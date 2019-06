Grande Fratello, Erica Piamonte racconta i risvolti con Gaetano Arena

Scritto da La redazione di TvDaily il

Erica Piamonte svela: “Non sono riuscita a vedere Gaetano Arena dopo la finale”.

Tra i flirt nati nella casa del Grande Fratello, c’è quello, molto discusso, tra Gaetano Arena e Erica Piamonte. La loro conoscenza si è interrotta a causa dell’eliminazione del ragazzo e ora tutti si chiedono se, conclusa la finale del reality show, i due si saranno rincontrati. Erica fa luca sulla vicenda, attraverso il suo profilo Instagram.

Grande Fratello: Erica e Gaetano si sono lasciati?

Il flirt tra Erica e Gaetano è stato uno dei più discussi della sedicesima edizione del reality. Dopo la passione, infatti, è arrivata una doccia fredda per la ragazza che ha scoperto che Arena aveva rivelato dettagli intimi del loro incontro notturno. La coppia è riuscita a chiarirsi e, dopo la sua eliminazione, Gaetano ha fatto sapere che avrebbe aspettato la toscana fuori dalle mura di Cinecittà. Molto amata dal pubblico da casa, la Piamonte ha mandato un messaggio ai fan, tramite il suo profilo social: “Ragazzi, scusate, non sono sparita. Semplicemente non sto bene da due giorni. Ho un mal di capo da due giorni! Mi sento di fori come una tegola! Appena mi ripiglio, fo una storia con aggiornamenti. Promesso”. C’entra qualcosa Arena?

Incalzata dalle domande su Arena, la ragazza ha ammesso: “Ragazzi, per quanto riguarda Gaetano, la situazione è che dopo la finale non siamo riusciti a vederci, anche se ci siamo sentiti ovviamente! Quindi non è successo niente per poter trarre conclusioni affrettate, come purtroppo è stato fatto da alcuni. Attendere prego”.

Solo gli impegni, dunque, stanno tenendo lontana la coppia che non sembra essere in crisi, come molti avevano ipotizzato. Intanto, si attende una dichiarazione anche da parte dell’ex gieffino.