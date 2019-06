Giulia De Lellis contro ‘Chi’, le parole di Gabriele Parpiglia: “Hanno la fortuna di non dover lavorare”

Scritto da La redazione di TvDaily il

Parpiglia contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La coppia dell’estate è sicuramente quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Dopo un’ondata implacabile di rumors, i due sono usciti allo scoperto e si godono un il relax in Sardegna. A documentare la vacanza ci ha pensato ‘Chi’, che ha immortalato il primo bacio della coppia.

Gabriele Parpiglia risponde all0 sfogo di Giulia De Lellis

Archiviata la riappacificazione con Andrea Damante, Giulia si è avvicinata a Iannone. I due si sono scambiati romantiche dediche sui social e sono già iniziate le presentazioni in famiglia. Le conferme dei due, non sono bastate al settimanale di Alfonso Signorini che ha deciso di documentare l’intera vacanza. ‘Chi’, infatti, ha pubblicato le foto del bacio tra la bella influencer e il pilota di Moto GP.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha preso bene l’invasione della sua privacy e si è scagliata pubblicamente contro il settimanale: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito ne tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2, 3 foto del ca**o, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. P.s. le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tette al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio, vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre!”.

Lo sfogo ha raccolto i consensi di molti utenti che seguono l’influencer romana da tanti anni. Gabriele Parpiglia, invece, non ha gradito le parole della De Lellis e ha ironizzato: “I tribunali sono una cosa seria, ormai è diventato un gioco dire ‘denuncio’ senza sapere, senza conoscere la legge sul serio. Ma è estate, si godessero l’amore e la fortuna di non dover lavorare. […] Bisognerebbe ripassare la legge bene. Comunque non faccio il fotografo e dico evviva l’amore sempre”.