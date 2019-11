Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 novembre 2019: Riccardo è disperato senza Nicoletta

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Il Guarnieri non riesce ad accettare che Nicoletta sia partita con il marito. Intanto, al grande magazzino ci si contende il posto lasciato vuoto dalla Cattaneo.

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore di martedì 19 novembre 2019 vedremo Riccardo affranto per la partenza di Nicoletta. Cosimo, così, prova ad aiutarlo facendolo distrarre. Al Paradiso, intanto, ci si contende il posto vacante fra le Veneri. Invece Agnese prova a dare qualche consiglio a suo nipote, Rocco. Armando, nel frattempo, sprona l’Amato a mettersi sui libri. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Rai 1 alle 15.40.

Riccardo è triste per Nicoletta nell’episodio de Il Paradiso delle Signore del 19 novembre 2019

Cesare, alla fine, ha accettato il lavoro in Puglia. Così, si è trasferito insieme alla moglie a Bari, separando, forse definitivamente, Nicoletta e Riccardo. Quest’ultimo non riesce a darsi pace: mal sopporta il pensiero di non essere stato capace di portare a termine il suo piano, ossia partire con l’amata e con Margherita. Per distrarsi, il giovane uomo ha deciso di concedersi un po’ di divertimento al Circolo. Angela, tentando di essergli d’aiuto, non ha voluto concedergli l’ennesimo bicchiere d’alcol, ma Riccardo si è infuriato, ed ha iniziato ad insultarla. Pertanto, tocca a Cosimo, il migliore amico del Guarnieri, che gli propone di pranzare insieme al Circolo… e Riccardo accetta.

Maria vs Patrizia ne Il Paradiso delle Signore:

Nicoletta è andata via. Di conseguenza, al Paradiso è rimasto un posto vuoto fra le Veneri. Chi sostituirà la Cattaneo? A contendersi il posto sono Maria e la sua nemica, Patrizia Vega, una ragazza che sa il fatto suo. Nel frattempo, Agnese spinge suo nipote Rocco a cambiare idea riguardo le donne che lavorano. Armando, d’altra parte, incoraggia il ragazzo di studiare di più. L’Amato seguirà questi preziosi consigli?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 novembre 2019.

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40.