adelaide ed Umberto che presto diventeranno genitori. Dopodiché raggiungono il grande magazzino, dove le Veneri manifestano la loro gioia per i coniugi Conti. Nel frattempo, Ludovica, la quale ha appreso da Cosimo della partenza di Nicoletta, prova nuovamente a conquistare Riccardo. I Guarnieri, invece, continuano a perseguire il loro obiettivo: impossessarsi dell’ingente patrimonio della Brancia.

