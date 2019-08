Giulia Salemi esclusa da Uomini e Donne per colpa di un ex naufrago?

Giulia Salemi ha ritrovato l’amore? Il flirt che le è costato il trono.

Flirt in corso tra Giulia Salemi e Marco Ferri? L’ex gieffina era data per certa sul trono di Uomini e Donne, prima della smentita della madre Fariba. La redazione dell’amato dating show di Maria De Fillippi ha da poco annunciato le nuove troniste della stagione e, forse, Giulia ha ritrovato l’amore senza dover presenziare sull’ambita sedia rossa.

Giulia Salemi e Marco Ferri: c’è del tenero con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne?

Insistenti voci di corridoio riportano da tempo che la Salemi potrebbe conquistare il trono di Uomini e Donne. Dopo la burrascosa rottura con Francesco Monte, che ha ritrovato l’amore con Isabella De Candia, l’ex gieffina si era mostrata molto triste e turbata sui social.

I numerosi fan di Giulia non vedevano l’ora di poter osservare la loro beniamina alle prese con i corteggiatori, sperando che uno di essi potesse farle nuovamente battere il cuore. Poche ore fa, tuttavia, sono state svelate le nuove troniste del dating show di Canale 5 e la Salemi non è inclusa, almeno per il momento. Del resto, anche la madre Fariba aveva smentito la sua imminente partecipazione al programma.

Nel corso della sua vacanza in Sardegna, tuttavia, l’influencer italo-persiana è stata pizzicata in compagnia di Marco Ferri, ex corteggiatore ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi. La complicità tra loro è talmente evidente che già si parla di una nuova coppia.

A lanciare l’indiscrezione è ‘Chi’, che ha rivelato: “In Sardegna gli atteggiamenti intimi tra Giulia Salemi, scartata per il ruolo di tronista a Uomini e Donne dopo una serie di provini, e l’ex isolano Marco Ferri non sono passati inosservati, come è successo poche sera fa al Just Cavalli in Costa Smeralda. Francesco Monte oggi è per Giulia solo un lontano ricordo…”

Giulia e Marco ufficializzeranno la loro storia d’amore o si tratta di un passeggero flirt estivo?