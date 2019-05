Grande Fratello 2019, Valentina Vignali inviperisce Francesca Cipriani: “Sui social le cose sono diverse dalla realtà”

Scritto da La redazione di TvDaily il

Valentina Vignali è senza alcun dubbio una delle protagoniste più discusse della sedicesima edizione del Grande Fratello. Nelle ultime ore, l’influencer si è attirata le ire di Francesca Cipriani, furiosa per alcune frasi dette dalla cestista di Rimini.

Grande Fratello 2019: Francesca Cipriani si scaglia contro Valentina Vignali

Poche ore fa, l’esuberante ex naufraga de L’Isola, ha pubblicato uno sfogo su Twitter, accusando la Vignali di averla offesa senza alcun motivo, all’interno della Casa più spiata d’Italia. Secondo quanto sostenuto da Francesca, l’influencer l’avrebbe apostrofata come “una delle persone più stupide al mondo”.

La showgirl, amareggiata dai commenti poco lusinghieri, ha deciso di replicare: “Valentina Vignali mi avrebbe definita “una delle persone più stupide che abbia mai incontrato”. 1) non ci siamo mai incontrate e onestamente non sapevo neanche chi fosse 2) lei dovrebbe sapere bene che sui social le cose sono diverse dalla realtà, basta guardare le sue foto”. Poi ha aggiunto:“#Vignalichi? Ma poi basta giudicare dalle apparenze, basta con tutta questa cattiveria tra donne. Io e questa ragazza non ci siamo neanche mai incontrate e si permette di sputare sentenze in diretta nazionale. Che schifo.”

La Vignali torna, dunque, nuovamente al centro della polemica per i suoi commenti piuttosto maligni che le sono costati anche una diffida da parte di Francesca Brambilla. In molti non hanno apprezzato le dichiarazioni su Soleil Sorge e si aspetta un provvedimento legale.