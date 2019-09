Chi l’ha Visto? Il nuovo appuntamento stasera su Rai3

Scritto da La Redazione di TvDaily il

La Sciarelli torna ad affrontare il caso Vannini e l’inchiesta Angeli e Demoni.

Stasera, mercoledì 25 settembre, alle 21.20, Rai3 trasmette Chi l’ha visto?, la nota trasmissione d’inchiesta che approfondisce e indaga sui fatti di cronaca. La presentatrice Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi dell’omicidio di Marco Vannini e dell’inchiesta Angeli e Demoni.

Chi l’ha visto? I temi della puntata

La Sciarelli inizierà il programma dando gli aggiornamenti sulle persone scomparse. Si proseguirà parlando di Marco Vannini, il ragazzo morto nel 2012 a casa della sua fidanzata, per mano del padre di lei. Pare sia stato ritrovato un fascicolo proprio su Antonio Ciontoli, tenuto finora nascosto nella caserma dei carabinieri di Ladispoli. Il documento riguarda un reato nei confronti di una prostituta. Si cercherà dunque di comprendere perché il fascicolo è emerso solo ora e chi ne sapeva l’esistenza.

La trasmissione darà poi spazio all’inchiesta Angeli e Demoni: dopo aver mostrato il modo in cui la piccola Maria (nome di fantasia) era stata prelevata dalla sua casa, da assistenti sociali e agenti presentatisi come operatori dell’Enpa (Ente protezione animali), finalmente la bambina è di nuovo con la sua famiglia. I genitori racconteranno come hanno vinto la loro battaglia.

Chi l’ha visto? va in onda questa sera alle 21.20 su Rai3.