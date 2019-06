Grande Fratello, anticipazioni: in onda stasera su Canale 5 la semifinale

Scritto da Eleonora Gasparini il

Chi, tra Kikò, Erica ed Enrico, lascerà la famosa casa di Cinecittà?

Cresce l’attesa per la semifinale della sedicesima edizione del Grande Fratello che andrà in onda stasera, lunedì 3 giugno 2019, su Canale 5. A commentare la diretta, insieme a Barbara D’Urso, ci saranno come sempre i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Grande Fratello: le anticipazioni della semifinale

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello che vedrà la proclamazione dei finalisti di questa chiacchieratissima edizione. Prima ancora di conoscere i nomi che raggiungranno Gennaro Lillio in finale, i concorrenti saranno messi alla prova attraverso scelte difficili e numerosi colpi di scena. Protagonista della serata sarà, ancora una volta, Francesca De André che ha letteralmente monopolizzato l’attenzione del pubblico, prima per il tradimento del suo ormai ex compagno Giorgio Tambellini, poi per il rapporto speciale nato nella casa di Cinecittà con il modello napoletano. Spazio poi all’amore con Ambra Lombardo e Kikò Nalli, che è tra i nominati di questa settimana e rischia di abbandonare definitivamente il gioco.

Si parlerà anche della richiesta di Gianmarco Onestini di rivedere e riabbracciare la sua famiglia. Motivo per cui Luca, armato di megafono, si è messo fuori dalla casa di Cinecittà a gridare al fratello tutto il suo sostegno. Spazio poi all’eliminazione della serata. Chi tra Erica Piamonte, Enrico Contarin e il noto hair stylist lascerà la casa più famosa e spiata d’Italia? Per i bookmaker a rischio eliminazione è la bella toscana. A un passo dalla finale del reality però, i ragazzi in gara sono ancora tanti. Questo ci fa intuire che durante la serata potrebbero esserci più eliminazioni.

Il Grande Fratello vi aspetta stasera, lunedì 3 giugno, in prima serata su Canale 5.