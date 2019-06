Grande Fratello: tra Gaetano Arena ed Erica Piamonte è già finita? Parla l’ex gieffino

Scritto da Eleonora Gasparini il

Il ragazzo chiarisce il rapporto tra lui e la simpatica toscana.

Tra i protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello c’è stata anche Erica Piamonte che, durante il suo percorso nella casa, si è legata particolarmente a Gaetano Arena. A distanza di alcuni giorni dalla finale del reality show però, i due non si sono mostrati ancora insieme e questo ha fatto insospettire i fan della coppia.

Gaetano ed Erica sempre più distanti, lo sfogo dell’ex gieffino

Durante la loro esperienza al Grande Fratello, Erica e Gaetano si sono lasciati andare a diverse effusioni, passando anche qualche notte insieme. La battuta di arresto è arrivata quando Barbara D’Urso ha rimproverato lui per aver raccontato ai suoi compagni di gioco alcuni dettagli intimi del suo rapporto con la toscana. Una volta fuori dalla casa, Arena ha cercato di dimostrare a tutti il suo vero interesse, dedicando teneri pensieri sui social alla ragazza che, al contrario, ha rivelato di avere molti dubbi sul loro rapporto. Vedendo gli ultimi movimenti social dei due ex gieffini nfatti, sembrerebbe che le cose non vadano proprio bene. A chiarire la situazione ci ha pensato la Piamonte: “Ragazzi, per quanto riguarda Gaetano, la situazione è che dopo la finale non siamo riusciti a vederci, anche se ci siamo sentiti ovviamente! Quindi non è successo niente per poter trarre conclusioni affrettate, come purtroppo è stato fatto da alcuni. Attendere prego”.

A farle eco, a distanza di qualche ora, è arrivato Arena: ““Mi state chiedendo tutti quanti di parlare di quello che sta succedendo, mi sono già espresso e non voglio ripetermi. Comunque è assurdo come quelli che mi stanno andando contro lo stiano facendo con così tanta cattiveria neanche avessi commesso un omicidio perchè istigate da una determinata persona. Imparate a ragionare con il vostro cervello e a capire chi state seguendo, perchè nonostante vogliano apparire in una certa maniera in realtà sono tutto il contrario, questa persona in particolare, detto questo possiamo chiuderla qui”.

A tutto questo, si è aggiunto poi un altro lungo sfogo di Gaetano: “Dove scorre un fiume azzurro non può scorrere un fiume rosso. Il fiume azzurro è purezza, lealtà, il fiume rosso è sia cuore sia importanza, ma quando è vero scorre. Ricordatevi che i fiumi però sono sempre azzurri e se non sono azzurri come dico io non hanno futuro con me!”.