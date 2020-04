Grande Fratello Vip, Ursula Bennardo mostra un video inedito di Sossio Aruta

Scritto da IreneSangermano il

Manca poco alla finale del Grande Fratello Vip e Ursula Bennardo pensa al suo Sossio.

La finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina e Sossio Aruta si è guadagnato il favore del pubblico, puntando al montepremi finale. L’ex cavaliere di Uomini e Donne può contare su una fan speciale: la compagna Ursula Bennardo. La dama, infatti, difende a spada tratta Sossio ed è intervenuta più volte per placare le polemiche. Man mano che i giorni passano, Ursula è preda della nostalgia.

Grande Fratello Vip, il video inedito di Sossio per Ursula e la piccola Bianca

Ursula e Sossio si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne per poi mettere alla prova i loro sentimenti a Temptation Island Vip. Dopo l’esperienza in Sardegna, i due si sono detti addio per alcuni mesi fino a quando l’amore non ha trionfato. Grazie alla loro storia d’amore è nata Bianca, che ha saputo unire questa bellissima famiglia allargata.

Ursula ha dimostrato di essere molto decisa e non ha perdonato chi si è scagliato contro Sossio. Ma la dama ha anche un lato molto sensibile, come ha dimostrato pubblicando un video toccante girato prima dell’ingresso del suo compagno a Cinecittà.

Tenendo un palloncino in mano, con la dedica“Ci mancherai, ti amiamo. Pensaci ogni istante. Ursula e Bianca”, Sossio ha dichiarato in preda all’emozione: “A volte la vita è proprio imprevedibile… Inaspettatamente dalla nascita di Bianca per la prima volta ci separiamo… Ma so benissimo che sarai la mia prima tifosa, amore mio, che mi seguirai tutti i giorni insieme alla nostra principessa Bianca, so che farai un grandissimo tifo per me. E io ti penserò ogni singolo giorno”.

La finale del Grande Fratello Vip, che andrà in onda mercoledì 8 aprile 2020, in prima serata su Canale 5.